Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель

Германия продолжит обсуждать с США достройку и запуск газопровода "Северный поток-2". Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций.

Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Безусловно, будут дальнейшие обсуждения и переговоры с США по "Северному потоку-2", заявила Меркель.

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По ее словам, Берлин всегда выступал против введения экстерриториальных санкций.

Отметим, накануне глав МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2". По мнению министра, завершение российский газопровод несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.

Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2".

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