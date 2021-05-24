Гриценко і Яценюк вимагають припинити авіасполучення із Білоруссю
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Україна має припинити авіасполучення з Білоруссю. Умова відновлення - негайне звільнення Романа Протасевича.
Про це заявив у фейсбуці експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ.
"Необхідно припинити авіасполучення з Білоруссю, якою керує самопроголошений диктатор Лукашенко, якого підтримує Путін. Припинити так само, як очолюваний мною уряд припинив авіасполучення з Росією в 2015 році. Умова відновлення авіасполучення або надання дозволів на проліт білоруських літаків авіапростором України - негайне звільнення Романа Протасевича. Це ж повинен зробити і Європейський Союз", - упевнений Яценюк.
Зі свого боку ексміністр оборони Анатолій Гриценко написав у фейсбуці: "Припинити авіасполучення з Білоруссю і польоти над її територією - це найперше, що мають зробити країни Євросоюзу і всього цивілізованого світу. Україна - так само!".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Трасу Київ-Чернігів теж почали ремонтувалти ще при Гройсмані і досі ті нещасні 100 км завершити не можуть. Я регулярно тудою катаюся - за 2 роки навіть половину від 100 км цих не відремонтували!
І в тебе всі українськомовні - порохоботи? То ти москаль!
Існує дослідження, яке показало, що люди із низьким інтелектом частіше не вірять у існування ковіду, тому не дивно, що ти відстоюєш тут зеленського )))
токо безвозвратно
и на бортах нужно нарисовать логотипы сн - опзж
По сведениям НАУ, белорусская сторона через диспетчеров угрожала сбить самолёт, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.
Лукашенко и его хунта уже крадут самолёты ЕС прямо на их на глазах!
Если не будет ответных действий со стороны ЕС, хотя бы не закроют небо Беларуси... то ЕС ждёт бесславный конец.
Я вже знаю відповідь )