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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Адвокаты девушки Протасевича Сапеги не смогли попасть к ней в СИЗО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Адвокаты девушки Протасевича Сапеги не смогли попасть к ней в СИЗО

У юристов было разрешение на встречу с клиенткой, но администрация СИЗО заявила, что их посещение невозможно из-за отсутствия свободных кабинетов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Открытые Медиа".

Адвокат Софьи Сапеги Александр Филанович сообщил, что ему с коллегой не удалось сегодня посетить клиентку в СИЗО белорусского КГБ, несмотря на наличие разрешений. В качестве причины белорусские власти назвали "отсутствие свободных кабинетов" в изоляторе.

"Подана жалоба в Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь на задержание Софьи. Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания", - отметил он.

Смотрите: Пролукашенковский Телеграм-канал опубликовал видео допроса девушки Протасевича Сапеги. ВИДЕО

Сапегу задержали 23 мая вместе с белорусским журналистом, бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем при экстренной посадке в Минске направлявшегося из Афин в Вильнюс самолёта Ryanair. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сапега подозревается "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии". Вчера Сапегу арестовали на два месяца и поместили в СИЗО КГБ. Провластный Телеграм-канал опубликовал видео, на котором она говорит, что является редактором канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют личные данные сотрудников правоохранительных органов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Михаил Пивоваров d2cb1588

Мразь пригожинская.
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27.05.2021 00:46
+2
ты ублюдок
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27.05.2021 05:25
+2
оно, диванное, только жрет мамины котлетки и гоняет лысого на портрет лукашенко...
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27.05.2021 06:26
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Сапеги: Я трансгендер. Зовите меня Сергей.
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27.05.2021 00:02 Ответить
Заведите свой антилукашенковский канал, попадете
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27.05.2021 00:31 Ответить
Да просто ещё не все вертухаи на*ончали в неё. Пустить ещё 3 раза по кругу, дать ремня и домой. Этой шлюхе слишком много статей каждый день посвящают
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27.05.2021 00:32 Ответить
ты ублюдок
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27.05.2021 05:25 Ответить
оно, диванное, только жрет мамины котлетки и гоняет лысого на портрет лукашенко...
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27.05.2021 06:26 Ответить
**** краснопёрая, тебя за гнойное ботало через шконарь перегнуть и на кукан напумпонить. Возле дальняка кукарекать будешь, кочет пробитый.
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27.05.2021 09:04 Ответить
Судя по тому как ты свободно ботаешь, тебя продырявили ещё на малолетке, вот и злишься. Не злись
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27.05.2021 13:06 Ответить
Михаил Пивоваров d2cb1588

Мразь пригожинская.
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27.05.2021 00:46 Ответить
Урок на будущее - меньше цветов, больше молотовых.
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27.05.2021 06:08 Ответить
Ну можно и букетик а в средину коктель только он не Молотова назывался а ДЛЯ Молотова! Это фины придумали после того что этот кацапский упырь сказал мы не бомбим финов мы сбрасываем с бомбандировщиков ХЛЕБ!
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27.05.2021 07:31 Ответить
хммм...
лукашенковские боты и сюда добрались...

- насосались у бацьки (ниже пояса) мыслей и о них здесь срут...
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27.05.2021 06:31 Ответить
Господи,скільки вже можуть сябри терпіти отого тараканюгу? Отоє одоробло на очах усього світу пертворює їхню чудову країну на суцільну мракобісну ,задушливу,тваринну в"язницю НКВС аля 1937-53 років,а вони мовчать у ганчірочку і чекають: а може бульбофюрер змилостивиться і дозволить їм хоча б трішки пожити вільно,без репресій і знущань над собою? Ви ще не зрозуміли,що волю потрібно відстоювати не квіточками,а "коктейлями Молотова" ? Якщо ні,то й живіть собі у БКТ(білоруський концтабір)!
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27.05.2021 09:24 Ответить
 
 