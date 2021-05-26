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Німеччина продовжить переговори зі США щодо "Північного потоку-2", - Меркель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина продовжить переговори зі США щодо

Німеччина продовжить обговорювати зі США добудову і запуск газопроводу "Північний потік-2". Берлін завжди виступав проти екстериторіальних санкцій.

Про це заявила журналістам канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безумовно, будуть подальші обговорення і переговори зі США щодо" Північного потоку-2 ", заявила Меркель.

За її словами, Берлін завжди виступав проти введення екстериторіальних санкцій.

Зазначимо, напередодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив зі співголовою німецької партії "Союз90/Зелені" Робертом Габеком протидію будівництву "Північного потоку-2". На думку міністра, завершення російського газопроводу несе загрозу не тільки Україні, а й усьому Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого тижня США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2".

Читайте також: Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2"
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Топ коментарі
+10
Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 3465
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25.05.2021 18:50
+6
нацики обоссанные - жадные, тупые и примитивные...
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25.05.2021 18:41
+4
А старая дойчен шлюха все никак не может соскочить с ширки кремлядьского КУЙла.
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25.05.2021 18:51
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мля, як її тіліпає, не хоче, але гризе кактуса.
німці мля, гроші - це все!
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25.05.2021 18:40 Відповісти
нацики обоссанные - жадные, тупые и примитивные...
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25.05.2021 18:41 Відповісти
этто не ест караше, фрау Анжела, этта ест плехо! Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 1874
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25.05.2021 18:45 Відповісти
Когда перевыборы канцлера?
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25.05.2021 18:48 Відповісти
чтоб ещё большее гавно получить?
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25.05.2021 19:05 Відповісти
Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 3465
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25.05.2021 18:50 Відповісти
Та в цієї цицьки ще огого, чи це вони з ****** в молодості? Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 4003
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25.05.2021 21:44 Відповісти
А старая дойчен шлюха все никак не может соскочить с ширки кремлядьского КУЙла.
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25.05.2021 18:51 Відповісти
Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 2417
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25.05.2021 18:51 Відповісти
Ролевые игры "Северный поток -2. Часть-2 "Однажды в Германии" в главной роли известная порноактриса - Раша ********* , режиссер - USA
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25.05.2021 18:54 Відповісти
Ну очень красивая, деликатнейшая форма великолепного лицемерия и сильно пре-сильно мудрой двусмысленности! Браво Ев-р-опа!
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25.05.2021 18:55 Відповісти
Стесняюсь спросить, а вот эта труба, которая в обход, она к экстерриториальным фокусам не имеет отношения, против которых ФРГ всегда? Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 8455
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25.05.2021 19:05 Відповісти
при Меркель, Европа стала слабой, не умеющей отвечать на вызовы, впереди трудные времена для ЕС при таком подходе
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25.05.2021 19:13 Відповісти
все правильно, для дойчей сп2 это экономия нескольких миллиардов в год, а миллиарды на дороге не валяются
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25.05.2021 19:15 Відповісти
У них пердеть за столом- это величайший приоритет уважения к окружающим,кстати...
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25.05.2021 19:17 Відповісти
Треба Меркель посмотреть ролик,как пытают противогазом с сигаретой.Ведь именно это цель Пуйла.Надеть на Германию противогаз и травить газом.И другого представления по использованию трубы у Пуйла тупо нет.Но Меркель,хочет увидеть в сделке позитив и она его видит Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6081
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25.05.2021 19:39 Відповісти
подлей бывали племена,
но кацапсиновой Макрель,
подлей только Макарон !!!
Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6013
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25.05.2021 20:27 Відповісти
Якось дуже дивно, що Меркель більше за німців переживає, ніж за українців.
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25.05.2021 21:03 Відповісти
Довго ще ця ***** буде пихтіти на посаді канцлера?
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25.05.2021 21:43 Відповісти
Інтєрєсуєт потому Шо вона з ****** хороводи круте, а на очах робить вигляд, що захищає демократичні та справедливі цінності.
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26.05.2021 13:42 Відповісти
Эта экс-подруга путина постоянно "играла переговорами" как средством тянуть время.Пока тянется время,тянется трубопрорвод.Точно так тянула время с "норманским форматом" по Донбассу.где путину пришлось выступить как сторона войны,а не "миротворцем" с тем.чтобы "заморозить" конфликт на Донбассе.В отличие от этого именно эта старая дама продавила слабого духом и совестью Порошенко шустро на "минский договор".где Украине поставили дружно с путиным кабальные условия
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25.05.2021 22:01 Відповісти
Меркель:
- *****, вы мне говорите правду? Вы меня не пытаетесь обмануть?
*****:
- Правду фрау Меркель. Разве я вам когда-то давал повод сомневаться в моих словах?Правду фрау, правду говорю! Северным потоком клянусь!
>>>
***** - плохой, ненадежный человек, ******, ******, *****, трепло, враль; врун, лгун, обманщик.
"Я ему двадцатку одолжил, а он - *****, всё не возвращает! Ненормативная лексика … Cловарь современной лексики, жаргона и сленга"
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26.05.2021 00:31 Відповісти
 
 