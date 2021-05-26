Німеччина продовжить переговори зі США щодо "Північного потоку-2", - Меркель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німеччина продовжить обговорювати зі США добудову і запуск газопроводу "Північний потік-2". Берлін завжди виступав проти екстериторіальних санкцій.
Про це заявила журналістам канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Безумовно, будуть подальші обговорення і переговори зі США щодо" Північного потоку-2 ", заявила Меркель.
За її словами, Берлін завжди виступав проти введення екстериторіальних санкцій.
Зазначимо, напередодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив зі співголовою німецької партії "Союз90/Зелені" Робертом Габеком протидію будівництву "Північного потоку-2". На думку міністра, завершення російського газопроводу несе загрозу не тільки Україні, а й усьому Євросоюзу.
Нагадаємо, минулого тижня США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2".
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німці мля, гроші - це все!
но кацапсиновой Макрель,
подлей только Макарон !!!
- *****, вы мне говорите правду? Вы меня не пытаетесь обмануть?
*****:
- Правду фрау Меркель. Разве я вам когда-то давал повод сомневаться в моих словах?Правду фрау, правду говорю! Северным потоком клянусь!
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***** - плохой, ненадежный человек, ******, ******, *****, трепло, враль; врун, лгун, обманщик.
"Я ему двадцатку одолжил, а он - *****, всё не возвращает! Ненормативная лексика … Cловарь современной лексики, жаргона и сленга"