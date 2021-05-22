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Рада поддержала инициативу о присвоении звания Герой Украины воину Ярославу Журавлю

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада поддержала инициативу о присвоении звания Герой Украины воину Ярославу Журавлю

Верховная Рада Украины поддержала запрос к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Герой Украины сержанту-разведчику Ярославу Журавлю (посмертно). Запрос был инициирован лидером "ЕС" Петром Порошенко и подписан еще 60 народными депутатами из разных фракций и групп. За направление запроса президенту Зеленскому проголосовали 292 народных депутата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как известно, 13 июля 2020 на линии соприкосновения под поселком Зайцево рядом с оккупированной Горловкой Донецкой области во время выполнения боевого задания в результате подрыва на взрывном устройстве погиб командир разведывательного взвода из состава 35-1 бригады лейтенант Дмитрий Красногрудь.

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В тот же день российские оккупационные войска с трех сторон обстреляли группу армейцев ВСУ, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего офицера и имели экипировку гуманитарной миссии - белые шлемы, жилеты и повязки, нарушив договоренность о режиме "тишины", достигнутый через ОБСЕ.

Во время обстрела получил ранение военнослужащий из эвакуационной команды - сержант-разведчик Ярослав Журавель.

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После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотника, раненный сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытия. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что сержант погиб от ранений. Только 21 июля его тело было передано на контролируемую территорию Украины.

Похоронили Ярослава Журавля 23 июля 2020 в селе Андреевка, на Днепропетровщине, где он родился и вырос.

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Комментируя голосование Верховной Рады, пятый президент Петр Порошенко написал в Фейсбуке

"Еще один шаг на пути борьбы за уважение к нашим воинам - сегодня депутаты приняли инициированное мной обращение к Зеленскому с требованием присвоить звание Героя Украины Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав погиб, потому что ждал на фронте политической воли, чтобы его раненого эвакуировали к нашим войскам. Пока Главнокомандующий "искал мира в глазах Путина". Надеюсь, президент наконец услышит призыв миллионов украинцев - подписать Указ и присвоить Ярославу Журавлю звание Героя Украины посмертно. Потому что он точно заслужил это звание".
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Топ комментарии
+34
Когда прийдет украинская власть клоуну прийдеться на киче перед сокамерниками на рояле писюном играть!
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22.05.2021 10:04
+24
Это только одна сторона медали. Вторая - ответственность зеленского.
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22.05.2021 10:09
+23
Героїзм Журавля - наслідок некомпетентності і боягузства Зеленського.

Побачимо, як він поставить підпис...
Про путіна поганого не говоримо. Він взагалі не ворог, з яким веде боротьбу держава , очолювана ЗЕ.
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22.05.2021 10:19
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Страница 2 из 2
Он защищал свою Родину, а не прятался у мамки под юбкой чтобы быть всегда готовым. Выполнял боевые задачи на самом опасном участке. На нейтралке. Был брошен своим Верховным это раз. Арта не могла поддержать из-за преступного приказа того же говнокомандующего. Знаешь что человек прежде всего хочет? Жить! Поэтому звание Героя хоть как-то уменьшит боль родных об утрате.
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25.05.2021 17:41 Ответить
Поэтому ты не воюя сидишь у мамки под юбкой и раасуждпешь о героизме. Наверное ждешь когда оккупант придёт в твой дом и ты его проявишь прямо из под мамкиной юбки?
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25.05.2021 17:50 Ответить
А ну-ка напиши "Бортников ЧМО", так, для проверки. Уж очень ты на рашотроля похож, герой подюбочный.
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25.05.2021 17:54 Ответить
Повестки не жрал? Выполнил свой долг до конца? Рада підтримала ініційований Порошенком запит Зеленському про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 7432
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22.05.2021 10:57 Ответить
Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 3509
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22.05.2021 22:00 Ответить
#ид на передку,це ж не євреї,це їх непотріб,який дістався нам."Дякуючи"зегнидам".
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23.05.2021 20:41 Ответить
"Не жрал" ! Я на фронте с марта 2014 ...
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25.05.2021 16:35 Ответить
Я сравнил Гавнокомандующего и Журавля Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 2519
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25.05.2021 16:52 Ответить
Ок.
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25.05.2021 16:55 Ответить
Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 2160 а что было в марте 14? Может в апреле только распоряжение о начале АТО было?
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25.05.2021 17:58 Ответить
Что тебе объяснять, если ты не курсе...
Акупация Украины началась в феврале 14, нас по "подняли по тревоге" в марте - вот я о "марте" и говорю...
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25.05.2021 18:02 Ответить
И сразу на фронт. На какой?
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25.05.2021 18:03 Ответить
Сержант Журавель достоин звания Героя Украины! Ты похоже сам тему забыл.
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25.05.2021 18:10 Ответить
Проявил мужество и героизм при защите Родины. А ты думаешь, что там должен быть записаны заводские номера шасси, двигателя, пушки и пулемета вражеского танка гусеницы которого он голыми руками порвал?
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25.05.2021 18:20 Ответить
Знаешь что я подумал... Может ты все-таки вылезешь из под юбки своей мамы и поучишь ее борщ варить. Вот тут она тебе скажет все что, что я хочу написать. И мне меньше пальцами тыкать в клавиатуру, и тебе доходчивее она объяснит про диванных экспертов..
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25.05.2021 18:29 Ответить
А ты не скучай, ищи на просторах интернета определение понятия герой и его правильное оформление. Найдешь и сразу доложишь. Занимайся делом.
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25.05.2021 18:35 Ответить
Боец, ты не понял, документы предоставь как должно быть оформлено.
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25.05.2021 18:40 Ответить
Потому что в армии ляпание языком что попало не является доказательством. Ищи давай. Доложишь по готовности.
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25.05.2021 18:45 Ответить
Ну так и наградной лист Журавля появится со временем в сети. А вот зачем ты в бутылку лезешь непонятно... Там скользко и холодно....
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25.05.2021 19:27 Ответить
Ладно, штабной герой, откуда ты так в бумажках разбираешься? А то я видал штабничков, которые на день-два в зону АТО смотаются и уже вся грудь в медалях и орденах.
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25.05.2021 19:35 Ответить
)) Я уже "штабной" )))
У меня у штабного 4 ранения... )
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25.05.2021 19:38 Ответить
Извините, товарищ диван-генерал, не признал сразу.
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25.05.2021 20:02 Ответить
Я бы тебя послал бы н.р... Но думаю, ты и так там ...
)
Что СНОВА закончились "аргументы" и ты снова сьехал с темы... )))
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25.05.2021 20:05 Ответить
за Іловайськ - питай з Каломойського, Корбана, Сементенка. Єстонські журналісти давно зняли фільм-розслідування про вашу банду, яка положила хлопців під Іловайськом. Ось він:
https://youtu.be/4Wf55CJhv94
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22.05.2021 11:16 Ответить
ЗЕбіл, фільм подивися - там усі відповіді
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22.05.2021 11:21 Ответить
покажи мені наказ за підписом Пороха, де він наказує йти на Іловайськ! Що, не можеш? Ну то закрий брехливу пасть свою!
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22.05.2021 11:23 Ответить
а гавнокомандуючий - твій ЗЕлений ублюдок, який покинув Журавля на полі бою помирати! І який відвів українські війська з-під Золотого, віддавши землю окупантам!
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22.05.2021 11:18 Ответить
оно (зе) сказало, что если он назовет убийцем, то будут убивать украинских воинов. Продажная сво...та.
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22.05.2021 11:24 Ответить
заспокойся!
"За" проголосувало 292 депутати!
майже конституційна більшість
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22.05.2021 12:27 Ответить
Та там ме вистачило одного голосу такого зеленого дебіла як Ви.
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22.05.2021 13:25 Ответить

___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну
молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов
до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють
шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)-
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22.05.2021 13:38 Ответить
Только за одну эту смерть наш говнокомандующий дожен присесть на длительный срок.
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22.05.2021 14:09 Ответить
Воина - героя Ярослава Журавля убили сообща два вовы ....Один - тяжело ранил, другой отказался спасать....Два подонка - маньяк и сцыкло.... Ответят оба....
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22.05.2021 14:46 Ответить
Русские это люди такие?
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22.05.2021 16:13 Ответить
Зеленський вирішив закрити рота батьку зірочкой героя. Краща б нагорода для Ярослава була б якби ти, виродок, не брав його порятунок під особистий контроль, перебуваючи на пляжі. Чмо. Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 7301
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22.05.2021 17:20 Ответить
Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю - Цензор.НЕТ 6638
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22.05.2021 21:50 Ответить
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