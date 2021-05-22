Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю
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Верховна Рада України підтримала запит, ініційований лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком, до президента Зеленськомого про присвоєння звання Герой України сержанту-розвіднику Ярославу Журавлю (посмертно). Запит підписали ще 60 народних депутатів із різних фракцій і груп. За направлення запиту президенту Зеленському проголосували 292 народні депутати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як відомо, 13 липня 2020-го на лінії зіткнення під селищем Зайцеве поруч з окупованоїю Горлівкою Донецької області, під час виконання бойового завдання в результаті підриву на вибуховому пристрою загинув командир розвідувального взводу зі складу 35-ї бригади лейтенант Дмитро Красногрудь.
Того ж дня російські окупаційні війська з трьох сторін обстріляли групу армійців ЗСУ, які повинні були здійснити евакуацію тіла загиблого офіцера і мали екіпіровку гуманітарної місії - білі шоломи, жилети та пов'язки, порушивши домовленість про режим "тиші", досягнутий через ОБСЄ.
Під час обстрілу зазнав поранення військовослужбовець з евакуаційної команди - сержант-розвідник Ярослав Журавель.
Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги. Як показало відео з безпілотника, поранений сержант був живий, зупинив собі кровотечу джгутом і шукав укриття. Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Орієнтовно 16 липня стало зрозуміло, що сержант загинув від поранень. Лише 21 липня його тіло було передано на контрольовану територію України.
Поховали Ярослава Журавля 23 липня 2020-го в селі Андріївка, на Дніпропетровщині, де він народився і виріс.
Коментуючи голосування Верховної Ради, п'ятий президент Петро Порошенко написав у Фейсбуці:
"Ще один крок на шляху боротьби за повагу до наших воїнів – сьогодні депутати ухвалили ініційоване мною звернення до Зеленського з вимогою присвоїти звання Героя України Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб його пораненого евакуювали до наших військ. Поки головнокомандувач "шукав миру в очах Путіна". Сподіваюся, президент нарешті почує заклик мільйонів українців – підписати указ і присвоїти Ярославу Журавлю звання Героя України посмертно. Бо він точно заслужив це звання".
Будь ласка, зачекайте...
Акупация Украины началась в феврале 14, нас по "подняли по тревоге" в марте - вот я о "марте" и говорю...
У меня у штабного 4 ранения... )
)
Что СНОВА закончились "аргументы" и ты снова сьехал с темы... )))
https://youtu.be/4Wf55CJhv94
"За" проголосувало 292 депутати!
майже конституційна більшість
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну
молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов
до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють
шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)-