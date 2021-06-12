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Байден проведе індивідуальну пресконференцію після зустрічі з Путіним, - Білий дім

Байден проведе індивідуальну пресконференцію після зустрічі з Путіним, - Білий дім

Президент США Джозеф Байден має намір провести індивідуальну пресконференцію за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Про це кореспондент газети Wall Street Journal Вівіан Салама повідомила в своєму Twitter в суботу, 12 червня, посилаючись на слова офіційного представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки ми все ще допрацьовуємо формат зустрічі з президентом Путіним і його делегацією, але ми можемо підтвердити деякі деталі, включаючи план як робочої сесії, так і невеликої сесії, а також індивідуальної пресконференції Байдена після зустрічі", - процитувала журналістка слова офіційного представника Білого дому.

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New from WH official: "While we are still finalizing the format for the meeting w/President Putin & his delegation, we can confirm a few details,including the plan for both a working session & a smaller session, as well as a solo press conference by Biden following the meeting…

— Vivian Salama (@vmsalama) June 12, 2021

Нагадаємо, зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж в Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.

Байден (2883) перемовини (2848) пресконференція (188) путін (23740)


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Топ коментарі
+4
Оце мудро, стояти рядом з крисою солідній людині Байдену не добре
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12.06.2021 14:49
+3
95% вонючей трубы с кацапским пердежем - при трампе...
и да он встречался с ****** - учите матчасть.
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12.06.2021 15:07
+2
Учел урок Трампа, значит умнее его
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12.06.2021 14:57
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Оце мудро, стояти рядом з крисою солідній людині Байдену не добре
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12.06.2021 14:49 Відповісти
Джо - косяков не простим.
и полегче там с климатом - чуть меньше ентузиазма....
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12.06.2021 14:57 Відповісти
пришла смерть ХЛА
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12.06.2021 19:19 Відповісти
Учел урок Трампа, значит умнее его
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12.06.2021 14:57 Відповісти
урок Трампа ? - ето как у шпаны подворотней уроки брать...
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12.06.2021 15:02 Відповісти
Вот если бы Трамп встречался с Путиным - вот вони бы было. Вот если бы при Трампе Северный Поток достроили ... Бидон - пустое брехло.
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12.06.2021 15:04 Відповісти
95% вонючей трубы с кацапским пердежем - при трампе...
и да он встречался с ****** - учите матчасть.
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12.06.2021 15:07 Відповісти
вас по какому принципу в кацапские троли набирают?
хто дальше дерьмо коровье бросит и больше в нем измажется?
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12.06.2021 15:10 Відповісти
Началось - тупое психование и навешевание ярлыков. И это рабочая технология для страны 73% Ахахах)) Я ржу очень громко
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12.06.2021 15:16 Відповісти
сам себя и весь, прости господи, саратов тока не оглуши ржанием...)))
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12.06.2021 15:20 Відповісти
Какие же вы тупые. Ты хоть понимаешь, что раскалываешь страну? Раскалываешь народ? Нет - Истеричка не способна это понять. И где вы в Киеве такие смелые? Все любители байдена в реале - это грантососы и ЛГБТИ-активисты, ну и шизоиды с СМИ вместо мозгов, вышивата шараворная. Давай досвиданья, соросятина либерастическая.
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12.06.2021 15:25 Відповісти
скажи еще шо ты мне брат, гниденыш...
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12.06.2021 15:30 Відповісти
Тебе за пост платят? Ты же не адекватен.
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12.06.2021 15:37 Відповісти
с тобой закончено.
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12.06.2021 15:40 Відповісти
Иди на акцию БЛМ сходи, можешь магазин белого человека ограбить в честь Бидона
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12.06.2021 15:40 Відповісти
Не сцы Бидон, Пукин только на вид страшный, а глубине души он - демократ чистейшей воды. Спроси 4-х предыдущих президентов США,они 22 года жали ему ручки,заглядывали в глаза и другие проходные отверстия.

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12.06.2021 15:00 Відповісти
Мне кажется, или нас сливают?
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12.06.2021 15:03 Відповісти
слили в момент когда согласились на сходку с Хлом !
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12.06.2021 15:09 Відповісти
кацапню шоле?
не просто сливают,а под давлением
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12.06.2021 15:12 Відповісти
О, началось)))
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12.06.2021 15:15 Відповісти
давно началось .как вы ***** признали доминантым самцом-так и пошло
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12.06.2021 15:17 Відповісти
Так это же ты признал его доминантным. Признайся, не ... а хотя зачем мне тратить время на очередного шизобота
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12.06.2021 15:21 Відповісти
Privet udobrenije RUSKIJ , prigatovim s tebja haroshij biohumuss , da jeshcho baksi zarabotajem .
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12.06.2021 15:30 Відповісти
Здесь есть ряд статей криминального кодекса + большая глупость. Бидоноботы, какие же вы тупые. Всё на что вы способны - это обвинить человека без доказательств и вонять вонять вонять.
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12.06.2021 15:39 Відповісти
кацапа,шо опять в подьезде кто то гадит?
може тебе самому лучше подьезды убирать,чем на соседских сайтах гадить...глядишь,и копеечек больше платить станут.а то пригожин ща поистощал
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12.06.2021 17:00 Відповісти
дык у него международно признаное доминантное погоняло-хуйло .наше харьковское изобретение.используется с припевочкой ла-ла-ла-ла...
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12.06.2021 16:57 Відповісти
Гуго Карлович ™
@JoN_TM
·
17 чГастроли путинского шапито-гулаг в Швейцарии.
Байден проведет индивидуальную пресс-конференцию после встречи с Путиным, - Белый дом - Цензор.НЕТ 664
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12.06.2021 15:08 Відповісти
значить, слід очікувати від дядька Джо на пресусі щось на зразок "*****=кілер"; ну, може, в більш дипломатичному варіанті...
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12.06.2021 16:07 Відповісти
Скорее всего общей пресс-конференции не будет по банальной причине, что позитивных и глобальных подвижек эта встреча не принесёт, каждый останется при своём.
Но зато озвучивать об "успехах " в переговорах отдельно будет намного проще, и только со своей точки зрения.
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12.06.2021 16:50 Відповісти
бидон не способен что-то проводить. Он даже не помнит кто он и где он. Огромные дозы веществ "расширяющих сознание" уже не помогают. И да что это будет за встреча? Один рузьге кегебист, а другой агент кгб с гражданнством США?
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12.06.2021 16:59 Відповісти
 
 