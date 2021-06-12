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Байден проведет индивидуальную пресс-конференцию после встречи с Путиным, - Белый дом

Байден проведет индивидуальную пресс-конференцию после встречи с Путиным, - Белый дом

Президент США Джозеф Байден намерен провести индивидуальную пресс-конференцию по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Об этом корреспондент газеты Wall Street Journal Вивиан Салама сообщила в своем Twitter в субботу, 12 июня, ссылаясь на слова официального представителя Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока мы все еще дорабатываем формат встречи с президентом Путиным и его делегацией, но мы можем подтвердить некоторые детали, включая план как рабочей сессии, так и небольшой сессии, а также индивидуальной пресс-конференции Байдена после встречи", - процитировала журналистка слова официального представителя Белого дома.

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New from WH official: "While we are still finalizing the format for the meeting w/President Putin & his delegation, we can confirm a few details,including the plan for both a working session & a smaller session, as well as a solo press conference by Biden following the meeting…

— Vivian Salama (@vmsalama) June 12, 2021

Также читайте: Ко встрече с Путиным Байдена готовил директор ЦРУ Бернс, - Time

Напомним, встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.

Байден (2785) переговоры (4911) пресс-конференция (324) путин (31197)


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Топ комментарии
+4
Оце мудро, стояти рядом з крисою солідній людині Байдену не добре
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12.06.2021 14:49
+3
95% вонючей трубы с кацапским пердежем - при трампе...
и да он встречался с ****** - учите матчасть.
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12.06.2021 15:07
+2
Учел урок Трампа, значит умнее его
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12.06.2021 14:57
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Оце мудро, стояти рядом з крисою солідній людині Байдену не добре
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12.06.2021 14:49 Ответить
Джо - косяков не простим.
и полегче там с климатом - чуть меньше ентузиазма....
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12.06.2021 14:57 Ответить
пришла смерть ХЛА
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12.06.2021 19:19 Ответить
Учел урок Трампа, значит умнее его
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12.06.2021 14:57 Ответить
урок Трампа ? - ето как у шпаны подворотней уроки брать...
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12.06.2021 15:02 Ответить
Вот если бы Трамп встречался с Путиным - вот вони бы было. Вот если бы при Трампе Северный Поток достроили ... Бидон - пустое брехло.
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12.06.2021 15:04 Ответить
95% вонючей трубы с кацапским пердежем - при трампе...
и да он встречался с ****** - учите матчасть.
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12.06.2021 15:07 Ответить
вас по какому принципу в кацапские троли набирают?
хто дальше дерьмо коровье бросит и больше в нем измажется?
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12.06.2021 15:10 Ответить
Началось - тупое психование и навешевание ярлыков. И это рабочая технология для страны 73% Ахахах)) Я ржу очень громко
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12.06.2021 15:16 Ответить
сам себя и весь, прости господи, саратов тока не оглуши ржанием...)))
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12.06.2021 15:20 Ответить
Какие же вы тупые. Ты хоть понимаешь, что раскалываешь страну? Раскалываешь народ? Нет - Истеричка не способна это понять. И где вы в Киеве такие смелые? Все любители байдена в реале - это грантососы и ЛГБТИ-активисты, ну и шизоиды с СМИ вместо мозгов, вышивата шараворная. Давай досвиданья, соросятина либерастическая.
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12.06.2021 15:25 Ответить
скажи еще шо ты мне брат, гниденыш...
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12.06.2021 15:30 Ответить
Тебе за пост платят? Ты же не адекватен.
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12.06.2021 15:37 Ответить
с тобой закончено.
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12.06.2021 15:40 Ответить
Иди на акцию БЛМ сходи, можешь магазин белого человека ограбить в честь Бидона
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12.06.2021 15:40 Ответить
Не сцы Бидон, Пукин только на вид страшный, а глубине души он - демократ чистейшей воды. Спроси 4-х предыдущих президентов США,они 22 года жали ему ручки,заглядывали в глаза и другие проходные отверстия.

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12.06.2021 15:00 Ответить
Мне кажется, или нас сливают?
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12.06.2021 15:03 Ответить
слили в момент когда согласились на сходку с Хлом !
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12.06.2021 15:09 Ответить
кацапню шоле?
не просто сливают,а под давлением
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12.06.2021 15:12 Ответить
О, началось)))
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12.06.2021 15:15 Ответить
давно началось .как вы ***** признали доминантым самцом-так и пошло
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12.06.2021 15:17 Ответить
Так это же ты признал его доминантным. Признайся, не ... а хотя зачем мне тратить время на очередного шизобота
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12.06.2021 15:21 Ответить
Privet udobrenije RUSKIJ , prigatovim s tebja haroshij biohumuss , da jeshcho baksi zarabotajem .
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12.06.2021 15:30 Ответить
Здесь есть ряд статей криминального кодекса + большая глупость. Бидоноботы, какие же вы тупые. Всё на что вы способны - это обвинить человека без доказательств и вонять вонять вонять.
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12.06.2021 15:39 Ответить
кацапа,шо опять в подьезде кто то гадит?
може тебе самому лучше подьезды убирать,чем на соседских сайтах гадить...глядишь,и копеечек больше платить станут.а то пригожин ща поистощал
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12.06.2021 17:00 Ответить
дык у него международно признаное доминантное погоняло-хуйло .наше харьковское изобретение.используется с припевочкой ла-ла-ла-ла...
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12.06.2021 16:57 Ответить
Гуго Карлович ™
@JoN_TM
·
17 чГастроли путинского шапито-гулаг в Швейцарии.
Байден проведет индивидуальную пресс-конференцию после встречи с Путиным, - Белый дом - Цензор.НЕТ 664
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12.06.2021 15:08 Ответить
значить, слід очікувати від дядька Джо на пресусі щось на зразок "*****=кілер"; ну, може, в більш дипломатичному варіанті...
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12.06.2021 16:07 Ответить
Скорее всего общей пресс-конференции не будет по банальной причине, что позитивных и глобальных подвижек эта встреча не принесёт, каждый останется при своём.
Но зато озвучивать об "успехах " в переговорах отдельно будет намного проще, и только со своей точки зрения.
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12.06.2021 16:50 Ответить
бидон не способен что-то проводить. Он даже не помнит кто он и где он. Огромные дозы веществ "расширяющих сознание" уже не помогают. И да что это будет за встреча? Один рузьге кегебист, а другой агент кгб с гражданнством США?
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12.06.2021 16:59 Ответить
 
 