Байден проведе індивідуальну пресконференцію після зустрічі з Путіним, - Білий дім
Президент США Джозеф Байден має намір провести індивідуальну пресконференцію за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня.
Про це кореспондент газети Wall Street Journal Вівіан Салама повідомила в своєму Twitter в суботу, 12 червня, посилаючись на слова офіційного представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки ми все ще допрацьовуємо формат зустрічі з президентом Путіним і його делегацією, але ми можемо підтвердити деякі деталі, включаючи план як робочої сесії, так і невеликої сесії, а також індивідуальної пресконференції Байдена після зустрічі", - процитувала журналістка слова офіційного представника Білого дому.
New from WH official: "While we are still finalizing the format for the meeting w/President Putin & his delegation, we can confirm a few details,including the plan for both a working session & a smaller session, as well as a solo press conference by Biden following the meeting…— Vivian Salama (@vmsalama) June 12, 2021
Нагадаємо, зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж в Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.
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и полегче там с климатом - чуть меньше ентузиазма....
и да он встречался с ****** - учите матчасть.
хто дальше дерьмо коровье бросит и больше в нем измажется?
не просто сливают,а под давлением
може тебе самому лучше подьезды убирать,чем на соседских сайтах гадить...глядишь,и копеечек больше платить станут.а то пригожин ща поистощал
@JoN_TM
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17 чГастроли путинского шапито-гулаг в Швейцарии.
Но зато озвучивать об "успехах " в переговорах отдельно будет намного проще, и только со своей точки зрения.