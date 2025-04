Байден проведе індивідуальну пресконференцію після зустрічі з Путіним, - Білий дім

Президент США Джозеф Байден має намір провести індивідуальну пресконференцію за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Про це кореспондент газети Wall Street Journal Вівіан Салама повідомила в своєму Twitter в суботу, 12 червня, посилаючись на слова офіційного представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки ми все ще допрацьовуємо формат зустрічі з президентом Путіним і його делегацією, але ми можемо підтвердити деякі деталі, включаючи план як робочої сесії, так і невеликої сесії, а також індивідуальної пресконференції Байдена після зустрічі", - процитувала журналістка слова офіційного представника Білого дому.

New from WH official: "While we are still finalizing the format for the meeting w/President Putin & his delegation, we can confirm a few details,including the plan for both a working session & a smaller session, as well as a solo press conference by Biden following the meeting…