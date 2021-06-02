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Новини Політика України
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Алчевськ (31) законопроєкт (1779) Медведчук (1323) олігарх (688) ООН (2761) пенсійний вік (106) Укроборонпром (959) Дубілет (57) Приватбанк (691) Милованов Тимофій (281) Netflix (24) Шарій Анатолій (215)

Головні новини 2 червня: Підвищення пенсійного віку, у Шарія заарештували майно

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 2 червня: Підвищення пенсійного віку, у Шарія заарештували майно

"Слуги народу" хочуть підвищити пенсійний вік ще на рік, київський суд заарештував іспанське майно Шарія, в окупованому Алчевську стався бунт, - головні новини України 2 червня.

Законопроєкт про олігархів і підвищення пенсійного віку

Президент зареєстрував у парламенті законопроєкт про боротьбу з олігархами. Законопроєкт визначено як невідкладний, його тексту на сайті Верховної Ради поки немає. В Офісі президента повідомили, що у закону буде обмежено термін дії - 10 років.

"Слуги народу" тим часом зареєстрували ще одну законодавчу ініціативу - про збільшення пенсійного віку до 61 року. Пенсійний вік пропонується підвищити з 2023 до 2035 р.

Дубілет-старший і майно Шарія потрапили під арешт

Колишній глава правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет потрапив під арешт. Заочний, оскільки він проживає в Ізраїлі, і з 2017 року є громадянином цієї країни. Тепер Дубілета-старшого можуть оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримають і доставлять до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.

Сьогодні ж інший суд закрив провадження за позовом Дубілета, який намагався довести, що "Приватбанк" був націоналізований незаконно.

Під арештом, за даними джерел Цензор.НЕТ, опинилося і майно прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія. Печерський районний суд Києва заарештував його нерухомість в Іспанії та рахунки в іноземних банках.

Милованов став головою наглядової ради "Укроборонпрому"

Тимофій Милованов одноголосно був обраний новим головою на засіданні оновленого складу наглядової ради "Укроборонпрому".

Закриттям телеканалів у Медведчука незадоволені в ООН

Моніторингова місії ООН з прав людини заявила, що рішення про закриття телеканалів Медведчука не було прийнято незалежним органом. Крім цього, вважають в ООН, рішення про закриття не було належним чином обґрунтоване. "Це рішення суперечить міжнародним стандартам у царині прав людини", - підсумували в ООН.

Бунт в окупованому Алчевську

Жителі окупованого Алчевська вийшли на акцію протесту з вимогою виплатити працівникам місцевого металургійного комбінату заборгованість із зарплати. Зарплату вони не отримують вже пів року. У відеозверненні учасники акції заявляють, що в Алчевську відбувається справжній геноцид.

П'яний священник УПЦ МП обзивав поліцейських "бандерівцями"

Настоятеля затримали за нетверезе ​​водіння в селі на Буковині. Священник обзивав поліцейських "бандерівцями", всіляко ображав і погрожував застрелити "після приходу румунів". На батюшку склали два протоколи - за нетверезе водіння і дрібне хуліганство.

Netflix виправив титри: тепер там не "nazi", а "banderite"

Стрімінгова платформа Netflix, яка раніше переклала слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст", виправила субтитри до фільму. Замість слова "nazi" там тепер слово "banderite". Домогтися цього вдалося завдяки активності української діаспори в США.
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Топ коментарі
+15
"Слуги народа" хотят повысить пенсионный возраст ещё на год



Зедебіли, не бачу ваших лайків! Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 775
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02.06.2021 22:12
+10
Їжте зебілоїди,не обляпайтесь,ідіоти !!!!))))
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02.06.2021 22:20
+9
Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 4706
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02.06.2021 22:48
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"Слуги народа" хотят повысить пенсионный возраст ещё на год



Зедебіли, не бачу ваших лайків! Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 775
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02.06.2021 22:12 Відповісти
...а зєзік - це януковощ з ТБ-анестезією



Олег Леусенко@leusenko1 1 июн.

Українці повинні усвідомити просту річ:
Все, що відбувається зараз в державі:
Нищення економіки, освіти, інституцій влади, деморалізація армії, русифікація, референдуми для п'ятої колони тощо
- Це тиха підготовка плацдарму для агресора.
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02.06.2021 22:46 Відповісти
Головні новини 2 червня: Підвищення пенсійного віку, у Шарія заарештували майно - Цензор.НЕТ 4865
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02.06.2021 22:55 Відповісти
"Уга, тавагищи зьельоні!"
היי, אתם, סוג של לא מגניב. Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 7590
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02.06.2021 22:19 Відповісти
Їжте зебілоїди,не обляпайтесь,ідіоти !!!!))))
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02.06.2021 22:20 Відповісти
Пацталом!
Шотама про тарифи та іншу падлючисть
влад впопуредніх та нинішньої??
Мовчок-чок-чок...
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02.06.2021 22:22 Відповісти
Бачили очі що купували - їж те хоч повилазьте. Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 6410
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02.06.2021 22:28 Відповісти
Затопосмеёмся и человек с несистемы.
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02.06.2021 22:30 Відповісти


а ви в ярмі падайте...
Highlander Freeman@highlander_free





У Шуфрича з ОТЗЖ є особистий, домашній адміністратор, який вибирає, який одяг одягне депутат. Це стосується не тільки верхнього одягу, але і нижньої білизни.
Наприклад, сьогодні ввечері Шуфрич буде хизуватися в коротких трусах, які йому дбайливо підібрав спеціально навчена людина.
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02.06.2021 22:33 Відповісти
хуже не будет.. )))
хуже не будет ????
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02.06.2021 22:34 Відповісти
Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 1367
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02.06.2021 22:43 Відповісти
Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 44
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02.06.2021 22:46 Відповісти
- Чем вы занимаетесь в свободное время?
- Ржу.
- Над чем?
- Над пропастью.
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02.06.2021 22:47 Відповісти
Ви про The catcher in the rye?
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03.06.2021 12:30 Відповісти
Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 4706
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02.06.2021 22:48 Відповісти
проделки зэка-янека это детские шалости, по сравнению с зе-мародерами. почему нарiд это бесправие, нищету и унижение терпит - для меня загадка.
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02.06.2021 22:58 Відповісти
Наріт і янеку все терпів, бо терпіляки. Янека скинув не наріт, а той народ, який на виборах дасть 7-8%.
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02.06.2021 23:04 Відповісти
я знаю как оно было. вспоминаю - и глазам не верю..
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02.06.2021 23:08 Відповісти
стартовала раскрутка шария на президентские выборы.умный .внешне привлекателен не еврей не из бывших и типо оппозицинер.и фильм снимать не нужно..в кремле умеют работать
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02.06.2021 23:03 Відповісти
и педофил как ***** - одни плюсы)
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02.06.2021 23:30 Відповісти
Шарий и клоун одного поля ягоды и клепали их гебнявые , для возвращения Украины в стойло какцапское
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02.06.2021 23:31 Відповісти
така цікава цифіра 61 рік... нафіга старікам пенсія взагалі, можно і 64 робить пенсійний вік і в 69... а то так сором'язливо щось, слуги!
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03.06.2021 02:54 Відповісти
дискотечка для 73% Sixty Years On
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03.06.2021 03:56 Відповісти
Головні новини 2 червня: Підвищення пенсійного віку, у Шарія заарештували майно - Цензор.НЕТ 7765 Live at the Royal Opera
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03.06.2021 04:15 Відповісти
Вибрали - жріть!
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03.06.2021 07:33 Відповісти
 
 