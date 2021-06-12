Байден проведет индивидуальную пресс-конференцию после встречи с Путиным, - Белый дом
Президент США Джозеф Байден намерен провести индивидуальную пресс-конференцию по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.
Об этом корреспондент газеты Wall Street Journal Вивиан Салама сообщила в своем Twitter в субботу, 12 июня, ссылаясь на слова официального представителя Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока мы все еще дорабатываем формат встречи с президентом Путиным и его делегацией, но мы можем подтвердить некоторые детали, включая план как рабочей сессии, так и небольшой сессии, а также индивидуальной пресс-конференции Байдена после встречи", - процитировала журналистка слова официального представителя Белого дома.
New from WH official: "While we are still finalizing the format for the meeting w/President Putin & his delegation, we can confirm a few details,including the plan for both a working session & a smaller session, as well as a solo press conference by Biden following the meeting…— Vivian Salama (@vmsalama) June 12, 2021
Напомним, встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.
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и полегче там с климатом - чуть меньше ентузиазма....
и да он встречался с ****** - учите матчасть.
хто дальше дерьмо коровье бросит и больше в нем измажется?
не просто сливают,а под давлением
може тебе самому лучше подьезды убирать,чем на соседских сайтах гадить...глядишь,и копеечек больше платить станут.а то пригожин ща поистощал
@JoN_TM
·
17 чГастроли путинского шапито-гулаг в Швейцарии.
Но зато озвучивать об "успехах " в переговорах отдельно будет намного проще, и только со своей точки зрения.