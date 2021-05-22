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Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю

Верховна Рада України підтримала запит, ініційований лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком, до президента Зеленськомого про присвоєння звання Герой України сержанту-розвіднику Ярославу Журавлю (посмертно). Запит підписали ще 60 народних депутатів із різних фракцій і груп. За направлення запиту президенту Зеленському проголосували 292 народні депутати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як відомо, 13 липня 2020-го на лінії зіткнення під селищем Зайцеве поруч з окупованоїю Горлівкою Донецької області, під час виконання бойового завдання в результаті підриву на вибуховому пристрою загинув командир розвідувального взводу зі складу 35-ї бригади лейтенант Дмитро Красногрудь.

Того ж дня російські окупаційні війська з трьох сторін обстріляли групу армійців ЗСУ, які повинні були здійснити евакуацію тіла загиблого офіцера і мали екіпіровку гуманітарної місії - білі шоломи, жилети та пов'язки, порушивши домовленість про режим "тиші", досягнутий через ОБСЄ.

Під час обстрілу зазнав поранення військовослужбовець з евакуаційної команди - сержант-розвідник Ярослав Журавель.

Також читайте: Донька загиблого на Донбасі морпіха Ярослава Журавля взяла участь у Марші захисників України. ФОТО ДНЯ

Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги. Як показало відео з безпілотника, поранений сержант був живий, зупинив собі кровотечу джгутом і шукав укриття. Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Орієнтовно 16 липня стало зрозуміло, що сержант загинув від поранень. Лише 21 липня його тіло було передано на контрольовану територію України.

Поховали Ярослава Журавля 23 липня 2020-го в селі Андріївка, на Дніпропетровщині, де він народився і виріс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Моего сына наградили орденом "За мужество" вместе со лжецом и предателем, который бросил его на поле боя", - отец погибшего под Зайцево морпеха Журавля. ВИДЕО

Коментуючи голосування Верховної Ради, п'ятий президент Петро Порошенко написав у  Фейсбуці

"Ще один крок на шляху боротьби за повагу до наших воїнів – сьогодні депутати ухвалили ініційоване мною звернення до Зеленського з вимогою присвоїти звання Героя України Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб його пораненого евакуювали до наших військ. Поки головнокомандувач "шукав миру в очах Путіна". Сподіваюся, президент нарешті почує заклик мільйонів українців – підписати указ і присвоїти Ярославу Журавлю звання Героя України посмертно. Бо він точно заслужив це звання".
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Топ коментарі
+34
Когда прийдет украинская власть клоуну прийдеться на киче перед сокамерниками на рояле писюном играть!
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22.05.2021 10:04
+24
Это только одна сторона медали. Вторая - ответственность зеленского.
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22.05.2021 10:09
+23
Героїзм Журавля - наслідок некомпетентності і боягузства Зеленського.

Побачимо, як він поставить підпис...
Про путіна поганого не говоримо. Він взагалі не ворог, з яким веде боротьбу держава , очолювана ЗЕ.
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22.05.2021 10:19
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Он защищал свою Родину, а не прятался у мамки под юбкой чтобы быть всегда готовым. Выполнял боевые задачи на самом опасном участке. На нейтралке. Был брошен своим Верховным это раз. Арта не могла поддержать из-за преступного приказа того же говнокомандующего. Знаешь что человек прежде всего хочет? Жить! Поэтому звание Героя хоть как-то уменьшит боль родных об утрате.
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25.05.2021 17:41 Відповісти
Поэтому ты не воюя сидишь у мамки под юбкой и раасуждпешь о героизме. Наверное ждешь когда оккупант придёт в твой дом и ты его проявишь прямо из под мамкиной юбки?
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25.05.2021 17:50 Відповісти
А ну-ка напиши "Бортников ЧМО", так, для проверки. Уж очень ты на рашотроля похож, герой подюбочный.
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25.05.2021 17:54 Відповісти
Повестки не жрал? Выполнил свой долг до конца? Рада підтримала ініційований Порошенком запит Зеленському про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 7432
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22.05.2021 10:57 Відповісти
Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 3509
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22.05.2021 22:00 Відповісти
#ид на передку,це ж не євреї,це їх непотріб,який дістався нам."Дякуючи"зегнидам".
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23.05.2021 20:41 Відповісти
"Не жрал" ! Я на фронте с марта 2014 ...
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25.05.2021 16:35 Відповісти
Я сравнил Гавнокомандующего и Журавля Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 2519
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25.05.2021 16:52 Відповісти
Ок.
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25.05.2021 16:55 Відповісти
Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 2160 а что было в марте 14? Может в апреле только распоряжение о начале АТО было?
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25.05.2021 17:58 Відповісти
Что тебе объяснять, если ты не курсе...
Акупация Украины началась в феврале 14, нас по "подняли по тревоге" в марте - вот я о "марте" и говорю...
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25.05.2021 18:02 Відповісти
И сразу на фронт. На какой?
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25.05.2021 18:03 Відповісти
Сержант Журавель достоин звания Героя Украины! Ты похоже сам тему забыл.
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25.05.2021 18:10 Відповісти
Проявил мужество и героизм при защите Родины. А ты думаешь, что там должен быть записаны заводские номера шасси, двигателя, пушки и пулемета вражеского танка гусеницы которого он голыми руками порвал?
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25.05.2021 18:20 Відповісти
Знаешь что я подумал... Может ты все-таки вылезешь из под юбки своей мамы и поучишь ее борщ варить. Вот тут она тебе скажет все что, что я хочу написать. И мне меньше пальцами тыкать в клавиатуру, и тебе доходчивее она объяснит про диванных экспертов..
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25.05.2021 18:29 Відповісти
А ты не скучай, ищи на просторах интернета определение понятия герой и его правильное оформление. Найдешь и сразу доложишь. Занимайся делом.
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25.05.2021 18:35 Відповісти
Боец, ты не понял, документы предоставь как должно быть оформлено.
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25.05.2021 18:40 Відповісти
Потому что в армии ляпание языком что попало не является доказательством. Ищи давай. Доложишь по готовности.
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25.05.2021 18:45 Відповісти
Ну так и наградной лист Журавля появится со временем в сети. А вот зачем ты в бутылку лезешь непонятно... Там скользко и холодно....
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25.05.2021 19:27 Відповісти
Ладно, штабной герой, откуда ты так в бумажках разбираешься? А то я видал штабничков, которые на день-два в зону АТО смотаются и уже вся грудь в медалях и орденах.
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25.05.2021 19:35 Відповісти
)) Я уже "штабной" )))
У меня у штабного 4 ранения... )
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25.05.2021 19:38 Відповісти
Извините, товарищ диван-генерал, не признал сразу.
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25.05.2021 20:02 Відповісти
Я бы тебя послал бы н.р... Но думаю, ты и так там ...
)
Что СНОВА закончились "аргументы" и ты снова сьехал с темы... )))
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25.05.2021 20:05 Відповісти
за Іловайськ - питай з Каломойського, Корбана, Сементенка. Єстонські журналісти давно зняли фільм-розслідування про вашу банду, яка положила хлопців під Іловайськом. Ось він:
https://youtu.be/4Wf55CJhv94
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22.05.2021 11:16 Відповісти
ЗЕбіл, фільм подивися - там усі відповіді
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22.05.2021 11:21 Відповісти
покажи мені наказ за підписом Пороха, де він наказує йти на Іловайськ! Що, не можеш? Ну то закрий брехливу пасть свою!
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22.05.2021 11:23 Відповісти
а гавнокомандуючий - твій ЗЕлений ублюдок, який покинув Журавля на полі бою помирати! І який відвів українські війська з-під Золотого, віддавши землю окупантам!
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22.05.2021 11:18 Відповісти
оно (зе) сказало, что если он назовет убийцем, то будут убивать украинских воинов. Продажная сво...та.
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22.05.2021 11:24 Відповісти
заспокойся!
"За" проголосувало 292 депутати!
майже конституційна більшість
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22.05.2021 12:27 Відповісти
Та там ме вистачило одного голосу такого зеленого дебіла як Ви.
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22.05.2021 13:25 Відповісти

___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну
молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов
до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють
шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)-
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22.05.2021 13:38 Відповісти
Только за одну эту смерть наш говнокомандующий дожен присесть на длительный срок.
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22.05.2021 14:09 Відповісти
Воина - героя Ярослава Журавля убили сообща два вовы ....Один - тяжело ранил, другой отказался спасать....Два подонка - маньяк и сцыкло.... Ответят оба....
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22.05.2021 14:46 Відповісти
Русские это люди такие?
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22.05.2021 16:13 Відповісти
Зеленський вирішив закрити рота батьку зірочкой героя. Краща б нагорода для Ярослава була б якби ти, виродок, не брав його порятунок під особистий контроль, перебуваючи на пляжі. Чмо. Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 7301
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22.05.2021 17:20 Відповісти
Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 6638
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22.05.2021 21:50 Відповісти
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