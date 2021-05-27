На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков
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На сьогодні немає правильно сформульованих глобальних питань, які можна було б найближчим часом винести на всеукраїнський референдум.
Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі "Радіо НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Підходити до цих питань (проведення всеукраїнських референдумів. - Ред.) потрібно виважено: не виносити що завгодно, аби тільки винести. Правильно сформульованих глобальних питань, які можна було б завтра винести на референдум, сьогодні я не бачу", - сказав Разумков.
Як повідомлялося, 26 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3612 "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні і в цілому. За документ проголосували 255 народних депутатів.
Голова ВР Дмитро Разумков підписав його 17 лютого і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Глава держави підписав документ 8 квітня.
Відповідно до закону, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції (Загальні положення; Вибори. Референдум; Внесення змін до Конституції), питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України, про втрату чинності закону Україна або окремих його положень.
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Или окорочка из АТБ на огроде бабы Груни сейчас выращивают?
73%
под носом никогда не видно. А как два глобальных: Раду распустить, а зё уволить?
На брехні прийшли до влади, розпочали "царювання" з порушення законів... Що далі буде не важко здогадатися...
А навесні 2019-го попереджали - ДУМАЙТЕ! А тепер жеріть, що б вам повилазило!
Як ви, д......... , збираєтесь їх проводити в окупованих криму та ордло, чи ви визнаєте їх кацапськими?
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Піаніст не знає чи йти "на другий термін!
Чи піде Юлька на ....й!
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