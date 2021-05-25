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Новости За рубежом
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Германия (6015) Меркель (2121) Северный поток (1428)

Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия продолжит переговоры с США по

Германия продолжит обсуждать с США достройку и запуск газопровода "Северный поток-2". Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций.

Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Безусловно, будут дальнейшие обсуждения и переговоры с США по "Северному потоку-2", заявила Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Украина проиграли битву против "Северного потока - 2", - Süddeutsche Zeitung

По ее словам, Берлин всегда выступал против введения экстерриториальных санкций.

Отметим, накануне глав МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2". По мнению министра, завершение российский газопровод несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.

Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2".

Также читайте: Укладку "Северного потока-2" продолжили в водах Германии
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Топ комментарии
+10
Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 3465
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25.05.2021 18:50
+6
нацики обоссанные - жадные, тупые и примитивные...
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25.05.2021 18:41
+4
А старая дойчен шлюха все никак не может соскочить с ширки кремлядьского КУЙла.
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25.05.2021 18:51
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мля, як її тіліпає, не хоче, але гризе кактуса.
німці мля, гроші - це все!
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25.05.2021 18:40 Ответить
нацики обоссанные - жадные, тупые и примитивные...
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25.05.2021 18:41 Ответить
этто не ест караше, фрау Анжела, этта ест плехо! Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 1874
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25.05.2021 18:45 Ответить
Когда перевыборы канцлера?
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25.05.2021 18:48 Ответить
чтоб ещё большее гавно получить?
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25.05.2021 19:05 Ответить
Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 3465
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25.05.2021 18:50 Ответить
Та в цієї цицьки ще огого, чи це вони з ****** в молодості? Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 4003
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25.05.2021 21:44 Ответить
А старая дойчен шлюха все никак не может соскочить с ширки кремлядьского КУЙла.
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25.05.2021 18:51 Ответить
Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 2417
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25.05.2021 18:51 Ответить
Ролевые игры "Северный поток -2. Часть-2 "Однажды в Германии" в главной роли известная порноактриса - Раша ********* , режиссер - USA
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25.05.2021 18:54 Ответить
Ну очень красивая, деликатнейшая форма великолепного лицемерия и сильно пре-сильно мудрой двусмысленности! Браво Ев-р-опа!
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25.05.2021 18:55 Ответить
Стесняюсь спросить, а вот эта труба, которая в обход, она к экстерриториальным фокусам не имеет отношения, против которых ФРГ всегда? Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 8455
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25.05.2021 19:05 Ответить
при Меркель, Европа стала слабой, не умеющей отвечать на вызовы, впереди трудные времена для ЕС при таком подходе
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25.05.2021 19:13 Ответить
все правильно, для дойчей сп2 это экономия нескольких миллиардов в год, а миллиарды на дороге не валяются
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25.05.2021 19:15 Ответить
У них пердеть за столом- это величайший приоритет уважения к окружающим,кстати...
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25.05.2021 19:17 Ответить
Треба Меркель посмотреть ролик,как пытают противогазом с сигаретой.Ведь именно это цель Пуйла.Надеть на Германию противогаз и травить газом.И другого представления по использованию трубы у Пуйла тупо нет.Но Меркель,хочет увидеть в сделке позитив и она его видит Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6081
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25.05.2021 19:39 Ответить
подлей бывали племена,
но кацапсиновой Макрель,
подлей только Макарон !!!
Германия продолжит переговоры с США по "Северному потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6013
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25.05.2021 20:27 Ответить
Якось дуже дивно, що Меркель більше за німців переживає, ніж за українців.
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25.05.2021 21:03 Ответить
Довго ще ця ***** буде пихтіти на посаді канцлера?
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25.05.2021 21:43 Ответить
Інтєрєсуєт потому Шо вона з ****** хороводи круте, а на очах робить вигляд, що захищає демократичні та справедливі цінності.
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26.05.2021 13:42 Ответить
Эта экс-подруга путина постоянно "играла переговорами" как средством тянуть время.Пока тянется время,тянется трубопрорвод.Точно так тянула время с "норманским форматом" по Донбассу.где путину пришлось выступить как сторона войны,а не "миротворцем" с тем.чтобы "заморозить" конфликт на Донбассе.В отличие от этого именно эта старая дама продавила слабого духом и совестью Порошенко шустро на "минский договор".где Украине поставили дружно с путиным кабальные условия
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25.05.2021 22:01 Ответить
Меркель:
- *****, вы мне говорите правду? Вы меня не пытаетесь обмануть?
*****:
- Правду фрау Меркель. Разве я вам когда-то давал повод сомневаться в моих словах?Правду фрау, правду говорю! Северным потоком клянусь!
>>>
***** - плохой, ненадежный человек, ******, ******, *****, трепло, враль; врун, лгун, обманщик.
"Я ему двадцатку одолжил, а он - *****, всё не возвращает! Ненормативная лексика … Cловарь современной лексики, жаргона и сленга"
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26.05.2021 00:31 Ответить
 
 