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На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков

На сьогодні немає правильно сформульованих глобальних питань, які можна було б найближчим часом винести на всеукраїнський референдум.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі "Радіо НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підходити до цих питань (проведення всеукраїнських референдумів. - Ред.) потрібно виважено: не виносити що завгодно, аби тільки винести. Правильно сформульованих глобальних питань, які можна було б завтра винести на референдум, сьогодні я не бачу", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 26 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3612 "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні і в цілому. За документ проголосували 255 народних депутатів.

Голова ВР Дмитро Разумков підписав його 17 лютого і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Глава держави підписав документ 8 квітня.

Відповідно до закону, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції (Загальні положення; Вибори. Референдум; Внесення змін до Конституції), питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України, про втрату чинності закону Україна або окремих його положень.

Читайте також: Референдум можна порівняти зі скальпелем. Важливо, щоб він не потрапив у погані руки, - Разумков
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Топ коментарі
+16
На всеукраинский референдум выносить есть чего . Все устали от цирка .
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27.05.2021 16:09
+13
Виносити треба Гідранта разом з шапіто, причому нах..
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27.05.2021 16:11
+11
Ринок землі не глобальне питання? Нє? А ЗЕ казав, що земля тільки через референдум! Хтось бреше чи брехав... Хоча в мене немає натхнення розгрібати сорти лайна під брендом "СН"...
На брехні прийшли до влади, розпочали "царювання" з порушення законів... Що далі буде не важко здогадатися...
А навесні 2019-го попереджали - ДУМАЙТЕ! А тепер жеріть, що б вам повилазило!
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27.05.2021 16:10
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На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков - Цензор.НЕТ 5741
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27.05.2021 16:07 Відповісти
Ну не твари? На референдум очень даже есть что выносить и люди требуют голосования по очень важному вопросу - ВОПРОС О ЗЕМЛЕ ! ВОПРОС О ВЛАСТИ, нужна ли такая власть, которая за бесценок хочет раздать землю олигархату, в том числе и иностранному, спешит, торопится совершить эту супераферу и не собирается спрашивать народ согласен ли он. Как назвать такую власть? БАНДИТЫ.
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27.05.2021 16:23 Відповісти
ДА кому там та земля интересна. вот вапрос почему жрачька в холодильнике подорожала, это важный, наверное наиважнейший вапрос!!!!
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27.05.2021 16:27 Відповісти
Народ не быдло и не нужно тут думать, что ты один только умняк. Народ давно требует референдум, народ прекрасно знает, что если земля уйдет мировому и нашему олигархату и практически за копейки, то страны не будет, не то, что жрачки.
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27.05.2021 16:37 Відповісти
Жрачька будет всегда, она в АТБ и Сильпо продается На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 2542
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27.05.2021 16:46 Відповісти
По какой цене жрачка будет,когда вся земля уйдёт...
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27.05.2021 19:06 Відповісти
Куда уйдет? От кого уйдет?

Или окорочка из АТБ на огроде бабы Груни сейчас выращивают?
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28.05.2021 02:26 Відповісти
Дам очень лаконичный ответ:

73%
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28.05.2021 02:26 Відповісти
сегодня я не вижу", - сказал Разумков.

под носом никогда не видно. А как два глобальных: Раду распустить, а зё уволить?
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27.05.2021 16:08 Відповісти
Слуги сатаны и народ не видят даже в микроскоп.
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27.05.2021 16:25 Відповісти
слишком много чести называть их слугами сатаны. Если они и попадут в ад, то только в виде тушек для бульона
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27.05.2021 17:07 Відповісти
На всеукраинский референдум выносить есть чего . Все устали от цирка .
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27.05.2021 16:09 Відповісти
Виносити треба Гідранта разом з шапіто, причому нах..
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27.05.2021 16:11 Відповісти
На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков - Цензор.НЕТ 7439
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27.05.2021 16:10 Відповісти
Ринок землі не глобальне питання? Нє? А ЗЕ казав, що земля тільки через референдум! Хтось бреше чи брехав... Хоча в мене немає натхнення розгрібати сорти лайна під брендом "СН"...
На брехні прийшли до влади, розпочали "царювання" з порушення законів... Що далі буде не важко здогадатися...
А навесні 2019-го попереджали - ДУМАЙТЕ! А тепер жеріть, що б вам повилазило!
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27.05.2021 16:10 Відповісти
Який, в с.... , всеукраїнський референдум?
Як ви, д......... , збираєтесь їх проводити в окупованих криму та ордло, чи ви визнаєте їх кацапськими?
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27.05.2021 16:13 Відповісти
На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков - Цензор.НЕТ 8714 На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков - Цензор.НЕТ 5160
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27.05.2021 16:15 Відповісти
Мы ответив на 5 вопросов во время выборов избавили себя от расходов на референдумы на многие годы. Ведь вопрос о земле не может быть вынесен на референдум, так как он истчо в 2018 г. обговорен между Зелей и Беней.
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27.05.2021 16:16 Відповісти
На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 3042
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27.05.2021 16:18 Відповісти
А как же тема обгаженного нижнего белья слуг неукраинского народа? Уроды.
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27.05.2021 16:18 Відповісти
Ну почему нечего? А спросить у народа, что делать с этой ЗЕленой дрыслей? Пинком под зад или ждать, пока сам убежит.
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27.05.2021 16:19 Відповісти
На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 8246

....
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27.05.2021 16:23 Відповісти
Поки питання не буде схвалене консенсусом з тими кількома людьми, з якими тепер влада так рішуче налаштована поборотись, виносити на референдум нема чого.
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27.05.2021 16:30 Відповісти
Якщо на початку п'єси на стіні висить рушниця, то в кінці вистави вона вистрілить: поки що немає що виносити на референдум, але ЗЄшоблі і каломийші може моча в голову стукнути зненацька в самий непідходящий момент для України і тоді змусять голосувати за те що впарить зомбоящик. І голосування на пеньках теж буде визнано законним. Шмаркліні 5 запитань схавали ж.
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27.05.2021 16:31 Відповісти
Короче ложки раздали,а еды нема.Або так
На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 2645 На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 9769
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27.05.2021 16:41 Відповісти
ЧТО У РАЗУМКОВА С ГОЛОВОЙ --ИЛИ ОН В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ??? ПРИВЕДИТЕ ЕГО В СООТВЕТСТВИЕ !!!
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27.05.2021 16:44 Відповісти
Ясное дело, что этот хмырь, который зовется спикерм ВР не видет в упор вопросов, которые могут выносится на референдум ,хотят у довеленного до нишеты беззаконием и коррупцией народа украсть Замлю и другие активы даже без согласия ,не спросив , а значит насильно применив власть данную народом в своих и полелькиков интересах.Был уже один такой, а сейчас в Ростове прячется, а эти наверное Маями любят, ну да там их ждут с распростертыми руками .
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27.05.2021 17:33 Відповісти
А Еріка в домовині перевертається. На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 4925
Піаніст не знає чи йти "на другий термін!
Чи піде Юлька на ....й!
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27.05.2021 18:33 Відповісти
Землю кому продали?
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27.05.2021 18:43 Відповісти
ЩО АМНІСТІЯ УПАЧЛЄНЦІВ ВІДКЛАДАЄТЬСЯ ? На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 4619
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27.05.2021 19:00 Відповісти
А я думал, что вы уже начали готовить референдум в главном вопросе которого выражена ваша заветная зеленая мечта: "О вхождении Украины в состав России областями".
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27.05.2021 20:23 Відповісти
Ну, звичайно. У нас не народ все вирішує, а зажерливі вилупки при владі. Нажаль. Земельку нашу продадуть, нас не питаючи. Воно, бачте, так вирішило.
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27.05.2021 22:24 Відповісти
Оставка ЗЕ!!! - вот что надо выносить на всеукраинский референдум.
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28.05.2021 02:24 Відповісти
Нам необходимо объединяться и понять, что для того чятобы спасти страну, необходимо голосовать только за этнических украинцев. Но только за умных, а такие есть в народе. Но далеко не все кто себя провозглашает украинцами, таковыми есть.
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28.05.2021 23:59 Відповісти
Еще перечислю некоторых из тех, кто не есть украинцами: Конечно ЗЕ, Порошенко, Разумков, Бойко. Я против таких как граждан ничего не имею, но мы имеем право голосовать за кого угодно и против кого угодно. И любые принципы имеем право использовать.
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29.05.2021 00:05 Відповісти
 
 