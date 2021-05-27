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Новости Политика Украины
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На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков

На сегодня нет правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы в ближайшее время вынести на всеукраинский референдум.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Подходить к этим вопросам (проведения всеукраинских референдумов. - Ред.) нужно взвешенно: не выносить что угодно, лишь бы только вынести. Правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу", – сказал Разумков.

Читайте: Ситуацию на Донбассе могут вынести на государственный референдум, - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов.

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства подписал документ 8 апреля.

Также читайте: Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
На всеукраинский референдум выносить есть чего . Все устали от цирка .
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27.05.2021 16:09
+13
Виносити треба Гідранта разом з шапіто, причому нах..
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27.05.2021 16:11
+11
Ринок землі не глобальне питання? Нє? А ЗЕ казав, що земля тільки через референдум! Хтось бреше чи брехав... Хоча в мене немає натхнення розгрібати сорти лайна під брендом "СН"...
На брехні прийшли до влади, розпочали "царювання" з порушення законів... Що далі буде не важко здогадатися...
А навесні 2019-го попереджали - ДУМАЙТЕ! А тепер жеріть, що б вам повилазило!
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27.05.2021 16:10
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На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков - Цензор.НЕТ 5741
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27.05.2021 16:07 Ответить
Ну не твари? На референдум очень даже есть что выносить и люди требуют голосования по очень важному вопросу - ВОПРОС О ЗЕМЛЕ ! ВОПРОС О ВЛАСТИ, нужна ли такая власть, которая за бесценок хочет раздать землю олигархату, в том числе и иностранному, спешит, торопится совершить эту супераферу и не собирается спрашивать народ согласен ли он. Как назвать такую власть? БАНДИТЫ.
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27.05.2021 16:23 Ответить
ДА кому там та земля интересна. вот вапрос почему жрачька в холодильнике подорожала, это важный, наверное наиважнейший вапрос!!!!
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27.05.2021 16:27 Ответить
Народ не быдло и не нужно тут думать, что ты один только умняк. Народ давно требует референдум, народ прекрасно знает, что если земля уйдет мировому и нашему олигархату и практически за копейки, то страны не будет, не то, что жрачки.
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27.05.2021 16:37 Ответить
Жрачька будет всегда, она в АТБ и Сильпо продается На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 2542
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27.05.2021 16:46 Ответить
По какой цене жрачка будет,когда вся земля уйдёт...
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27.05.2021 19:06 Ответить
Куда уйдет? От кого уйдет?

Или окорочка из АТБ на огроде бабы Груни сейчас выращивают?
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28.05.2021 02:26 Ответить
Дам очень лаконичный ответ:

73%
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28.05.2021 02:26 Ответить
сегодня я не вижу", - сказал Разумков.

под носом никогда не видно. А как два глобальных: Раду распустить, а зё уволить?
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27.05.2021 16:08 Ответить
Слуги сатаны и народ не видят даже в микроскоп.
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27.05.2021 16:25 Ответить
слишком много чести называть их слугами сатаны. Если они и попадут в ад, то только в виде тушек для бульона
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27.05.2021 17:07 Ответить
На всеукраинский референдум выносить есть чего . Все устали от цирка .
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27.05.2021 16:09 Ответить
Виносити треба Гідранта разом з шапіто, причому нах..
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27.05.2021 16:11 Ответить
На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков - Цензор.НЕТ 7439
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27.05.2021 16:10 Ответить
Ринок землі не глобальне питання? Нє? А ЗЕ казав, що земля тільки через референдум! Хтось бреше чи брехав... Хоча в мене немає натхнення розгрібати сорти лайна під брендом "СН"...
На брехні прийшли до влади, розпочали "царювання" з порушення законів... Що далі буде не важко здогадатися...
А навесні 2019-го попереджали - ДУМАЙТЕ! А тепер жеріть, що б вам повилазило!
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27.05.2021 16:10 Ответить
Який, в с.... , всеукраїнський референдум?
Як ви, д......... , збираєтесь їх проводити в окупованих криму та ордло, чи ви визнаєте їх кацапськими?
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27.05.2021 16:13 Ответить
На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков - Цензор.НЕТ 8714 На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков - Цензор.НЕТ 5160
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27.05.2021 16:15 Ответить
Мы ответив на 5 вопросов во время выборов избавили себя от расходов на референдумы на многие годы. Ведь вопрос о земле не может быть вынесен на референдум, так как он истчо в 2018 г. обговорен между Зелей и Беней.
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27.05.2021 16:16 Ответить
На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 3042
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27.05.2021 16:18 Ответить
А как же тема обгаженного нижнего белья слуг неукраинского народа? Уроды.
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27.05.2021 16:18 Ответить
Ну почему нечего? А спросить у народа, что делать с этой ЗЕленой дрыслей? Пинком под зад или ждать, пока сам убежит.
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27.05.2021 16:19 Ответить
На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 8246

....
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27.05.2021 16:23 Ответить
Поки питання не буде схвалене консенсусом з тими кількома людьми, з якими тепер влада так рішуче налаштована поборотись, виносити на референдум нема чого.
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27.05.2021 16:30 Ответить
Якщо на початку п'єси на стіні висить рушниця, то в кінці вистави вона вистрілить: поки що немає що виносити на референдум, але ЗЄшоблі і каломийші може моча в голову стукнути зненацька в самий непідходящий момент для України і тоді змусять голосувати за те що впарить зомбоящик. І голосування на пеньках теж буде визнано законним. Шмаркліні 5 запитань схавали ж.
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27.05.2021 16:31 Ответить
Короче ложки раздали,а еды нема.Або так
На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 2645 На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 9769
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27.05.2021 16:41 Ответить
ЧТО У РАЗУМКОВА С ГОЛОВОЙ --ИЛИ ОН В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ??? ПРИВЕДИТЕ ЕГО В СООТВЕТСТВИЕ !!!
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27.05.2021 16:44 Ответить
Ясное дело, что этот хмырь, который зовется спикерм ВР не видет в упор вопросов, которые могут выносится на референдум ,хотят у довеленного до нишеты беззаконием и коррупцией народа украсть Замлю и другие активы даже без согласия ,не спросив , а значит насильно применив власть данную народом в своих и полелькиков интересах.Был уже один такой, а сейчас в Ростове прячется, а эти наверное Маями любят, ну да там их ждут с распростертыми руками .
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27.05.2021 17:33 Ответить
А Еріка в домовині перевертається. На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 4925
Піаніст не знає чи йти "на другий термін!
Чи піде Юлька на ....й!
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27.05.2021 18:33 Ответить
Землю кому продали?
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27.05.2021 18:43 Ответить
ЩО АМНІСТІЯ УПАЧЛЄНЦІВ ВІДКЛАДАЄТЬСЯ ? На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков - Цензор.НЕТ 4619
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27.05.2021 19:00 Ответить
А я думал, что вы уже начали готовить референдум в главном вопросе которого выражена ваша заветная зеленая мечта: "О вхождении Украины в состав России областями".
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27.05.2021 20:23 Ответить
Ну, звичайно. У нас не народ все вирішує, а зажерливі вилупки при владі. Нажаль. Земельку нашу продадуть, нас не питаючи. Воно, бачте, так вирішило.
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27.05.2021 22:24 Ответить
Оставка ЗЕ!!! - вот что надо выносить на всеукраинский референдум.
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28.05.2021 02:24 Ответить
Нам необходимо объединяться и понять, что для того чятобы спасти страну, необходимо голосовать только за этнических украинцев. Но только за умных, а такие есть в народе. Но далеко не все кто себя провозглашает украинцами, таковыми есть.
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28.05.2021 23:59 Ответить
Еще перечислю некоторых из тех, кто не есть украинцами: Конечно ЗЕ, Порошенко, Разумков, Бойко. Я против таких как граждан ничего не имею, но мы имеем право голосовать за кого угодно и против кого угодно. И любые принципы имеем право использовать.
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29.05.2021 00:05 Ответить
 
 