Кіркоров про дозвіл на в'їзд: "Ви протягнули Росії соломинку дружби"

Російський співак радіє рішенню в'їжджати в Україну та обіцяє нові концерти.

Відповідне відео Кіркоров опублікував в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він подякував шанувальникам за підтримку й озвучив свої фантазії про те, що дозвіл на в'їзд означає з юридичної точки зору.

"Тепер в кожному будинку України можуть по праву звучати мої пісні, по телебаченню можуть транслювати мої шоу", - сказав Кіркоров, додав, що "дуже чекає" живих концертів.

Поруч з відео Кіркоров написав: "Ви протягнули Росії соломинку дружби, саме з таких світлих променів у майбутньому ми повернемося до дружби і поваги, можливо, саме зараз зароджується надія на те, що ситуація між нашими країнами покращиться?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України пособнику окупантів Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, - Бутусов

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.

Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.

Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"