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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5971) Сапега (32)

Адвокати дівчини Протасевича Сапеги не змогли потрапити до неї в СІЗО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Адвокати дівчини Протасевича Сапеги не змогли потрапити до неї в СІЗО

Юристи мали дозвіл на зустріч із клієнткою, але адміністрація СІЗО заявила, що їхнє відвідування неможливе через відсутність вільних кабінетів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Открытые Медиа".

Адвокат Софії Сапеги Олександр Філанович повідомив, що йому з колегою не вдалося сьогодні відвідати клієнтку в СІЗО білоруського КДБ, попри наявність дозволів. Як причину білоруська влада назвала "відсутність вільних кабінетів" в ізоляторі.

"Подано скаргу в Центральний апарат Слідчого комітету Республіки Білорусь на затримання Софії. Правовою підставою для скарги стало те, що адвокат не був ознайомлений із документами, що стосуються затримання", - зазначив він.

Сапегу затримали 23 травня разом із білоруським журналістом, колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем під час екстреної посадки в Мінську літака Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Сапегу підозрюють "у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі". Вчора Сапегу заарештували на два місяці і помістили в СІЗО КДБ. Провладний телеграм-канал опублікував відео, де вона говорить, що є редактором каналу "Чорна книга Білорусі", в якому публікують особисті дані співробітників правоохоронних органів.
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Топ коментарі
+5
Михаил Пивоваров d2cb1588

Мразь пригожинская.
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27.05.2021 00:46
+2
ты ублюдок
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27.05.2021 05:25
+2
оно, диванное, только жрет мамины котлетки и гоняет лысого на портрет лукашенко...
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27.05.2021 06:26
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Сапеги: Я трансгендер. Зовите меня Сергей.
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27.05.2021 00:02 Відповісти
Заведите свой антилукашенковский канал, попадете
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27.05.2021 00:31 Відповісти
Да просто ещё не все вертухаи на*ончали в неё. Пустить ещё 3 раза по кругу, дать ремня и домой. Этой шлюхе слишком много статей каждый день посвящают
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27.05.2021 00:32 Відповісти
ты ублюдок
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27.05.2021 05:25 Відповісти
оно, диванное, только жрет мамины котлетки и гоняет лысого на портрет лукашенко...
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27.05.2021 06:26 Відповісти
**** краснопёрая, тебя за гнойное ботало через шконарь перегнуть и на кукан напумпонить. Возле дальняка кукарекать будешь, кочет пробитый.
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27.05.2021 09:04 Відповісти
Судя по тому как ты свободно ботаешь, тебя продырявили ещё на малолетке, вот и злишься. Не злись
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27.05.2021 13:06 Відповісти
Михаил Пивоваров d2cb1588

Мразь пригожинская.
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27.05.2021 00:46 Відповісти
Урок на будущее - меньше цветов, больше молотовых.
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27.05.2021 06:08 Відповісти
Ну можно и букетик а в средину коктель только он не Молотова назывался а ДЛЯ Молотова! Это фины придумали после того что этот кацапский упырь сказал мы не бомбим финов мы сбрасываем с бомбандировщиков ХЛЕБ!
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27.05.2021 07:31 Відповісти
хммм...
лукашенковские боты и сюда добрались...

- насосались у бацьки (ниже пояса) мыслей и о них здесь срут...
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27.05.2021 06:31 Відповісти
Господи,скільки вже можуть сябри терпіти отого тараканюгу? Отоє одоробло на очах усього світу пертворює їхню чудову країну на суцільну мракобісну ,задушливу,тваринну в"язницю НКВС аля 1937-53 років,а вони мовчать у ганчірочку і чекають: а може бульбофюрер змилостивиться і дозволить їм хоча б трішки пожити вільно,без репресій і знущань над собою? Ви ще не зрозуміли,що волю потрібно відстоювати не квіточками,а "коктейлями Молотова" ? Якщо ні,то й живіть собі у БКТ(білоруський концтабір)!
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27.05.2021 09:24 Відповісти
 
 