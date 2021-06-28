Кіркоров про дозвіл на в'їзд: "Ви протягнули Росії соломинку дружби"
Російський співак радіє рішенню в'їжджати в Україну та обіцяє нові концерти.
Відповідне відео Кіркоров опублікував в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він подякував шанувальникам за підтримку й озвучив свої фантазії про те, що дозвіл на в'їзд означає з юридичної точки зору.
"Тепер в кожному будинку України можуть по праву звучати мої пісні, по телебаченню можуть транслювати мої шоу", - сказав Кіркоров, додав, що "дуже чекає" живих концертів.
Поруч з відео Кіркоров написав: "Ви протягнули Росії соломинку дружби, саме з таких світлих променів у майбутньому ми повернемося до дружби і поваги, можливо, саме зараз зароджується надія на те, що ситуація між нашими країнами покращиться?".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.
Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.
Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"
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- Так он же болгарин
- Да?! А какая разница
Филя простой *****(фр.)
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Тут у бубочки рольові ігри з Пилипом Бєдросовичєм намічаюцця, а кажете: "Нє пущать!"...
"А я вам поясню чому Зєля так злякався Киркорова. Дружба тут ні до чого. Просто Киркоров пригрозив що у відповідь забезпечить блокування на росії продукції 95 кварталу. Киркоров дуже впливовий в цьому плані. "(с)
Чий Крим?
Хто воює на Донбасі?
Путін - ???
ПІШОВ НА Х*Р КЛОУН КРЕМЛЯДСЬКИЙ
Путин вручил Филиппу Киркорову награду - Орден Почёта
https://www.youtube.com/watch?v=aR3mTVAvNRA
Во вторых, на хер он там нужен? Кто его там слушать захочет?
Зебил, это твоя хвардия, таки да!
крк пнх туда же!
А ситуація між нашими країнами покращиться, коли ерефія забереться з усіх територій України і сплатить усі репарації разом зі втраченою вигодою, неотриманими прибутками та втратами годувальників. І значно покращиться, коли самої ерефії, у її ********* вигляді, не стане.
Он приедет жениться на Нелли Штепе - весь 95й квартал усрётся!
Как теперь на нас будут смотреть во всем мире - Украина ввела ограничения на посещение Крыма, которые сама же перестала соблюдать, но требует соблюдать от всего остального мира! В Офисе президента с ума сошли?
Филиппу Киркорову запрещен въезд в Литву из-за его незаконных по законам Украины посещений Крыма - но в Украину въезд разрешили!
На данный факт когнитивного диссонанса https://www.facebook.com/butusov.yuriy обратил внимание сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Президент Зеленский и лейтенант СБУ Баканов просто выставили всю нашу страну на посмешище. Разрешение пособникам оккупантов Киркорову и Басте взъезжать и зарабатывать деньги в Украине накануне Дня Конституции наглядно показывает, что сам гарант Конституции извращает основной закон страны и справедливость.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html Киркоров "опустил" Баканова. И Зеленского тоже
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82.html Поддерживающий Басту главный маркетолог «Fozzy Group» приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова «гідність»
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9.html Минкульт и СБУ не придумали даже какой-то внятной отмазки исключения Киркорова из черного списка
Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ совершили уголовное преступление, за которое рано или поздно им также придётся отвечать.
Как теперь на нас будут смотреть во всем мире - Украина ввела ограничения на посещение Крыма, которые сама же перестала соблюдать, но требует соблюдать от всего остального мира! В Офисе президента с ума сошли?
Закон запрещает посещение Крыма вне украинской юрисдикции, и санкции действуют против всех граждан, и раз Киркоров и Баста там были - никаких исключений быть не может. Правила для всех! Это и есть справедливость.
Но для друзей и партнеров президента Зеленского и «95 квартала» законы не действуют, они могут въезжать в Украину, потому что им надо летом заработать денег на украинцах, дать концерты, а потом они снова поедут делать деньги на концертах в Крыму.
Это же бизнес на крови. Неужели «квартал» рассчитывает возобновить концерты в Москве? Вы решили, что будете во власти вечно?
Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны, значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны друзьям президента с рук не сойдёт.
В кинофильме «Любовь в большом городе-3» (вышел в РФ в 2014-м году, производство «95 квартала»), сказано, что Зеленский вместе с Киркоровым выглядят как «извращенцы».