Адвокати дівчини Протасевича Сапеги не змогли потрапити до неї в СІЗО

Юристи мали дозвіл на зустріч із клієнткою, але адміністрація СІЗО заявила, що їхнє відвідування неможливе через відсутність вільних кабінетів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Открытые Медиа".

Адвокат Софії Сапеги Олександр Філанович повідомив, що йому з колегою не вдалося сьогодні відвідати клієнтку в СІЗО білоруського КДБ, попри наявність дозволів. Як причину білоруська влада назвала "відсутність вільних кабінетів" в ізоляторі.

"Подано скаргу в Центральний апарат Слідчого комітету Республіки Білорусь на затримання Софії. Правовою підставою для скарги стало те, що адвокат не був ознайомлений із документами, що стосуються затримання", - зазначив він.

Сапегу затримали 23 травня разом із білоруським журналістом, колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем під час екстреної посадки в Мінську літака Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Сапегу підозрюють "у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі". Вчора Сапегу заарештували на два місяці і помістили в СІЗО КДБ. Провладний телеграм-канал опублікував відео, де вона говорить, що є редактором каналу "Чорна книга Білорусі", в якому публікують особисті дані співробітників правоохоронних органів.