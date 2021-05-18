Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука
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Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте народного депутата (фракция Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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Но одно то, что закрыли его помойки - хорошее дело.
второй браслет на ногу мертвечуку или его бабе? )))
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
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А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
Перевертні судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.