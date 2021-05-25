Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель
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Германия продолжит обсуждать с США достройку и запуск газопровода "Северный поток-2". Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций.
Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Безусловно, будут дальнейшие обсуждения и переговоры с США по "Северному потоку-2", заявила Меркель.
По ее словам, Берлин всегда выступал против введения экстерриториальных санкций.
Отметим, накануне глав МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2". По мнению министра, завершение российский газопровод несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.
Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2".
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німці мля, гроші - це все!
но кацапсиновой Макрель,
подлей только Макарон !!!
- *****, вы мне говорите правду? Вы меня не пытаетесь обмануть?
*****:
- Правду фрау Меркель. Разве я вам когда-то давал повод сомневаться в моих словах?Правду фрау, правду говорю! Северным потоком клянусь!
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***** - плохой, ненадежный человек, ******, ******, *****, трепло, враль; врун, лгун, обманщик.
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