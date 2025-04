Байден проведет индивидуальную пресс-конференцию после встречи с Путиным, - Белый дом

Президент США Джозеф Байден намерен провести индивидуальную пресс-конференцию по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Об этом корреспондент газеты Wall Street Journal Вивиан Салама сообщила в своем Twitter в субботу, 12 июня, ссылаясь на слова официального представителя Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока мы все еще дорабатываем формат встречи с президентом Путиным и его делегацией, но мы можем подтвердить некоторые детали, включая план как рабочей сессии, так и небольшой сессии, а также индивидуальной пресс-конференции Байдена после встречи", - процитировала журналистка слова официального представителя Белого дома.

New from WH official: "While we are still finalizing the format for the meeting w/President Putin & his delegation, we can confirm a few details,including the plan for both a working session & a smaller session, as well as a solo press conference by Biden following the meeting…