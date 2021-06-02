Головні новини 2 червня: Підвищення пенсійного віку, у Шарія заарештували майно

"Слуги народу" хочуть підвищити пенсійний вік ще на рік, київський суд заарештував іспанське майно Шарія, в окупованому Алчевську стався бунт, - головні новини України 2 червня.

Законопроєкт про олігархів і підвищення пенсійного віку

Президент зареєстрував у парламенті законопроєкт про боротьбу з олігархами. Законопроєкт визначено як невідкладний, його тексту на сайті Верховної Ради поки немає. В Офісі президента повідомили, що у закону буде обмежено термін дії - 10 років.

"Слуги народу" тим часом зареєстрували ще одну законодавчу ініціативу - про збільшення пенсійного віку до 61 року. Пенсійний вік пропонується підвищити з 2023 до 2035 р.

Дубілет-старший і майно Шарія потрапили під арешт

Колишній глава правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет потрапив під арешт. Заочний, оскільки він проживає в Ізраїлі, і з 2017 року є громадянином цієї країни. Тепер Дубілета-старшого можуть оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримають і доставлять до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.

Сьогодні ж інший суд закрив провадження за позовом Дубілета, який намагався довести, що "Приватбанк" був націоналізований незаконно.

Під арештом, за даними джерел Цензор.НЕТ, опинилося і майно прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія. Печерський районний суд Києва заарештував його нерухомість в Іспанії та рахунки в іноземних банках.

Милованов став головою наглядової ради "Укроборонпрому"

Тимофій Милованов одноголосно був обраний новим головою на засіданні оновленого складу наглядової ради "Укроборонпрому".

Закриттям телеканалів у Медведчука незадоволені в ООН

Моніторингова місії ООН з прав людини заявила, що рішення про закриття телеканалів Медведчука не було прийнято незалежним органом. Крім цього, вважають в ООН, рішення про закриття не було належним чином обґрунтоване. "Це рішення суперечить міжнародним стандартам у царині прав людини", - підсумували в ООН.

Бунт в окупованому Алчевську

Жителі окупованого Алчевська вийшли на акцію протесту з вимогою виплатити працівникам місцевого металургійного комбінату заборгованість із зарплати. Зарплату вони не отримують вже пів року. У відеозверненні учасники акції заявляють, що в Алчевську відбувається справжній геноцид.

П'яний священник УПЦ МП обзивав поліцейських "бандерівцями"

Настоятеля затримали за нетверезе ​​водіння в селі на Буковині. Священник обзивав поліцейських "бандерівцями", всіляко ображав і погрожував застрелити "після приходу румунів". На батюшку склали два протоколи - за нетверезе водіння і дрібне хуліганство.

Netflix виправив титри: тепер там не "nazi", а "banderite"

Стрімінгова платформа Netflix, яка раніше переклала слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст", виправила субтитри до фільму. Замість слова "nazi" там тепер слово "banderite". Домогтися цього вдалося завдяки активності української діаспори в США.