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Новости Политика Украины
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Алчевск (72) законопроект (3041) Медведчук (1754) олигарх (1016) ООН (3928) пенсионный возраст (733) Укроборонпром (1211) Дубилет (60) Приватбанк (823) Милованов Тимофей (285) Netflix (23) Шарий Анатолий (220)

Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество

"Слуги народа" хотят повысить пенсионный возраст ещё на год, киевский суд арестовал испанское имущество Шария, в оккупированном Алчевске случился бунт, – главные новости Украины 2 июня.

Законопроект об олигархах и повышение пенсионного возраста

Президент зарегистрировал в парламенте законопроект о борьбе с олигархами. Законопроект определен как неотложный, его текста на сайте Верховной Рады пока нет. В Офисе Президента сообщили, что у закона будет ограниченный срок действия – 10 лет.

"Слуги народа" тем временем зарегистрировали ещё одну законодательную инициативу – об увеличении пенсионного возраста до 61 года. Пенсионный возраст предлагается повысить с 2023 до 2035 г.

Дубилет-старший и имущество Шария попали под арест

Бывший глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет попал под арест. Заочный, так как он проживает в Израиле, и с 2017 г. является гражданином этой страны. Теперь Дубилета-старшего могут объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержат и доставят в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.

Сегодня же другой суд закрыл производство по иску Дубилета, который пытался доказать, что "Приватбанк" был национализирован незаконно.

Под арестом, по данным источников Цензор.НЕТ, оказалось и имущество прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария. Печерский районный суд Киева арестовал его недвижимость в Испании и счета в иностранных банках.

Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Тимофей Милованов единогласно был избран новым председателем на заседании обновлённого состава наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Закрытием телеканалов в Медведчука недовольны в ООН

Мониторинговая миссии ООН по правам человека заявила, что решение о закрытии телеканалов Медведчука не было принято независимым органом. Кроме этого, считают в ООН, решение о закрытии не было должным образом обосновано. "Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека", - заключили в ООН7

Бунт в оккупированном Алчевске

Жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста с требованием выплатить работникам местного металлургического комбината задолженность по зарплате. Зарплату они не получают уже полгода. В видеообращении участники акции заявляют, что в Алчевске происходит настоящий геноцид.

Пьяный священник УПЦ МП обзывал полицейских "бандеровцами"

Настоятеля задержали за нетрезвая вождение в селе на Буковине. Священник обзывал полицейских "бандеровцами", всячески оскорблял и угрожал застрелить "после прихода румын". На батюшку составили два протокола - за нетрезвое вождение и мелкое хулиганство.

Netflix исправил титры: теперь там не "nazi", а "banderite"

Стриминговая платформа Netflix, которая ранее перевела слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист", исправила субтитры к фильму. Вместо слова "nazi" там теперь слово "banderite". Добиться этого удалось благодаря активности украинской диаспоры в США.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
"Слуги народа" хотят повысить пенсионный возраст ещё на год



Зедебіли, не бачу ваших лайків! Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 775
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02.06.2021 22:12
+10
Їжте зебілоїди,не обляпайтесь,ідіоти !!!!))))
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02.06.2021 22:20
+9
Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 4706
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02.06.2021 22:48
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"Слуги народа" хотят повысить пенсионный возраст ещё на год



Зедебіли, не бачу ваших лайків! Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 775
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02.06.2021 22:12 Ответить
...а зєзік - це януковощ з ТБ-анестезією



Олег Леусенко@leusenko1 1 июн.

Українці повинні усвідомити просту річ:
Все, що відбувається зараз в державі:
Нищення економіки, освіти, інституцій влади, деморалізація армії, русифікація, референдуми для п'ятої колони тощо
- Це тиха підготовка плацдарму для агресора.
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02.06.2021 22:46 Ответить
Головні новини 2 червня: Підвищення пенсійного віку, у Шарія заарештували майно - Цензор.НЕТ 4865
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02.06.2021 22:55 Ответить
"Уга, тавагищи зьельоні!"
היי, אתם, סוג של לא מגניב. Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 7590
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02.06.2021 22:19 Ответить
Їжте зебілоїди,не обляпайтесь,ідіоти !!!!))))
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02.06.2021 22:20 Ответить
Пацталом!
Шотама про тарифи та іншу падлючисть
влад впопуредніх та нинішньої??
Мовчок-чок-чок...
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02.06.2021 22:22 Ответить
Бачили очі що купували - їж те хоч повилазьте. Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 6410
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02.06.2021 22:28 Ответить
Затопосмеёмся и человек с несистемы.
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02.06.2021 22:30 Ответить


а ви в ярмі падайте...
Highlander Freeman@highlander_free





У Шуфрича з ОТЗЖ є особистий, домашній адміністратор, який вибирає, який одяг одягне депутат. Це стосується не тільки верхнього одягу, але і нижньої білизни.
Наприклад, сьогодні ввечері Шуфрич буде хизуватися в коротких трусах, які йому дбайливо підібрав спеціально навчена людина.
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02.06.2021 22:33 Ответить
хуже не будет.. )))
хуже не будет ????
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02.06.2021 22:34 Ответить
Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 1367
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02.06.2021 22:43 Ответить
Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 44
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02.06.2021 22:46 Ответить
- Чем вы занимаетесь в свободное время?
- Ржу.
- Над чем?
- Над пропастью.
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02.06.2021 22:47 Ответить
Ви про The catcher in the rye?
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03.06.2021 12:30 Ответить
Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество - Цензор.НЕТ 4706
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02.06.2021 22:48 Ответить
проделки зэка-янека это детские шалости, по сравнению с зе-мародерами. почему нарiд это бесправие, нищету и унижение терпит - для меня загадка.
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02.06.2021 22:58 Ответить
Наріт і янеку все терпів, бо терпіляки. Янека скинув не наріт, а той народ, який на виборах дасть 7-8%.
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02.06.2021 23:04 Ответить
я знаю как оно было. вспоминаю - и глазам не верю..
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02.06.2021 23:08 Ответить
стартовала раскрутка шария на президентские выборы.умный .внешне привлекателен не еврей не из бывших и типо оппозицинер.и фильм снимать не нужно..в кремле умеют работать
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02.06.2021 23:03 Ответить
и педофил как ***** - одни плюсы)
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02.06.2021 23:30 Ответить
Шарий и клоун одного поля ягоды и клепали их гебнявые , для возвращения Украины в стойло какцапское
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02.06.2021 23:31 Ответить
така цікава цифіра 61 рік... нафіга старікам пенсія взагалі, можно і 64 робить пенсійний вік і в 69... а то так сором'язливо щось, слуги!
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03.06.2021 02:54 Ответить
дискотечка для 73% Sixty Years On
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03.06.2021 03:56 Ответить
Головні новини 2 червня: Підвищення пенсійного віку, у Шарія заарештували майно - Цензор.НЕТ 7765 Live at the Royal Opera
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03.06.2021 04:15 Ответить
Вибрали - жріть!
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03.06.2021 07:33 Ответить
 
 