Гриценко і Яценюк вимагають припинити авіасполучення із Білоруссю

Україна має припинити авіасполучення з Білоруссю. Умова відновлення - негайне звільнення Романа Протасевича.

Про це заявив у фейсбуці експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідно припинити авіасполучення з Білоруссю, якою керує самопроголошений диктатор Лукашенко, якого підтримує Путін. Припинити так само, як очолюваний мною уряд припинив авіасполучення з Росією в 2015 році. Умова відновлення авіасполучення або надання дозволів на проліт білоруських літаків авіапростором України - негайне звільнення Романа Протасевича. Це ж повинен зробити і Європейський Союз", - упевнений Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ

Зі свого боку ексміністр оборони Анатолій Гриценко написав у фейсбуці: "Припинити авіасполучення з Білоруссю і польоти над її територією - це найперше, що мають зробити країни Євросоюзу і всього цивілізованого світу. Україна - так само!".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.