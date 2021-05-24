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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Гриценко и Яценюк требуют прекратить авиасообщение с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гриценко и Яценюк требуют прекратить авиасообщение с Беларусью

Украина должна прекратить авиасообщение с Беларусью. Условие восстановления - немедленное освобождение Романа Протасевича.

Об этом заявил в Facebook экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимо прекратить авиасообщение с Беларусью, которой руководит самопровозглашенный диктатор Лукашенко, которого поддерживает Путин. Прекратить так же, как возглавляемое мной правительство прекратило авиасообщение с Россией в 2015 году. Условие восстановления авиасообщения или предоставления разрешений на пролет белорусских самолетов через авиапространство Украины - немедленное освобождение Романа Протасевича. Это же должен сделать и Европейский союз", - уверен Яценюк.

Гриценко и Яценюк требуют прекратить авиасообщение с Беларусью 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя, - авиаэксперт Лукашевич. КАРТА

В свою очередь экс-министр обороны Анатолий Гриценко написал в Facebook: "Прекратить авиасообщение с Беларусью и полеты над ее территорией - это первое, что должны сделать страны Евросоюза и всего цивилизованного мира. Украина - так же!".

Гриценко и Яценюк требуют прекратить авиасообщение с Беларусью 02

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Также читайте: "Здесь меня ждет смертная казнь", - пассажиры самолета Ryanair передали слова Протасевича

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+36
Якщо припинити авіасполучення з Мінськом, то як клоуни будуть літати в Москву?
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23.05.2021 23:21
+28
Вы что. А вдруг в Донецке погибнет 100 человек. Нельзя качать зеленую лодку.
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23.05.2021 23:20
+23
нужно закрывать эту крысиную тропу !!
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23.05.2021 23:24
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Вы что. А вдруг в Донецке погибнет 100 человек. Нельзя качать зеленую лодку.
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23.05.2021 23:20 Ответить
Атопутіннападьоть.
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23.05.2021 23:25 Ответить
Даже не нападьоть, а просто пригрозит по телефону.
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23.05.2021 23:27 Ответить
ЗЕльоную крысу тошнит от качки ?
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24.05.2021 00:42 Ответить
Якщо припинити авіасполучення з Мінськом, то як клоуни будуть літати в Москву?
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23.05.2021 23:21 Ответить
Верещук Ірка їм покаже Гриценко и Яценюк требуют прекратить авиасообщение с Беларусью - Цензор.НЕТ 2898
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23.05.2021 23:23 Ответить
нужно закрывать эту крысиную тропу !!
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23.05.2021 23:24 Ответить
посмотрим сколько та дорога простоит....
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24.05.2021 00:46 Ответить
Ну судя по тому как делают должна лет 10 спокойно простоять
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24.05.2021 00:49 Ответить
Уже сыпиться
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24.05.2021 02:58 Ответить
Я не понимаю в чём тут заслуга Зеленского, я плачу за пользование дорогами при покупке топлива, за что я должен особым образом благодарить кого-то если я оплатил работу и пользуюсь результатом, при этом я считаю что услуги Зеленского как президента низкого качества и слишком дорого мне обходятся.
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24.05.2021 00:49 Ответить
Ну а кого тогда благодарить ? Папу Римского ? При ПЕТЕ там дорог не было а сейчас есть.Тогда получается в том что дороги не было ПЕТЯ не виноват ? А кто тогда был виноват ? Всегда спрос с президента у нас был.Такая традиция.Не вижу ничего плохого в такой традиции,Зачем идти в президенты если ты ни что не можешь повлиять ?
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24.05.2021 00:54 Ответить
Себя нужно благодарить за то что платишь налоги и ответственно голосуешь на выборах, а сейчас наивные и безответственные граждане взяли меня в "заложники" и я вынужден оплачивать некомпетентную и коррумпированную власть, которая вам построила дорогу по цене трёх за ваш и мой счёт, но вас это вполне устраивает, а меня нет.
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24.05.2021 01:08 Ответить
Ну вот я проголосовал за Зе и дороги появились.Получается надо было голосовать за Петю ? Он же почти не строил дорог ,а значит не воровал ))
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24.05.2021 01:12 Ответить
Не важно кто президент Петя или Коля, государственная система должна быть эффективной и самодостаточной, Зеленский идёт в обратном направлении, но советские люди этого понять не могут и радуются как дети, когда им построят карусель, они не могут понять связи между их доходами, эффективностью управления и ценой карусели.
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24.05.2021 01:23 Ответить
Ну вот я когда 3 года назад ехал 9 часов из Николаева в Кривой рог по полям,я должен был считать,что Петя идет в правильном направлении ? Простой же вопрос
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24.05.2021 01:31 Ответить
Боюсь вы не поймёте меня, поезжайте по новой дороге в СССР вместе с Зеленским, он там много положительного видит.
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24.05.2021 01:40 Ответить
Причём тут ссср который с 90 не существует и причём тут Зеленский он про друга кремля лолиту барыгу вора вообще то Гриценко і Яценюк вимагають припинити авіасполучення із Білоруссю - Цензор.НЕТ 4601
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24.05.2021 02:40 Ответить
петя которого вы упоминаете это тот самый ультрамегасвин Гриценко і Яценюк вимагають припинити авіасполучення із Білоруссю - Цензор.НЕТ 5849
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24.05.2021 02:33 Ответить
Відкрию секрет: тендер про ремонт цієї траси прийняли 30 січня 2019 (постанова Кабміну в цей день прийнята). Ремонтувати почали ще при Гройсмані)

Трасу Київ-Чернігів теж почали ремонтувалти ще при Гройсмані і досі ті нещасні 100 км завершити не можуть. Я регулярно тудою катаюся - за 2 роки навіть половину від 100 км цих не відремонтували!
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24.05.2021 07:44 Ответить
Будували українці - заслуги зеленського в цьому нема
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24.05.2021 01:30 Ответить
Це відремонтована дорога, траса ж там і раніше існувала... Галіма, але існувала!

І в тебе всі українськомовні - порохоботи? То ти москаль!
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24.05.2021 07:40 Ответить
Якщо б ті побудовані за зеленського дороги існували не лише у переможних звітах, факти кажуть зворотне. Нема ані доріг, ані грошей )
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24.05.2021 00:09 Ответить
зато немеряно народу подохло от ковида, но зебилам на это пох... главное - дорога, с хорошим откатом...
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24.05.2021 00:25 Ответить
СКОЛЬКО это немеряно ? В Одесском регионе за полтора года умерло от так назывмого ковида около 2 х тысяч(двух тысяч).Население региона 2.5 млн. Посчитаешь сам процент или тебе помочь ?
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24.05.2021 00:51 Ответить
> так назывмого ковида

Існує дослідження, яке показало, що люди із низьким інтелектом частіше не вірять у існування ковіду, тому не дивно, що ти відстоюєш тут зеленського )))
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24.05.2021 02:12 Ответить
Через Кітай
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23.05.2021 23:30 Ответить
А нельзя ли принудительно в киеве посадить самолет с усатым тараканом? Или он только к пуйлу летает?
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23.05.2021 23:24 Ответить
Он невыездной - куда ему летать, кроме кацапляндии?
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23.05.2021 23:29 Ответить
одному самолёту надо таки разрешить улететь в Минск
токо безвозвратно
и на бортах нужно нарисовать логотипы сн - опзж
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23.05.2021 23:26 Ответить
Щось ніхто не згадує про стіну і розпродаж військового майна. Странна, аднака. Гриценко и Яценюк требуют прекратить авиасообщение с Беларусью - Цензор.НЕТ 2081
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23.05.2021 23:27 Ответить
Та уже надоели эти темы. Прошлое не вернешь, а с нынешнией Белорусью что то делать нада. Прекратить авиасообщение иперелеты над территорией Белоруси самое оно.
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23.05.2021 23:41 Ответить
Не. Квартал95 шо должен на ослах на гастроли на родину ехать?
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23.05.2021 23:28 Ответить
А вагон Сердючки? Прицепной. Чем не транспорт.
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23.05.2021 23:32 Ответить
Не лише повітряне, а й будь яке сполучення...
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23.05.2021 23:28 Ответить
Стеностроец и товарищ полковник. Достойные ребята, плохого не посоветуют
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23.05.2021 23:29 Ответить
Анатоль Продамтанкнедорого подал голос... Дело серьезное...
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23.05.2021 23:33 Ответить
Личным приказом Лукашенко 23 мая 2021 года белорусские спецслужбы перехватили рейс международных авиалиний Ryanair Афины - Вильнюс. На борту лайнера находился известный оппозиционный журналист и блогер, экс-главред Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Live Роман Протасевич. Этим же рейсом неделю назад над Беларусью летела Светлана Тихановская.

По сведениям НАУ, белорусская сторона через диспетчеров угрожала сбить самолёт, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.
Лукашенко и его хунта уже крадут самолёты ЕС прямо на их на глазах!
Если не будет ответных действий со стороны ЕС, хотя бы не закроют небо Беларуси... то ЕС ждёт бесславный конец.
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23.05.2021 23:35 Ответить
Сегодня Романа Проташевича, а завтра Колю Лукашенко..Сидел бы уже на пенсии и не гадил ..Гриценко і Яценюк вимагають припинити авіасполучення із Білоруссю - Цензор.НЕТ 7010
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23.05.2021 23:35 Ответить
Во поперло, теперь тема блогера Протасевича успешно похоронит тему "вагнеровцев"! Гриценко і Яценюк вимагають припинити авіасполучення із Білоруссю - Цензор.НЕТ 3629
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23.05.2021 23:37 Ответить
или подогреет ? Гриценко і Яценюк вимагають припинити авіасполучення із Білоруссю - Цензор.НЕТ 8650
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24.05.2021 00:40 Ответить
Да что там тема вагнеровцев. Пока мы отвлекаемся на то что нас не касается раздерибанят украинскую землю с целью ликвидации Украины.
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24.05.2021 00:54 Ответить
В великом Шанхае посмеялись над выпердом педофильного ********
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23.05.2021 23:45 Ответить
Все вірно кажуть, давайте вгадаємо якою буде реакція зелених.
Я вже знаю відповідь )
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24.05.2021 00:04 Ответить
Гриценко в презики, а Яценюка в премьеры! Или наоборот. Только эти двое знают, как управлять страной с достоинством, как показывает их позиция. А еще Гордона в министры пищевой промышленности.
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24.05.2021 00:15 Ответить
Вылезли два "демократа", участвовавшие вместе с многими в строительстве феодальной кланово-олигархической системы в Украине. Идиотизм из такой системы пытаться экспортировать в Беларусь демократию, которую и сами и близко не имеем. Противно. Дурдом.
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24.05.2021 00:44 Ответить
Определенные элементы та и имеем. И даже от такой частичной демократии, рвет на части пуйла и таракана.
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24.05.2021 01:06 Ответить
У нас наступает в действие афера тысячелетия - дерибан украинской земли. Как сказал Степан Хмара что дерибан земли это ликвидация Украины. А уроды лезут в дела соседей.
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24.05.2021 00:49 Ответить
Определенные элементы та и имеем. И даже от такой частичной демократии, рвет на части пуйла и таракана.
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24.05.2021 01:07 Ответить
Наша власть что не есть кретины!
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24.05.2021 01:59 Ответить
 
 