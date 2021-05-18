РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10266 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Дело Медведчука
5 681 24
апелляция (616) ГПУ (9592) Медведчук (1754) Офис Генпрокурора (2032)

Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте народного депутата (фракция Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщили в пресс-службе.

Также читайте: Адвокаты обжаловали решение о взятии Медведчука под домашний арест

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Лялькоа вистава кремлівського балагана триває !!!))))
показать весь комментарий
18.05.2021 12:58
+4
Розмір чумуйдана підбирають.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:06
+3
и шо охфис преЗЕдента хочет? )))
второй браслет на ногу мертвечуку или его бабе? )))
показать весь комментарий
18.05.2021 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лялькоа вистава кремлівського балагана триває !!!))))
показать весь комментарий
18.05.2021 12:58 Ответить
Бездіяльність чи злочинна діяльність попередників ,це не індульгенція для чинної влади !!! Чинна влада має відповідати за власну діяльність без еківоків в бік попередників !!))
показать весь комментарий
18.05.2021 13:22 Ответить
Ну так вроде пока Мертвечука прессуют. Каналы закрыли, крысу по судам тягают. Спектакль это или нет - посмотрим по результатам.
Но одно то, что закрыли его помойки - хорошее дело.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:25 Ответить
Ключеве слова-побачимо по результатах !! Поки що бачимо, як зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!))
показать весь комментарий
18.05.2021 13:29 Ответить
Без "попередников" у нас ніяк. Більш того, я так вам скажу. У всьому-всьому поганому, що відбулося винуваті "попередніки".
показать весь комментарий
18.05.2021 13:56 Ответить
Україна не Росія!!! В Росіі в усіх негараздах винен Госдеп,а в Україні -Порошенко !!!)))
показать весь комментарий
18.05.2021 14:13 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває з 1991 р.,і не припиниться,доки існує РФія !!!)))
показать весь комментарий
18.05.2021 13:27 Ответить
Это - да.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:01 Ответить
Тут уже кто больше занесёт.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:00 Ответить
Відпустить на поруки? Чи під особисте зобов'язання? 😊
показать весь комментарий
18.05.2021 13:01 Ответить
за річний Державний бюджет.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:05 Ответить
Ооо!!! Пішли торги.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:02 Ответить
Розмір чумуйдана підбирають.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:06 Ответить
Нехай сидить вдома, атопутіннападьоть.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:05 Ответить
Так він спокійно і сидів вдома та їздив куди хотів останні сім років, бо "путєн нападьот". Офіс Генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука - Цензор.НЕТ 3868
показать весь комментарий
18.05.2021 13:10 Ответить
Мабуть всі свої роки, він почував себе вільно,навіть в часи СРСР !!!!))))
показать весь комментарий
18.05.2021 13:12 Ответить
и шо охфис преЗЕдента хочет? )))
второй браслет на ногу мертвечуку или его бабе? )))
показать весь комментарий
18.05.2021 13:08 Ответить
Теперь его точно освободят.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:10 Ответить
На второй раз нужно было залог уже не 300, а 600 лямов делать, чтобы больше пафоса было...
показать весь комментарий
18.05.2021 13:12 Ответить
Лучшие бы он представил железные доказательства, чтобы каждый ужаснулся подлости Медведчука. Доказательства типа - мамой клянусь, или *** буду, не всегда прокатывают.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:13 Ответить
Офіс Генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука - Цензор.НЕТ 6675
показать весь комментарий
18.05.2021 13:56 Ответить
Офіс Генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука - Цензор.НЕТ 8542
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От 300 миллионов ₴ ...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нет! Нет! Нет!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
Перевертні судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:05 Ответить
Офіс генпрокурора оскаржив, а офіс суда прийняв? А офіс Вальмемара вже телефонував у офіс портнова? А офіс авакова слідкує, як і куди рухається мертвенчук по своєму офісу? Чи він вже виходив за цю територію і попадав в офіс ОПЗЖ? Офісна республіка, тільки є Генеральний офіс "Вальмемарофіс", між ними Беняофіси, Авакоофіси і самі маленькі - офісятка на місцях.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:17 Ответить
 
 