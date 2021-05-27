На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На сегодня нет правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы в ближайшее время вынести на всеукраинский референдум.
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Подходить к этим вопросам (проведения всеукраинских референдумов. - Ред.) нужно взвешенно: не выносить что угодно, лишь бы только вынести. Правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу", – сказал Разумков.
Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов.
Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства подписал документ 8 апреля.
Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.
Пожалуйста, подождите...
Или окорочка из АТБ на огроде бабы Груни сейчас выращивают?
73%
под носом никогда не видно. А как два глобальных: Раду распустить, а зё уволить?
На брехні прийшли до влади, розпочали "царювання" з порушення законів... Що далі буде не важко здогадатися...
А навесні 2019-го попереджали - ДУМАЙТЕ! А тепер жеріть, що б вам повилазило!
Як ви, д......... , збираєтесь їх проводити в окупованих криму та ордло, чи ви визнаєте їх кацапськими?
....
Піаніст не знає чи йти "на другий термін!
Чи піде Юлька на ....й!
..........................................
.......................................
..........................
............