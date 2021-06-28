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Кіркоров про дозвіл на в'їзд: "Ви протягнули Росії соломинку дружби"

Кіркоров про дозвіл на в'їзд:

Російський співак радіє рішенню в'їжджати в Україну та обіцяє нові концерти.

Відповідне відео Кіркоров опублікував в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він подякував шанувальникам за підтримку й озвучив свої фантазії про те, що дозвіл на в'їзд означає з юридичної точки зору.

"Тепер в кожному будинку України можуть по праву звучати мої пісні, по телебаченню можуть транслювати мої шоу", - сказав Кіркоров, додав, що "дуже чекає" живих концертів.

Поруч з відео Кіркоров написав: "Ви протягнули Росії соломинку дружби, саме з таких світлих променів у майбутньому ми повернемося до дружби і поваги, можливо, саме зараз зароджується надія на те, що ситуація між нашими країнами покращиться?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України пособнику окупантів Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, - Бутусов

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.

Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.

Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"

Кіркоров про дозвіл на вїзд: Ви протягнули Росії соломинку дружби 01

Автор: 

Кіркоров Філіп (34) росія (65129)


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Топ коментарі
+127
пішов нахер,під)(уйловник!
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28.06.2021 21:03
+101
ми просто провалюємось в якусь яму з гівном....
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28.06.2021 21:05
+59
Увы - это не та соломинка, которая вiслюку хребет сломает...
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28.06.2021 21:04
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Что подумают наши хлопцы там, находясь по линии разграничения и сдерживая это кацапское кодло ценой своей жизни, которое свободно, в свою очередь, попадает в сердце страны? Скажите мне, 73 процентные ********, или всем вам "какая разница" как и этому нашему клоуну?
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29.06.2021 00:07 Відповісти
приїдь су...ка до Львова і ми тобі ту соломинку запхаємо в жо...пу!
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29.06.2021 00:08 Відповісти
Вспомнилось- Не люблю я Киркорова. Он какой-то весь подпудренный, подкрашенный одно слово - румын.
- Так он же болгарин
- Да?! А какая разница
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29.06.2021 00:19 Відповісти
он армянский еврей! не обижайте болгар и румын!
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29.06.2021 00:32 Відповісти
Ну зачем вы так о национальностях разных....
Филя простой *****(фр.)
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29.06.2021 13:48 Відповісти
Кіркоров про дозвіл на в'їзд: "Ви протягнули Росії соломинку дружби" - Цензор.НЕТ 1923
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29.06.2021 00:22 Відповісти
https://mobile.twitter.com/elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777



Тут у бубочки рольові ігри з Пилипом Бєдросовичєм намічаюцця, а кажете: "Нє пущать!"...

Кіркоров про дозвіл на в'їзд: "Ви протягнули Росії соломинку дружби" - Цензор.НЕТ 8993
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29.06.2021 11:52 Відповісти
хм.. есть и такое мнение .. а почему бы и нет !? оно имеет место быть ...
"А я вам поясню чому Зєля так злякався Киркорова. Дружба тут ні до чого. Просто Киркоров пригрозив що у відповідь забезпечить блокування на росії продукції 95 кварталу. Киркоров дуже впливовий в цьому плані. "(с)
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29.06.2021 00:30 Відповісти
единственное,что рашист протянул украинскому народу - это войну ,смерть ,оккупацию и разрушения за что он уже проклят украинским народом
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29.06.2021 00:37 Відповісти
Хмизу йому підкинути, хмизу
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29.06.2021 00:57 Відповісти
Пылып, холуй услужливый, гуляй как ты лесом, поц мокрожопый... ....
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29.06.2021 01:24 Відповісти
Это Зеленский своим корешам подарки раздает!
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29.06.2021 01:24 Відповісти
Впустив пособника, бо сам такий.
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29.06.2021 08:16 Відповісти
обе педики
Кіркоров про дозвіл на в'їзд: "Ви протягнули Росії соломинку дружби" - Цензор.НЕТ 4199
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29.06.2021 01:31 Відповісти
Мавпа! Тобі тест:
Чий Крим?
Хто воює на Донбасі?
Путін - ???
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29.06.2021 01:38 Відповісти
Невідомо, що він за екземпляр -- чи то болгарин, чи турок, відомо, що манкурт та збоченець у ролі підх**ловича.
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29.06.2021 08:20 Відповісти
Жеріть зелені підараси вашу "соломінку дружби" . Вам цю "соломінку" у вигляді осинового кілка тре в горлянки позабивати.. кожному ... що відчули принади буття без Порошенка..
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29.06.2021 01:48 Відповісти
а нах он тут нужен в Украине вообще...
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29.06.2021 01:50 Відповісти
"Теперь в каждом доме Украины могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу", - сказал Киркоров, добавил, что "очень ждет" живых концертов Источник: https://censor.net/ru/n3273862

ПІШОВ НА Х*Р КЛОУН КРЕМЛЯДСЬКИЙ
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29.06.2021 01:56 Відповісти
вместо того, чтобы протянуть хер ненависти, этот придурок протянул соломинку дрючбы...
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29.06.2021 02:47 Відповісти
Філя живе в ************ вимірі - цьому мудаку здається що він тут комусь потрібний. В мене вдома, наприклад, будь який контент кацапською з будь якого джерела негайно вимикається. На сьомому році війни якщо хтось використовує в громадському інформаційному просторі кацапський суржик то це відкритий або латентний ворог України. Тільки кацапський дебіл не здатний вивчити мову.
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29.06.2021 02:55 Відповісти
Зеленский ублюдочный дегенерат, брат говноКиркорова
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29.06.2021 04:01 Відповісти
такое маленькое напоминание о вопросе - чей Крым.
Путин вручил Филиппу Киркорову награду - Орден Почёта
https://www.youtube.com/watch?v=aR3mTVAvNRA
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29.06.2021 06:41 Відповісти
Я давно в сторону лаптестана выставил кое-что, но не соломину. А теперь уточняю, Филе в рот.
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29.06.2021 06:50 Відповісти
Первое выступление должно быть для бойцов передовой - слабо глянуть им в глаза?
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29.06.2021 06:59 Відповісти
Во первых, он там обсерется
Во вторых, на хер он там нужен? Кто его там слушать захочет?
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29.06.2021 08:52 Відповісти
Весь цымес в том, чтобы посмотреть в глаза.
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29.06.2021 09:11 Відповісти
Ну, спец по заглядыванию в глаз его друг Бубочка.
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29.06.2021 13:42 Відповісти
Україна протягнула россії шкіряну соломину. А чи дружності,чи щесь чого,не знаю.
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29.06.2021 07:05 Відповісти
Кіркоров про дозвіл на в'їзд: "Ви протягнули Росії соломинку дружби" - Цензор.НЕТ 1950
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29.06.2021 07:41 Відповісти
Возможно, он хотел иной дружбы от своего партнера и именно из-за этого так рвется в Украину.
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29.06.2021 07:52 Відповісти
ОПУ - офис ПОЗОРА Украины
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29.06.2021 07:53 Відповісти
Раніше була нормальна Адміністрація Президента, а коли прийшов ненормальний президент, то його місце в опу, а далі -- в (ж)опі.
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29.06.2021 08:31 Відповісти
Какая важная оценка хитрожопого паРашинского заднеприводного!
Зебил, это твоя хвардия, таки да!
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29.06.2021 07:57 Відповісти
Нет слов , вот такое вот Говнище , сначала убаюкивает нарид ,про соломенку дружбы ,а потом приходят вежливые люди ,и заберают территории Украины вместе с насилением . Какая ха хер дружба с врагом , русня это враг .😡 Под каким бы соусом это не подовать , а врагом остаеться , навсегда 😡
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29.06.2021 07:59 Відповісти
А кто по нему стонет, вата?
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29.06.2021 08:11 Відповісти
Навіть, якщо заспіває епічне: - "Путін - х##ло", не вірте.
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29.06.2021 08:24 Відповісти
да кого вы слушаете. это конченный лицимер.
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29.06.2021 08:55 Відповісти
Соломинка через яку в Україну потече "новичок"!!!
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29.06.2021 08:57 Відповісти
По классике - п...с у клоунов. поэтому и пустили в Украину.
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29.06.2021 09:05 Відповісти
Иди у сра.у холуй путинский
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29.06.2021 09:12 Відповісти
птн пнх!
крк пнх туда же!
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29.06.2021 09:20 Відповісти
Скоро зебил вернется на масковские подмостки.
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29.06.2021 09:36 Відповісти
Вот условие Украины. Опустите флаги и возвращайтесь в Россию, заходя в каждый дом и прося прощения за сто лет грабежа, изнасилования и убийств. Сделаете так, и ваши солдаты будут жить. Не сделаете - погибнете все здесь. (с) "Храброе сердце"
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29.06.2021 09:37 Відповісти
путінський кондом, ти в Україні не потрібен!
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29.06.2021 09:37 Відповісти
Я б, на його місці, не надто розраховував би на ту соломину. І вже точно б не випробовував її на міцність... Тут його концертами захоплювалися б тільки представники певних національних меншин та розумова і культурна лімітА.

А ситуація між нашими країнами покращиться, коли ерефія забереться з усіх територій України і сплатить усі репарації разом зі втраченою вигодою, неотриманими прибутками та втратами годувальників. І значно покращиться, коли самої ерефії, у її ********* вигляді, не стане.
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29.06.2021 09:41 Відповісти
Тобто ,вже ніколи.
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29.06.2021 09:42 Відповісти
Никогда не говори никогда
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29.06.2021 10:16 Відповісти
С какого-такого и на каком основании это г@внище будет в Украине "со своими концертами"?? Зеленский, Украина-не твоя, на своей ****** принимай, кого вздумается; Нечего вываливать на головы украинцев свои влажные фантазии! К@зёл👽🤡
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29.06.2021 09:48 Відповісти
А кто-то спросил у народа нужна ли ему дружба с убийцами его детей сыновей? Пусть Бог милует от таких "друзей".
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29.06.2021 09:51 Відповісти
Яке ж воно мерзенне
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29.06.2021 10:33 Відповісти
Та иди ты на*ер, пед*ило
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29.06.2021 10:36 Відповісти
Два блазні без прапора і Батьківщини, які пов"язані спільним гешефтом для яких гроші не пахнуть.
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29.06.2021 11:16 Відповісти
А есть основания для дружбы?!Поражаюсь как у этой бл.дской богемы всё просто.По мне тебя попугая,Зеля хочет попользовать в качестве почтового
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29.06.2021 11:24 Відповісти
Фу!
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29.06.2021 11:25 Відповісти
Кроме "наперсточников" рулящих в СБУ, в Украине еще большая проблема в том, что этот паяц без труда собирает в Украине на своих концертах стада рукоплещащих и визжащих от его песен "поклонников и поклонниц"
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29.06.2021 11:42 Відповісти
Ай, оставьте Филю в покое!
Он приедет жениться на Нелли Штепе - весь 95й квартал усрётся!
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29.06.2021 11:46 Відповісти
... если филя и усрется то это пусть будет в московии.
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29.06.2021 18:25 Відповісти
Отож. А тре було - бревном по хлєбалу!😡
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29.06.2021 11:56 Відповісти
Вместо "соломинки дружбы" в стороны лаптестана только хрен от моржа получите, убийцы! Филя такое же ублюдочное чмо, как пореченков и охлобыстин. Войте у себя в ********** ипенях, какого йуха к нам лезете, твари? В жопу ваши припевки и припляски балалаечные! Пляшите под гармошку со своими дарагимирасиянами, не фиг сюда лезть, заразу распространять - нам без вас со своей бы сволочью ватной справиться!!
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29.06.2021 12:11 Відповісти
Тебе філімон бедросович ніхто тут не чекає, півень фарбований.
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29.06.2021 12:39 Відповісти
придурок - за хЕр лучше подержись.....
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29.06.2021 13:04 Відповісти
****, приедешь в Одессу, мы тебе 2 мая устроим.....
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29.06.2021 13:05 Відповісти
Зеленский и Баканов просто выставили Украину на посмешище - Бутусов 28 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 4
Кіркоров про дозвіл на в'їзд: "Ви протягнули Росії соломинку дружби" - Цензор.НЕТ 5439Как теперь на нас будут смотреть во всем мире - Украина ввела ограничения на посещение Крыма, которые сама же перестала соблюдать, но требует соблюдать от всего остального мира! В Офисе президента с ума сошли?
Филиппу Киркорову запрещен въезд в Литву из-за его незаконных по законам Украины посещений Крыма - но в Украину въезд разрешили!
На данный факт когнитивного диссонанса https://www.facebook.com/butusov.yuriy обратил внимание сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Президент Зеленский и лейтенант СБУ Баканов просто выставили всю нашу страну на посмешище. Разрешение пособникам оккупантов Киркорову и Басте взъезжать и зарабатывать деньги в Украине накануне Дня Конституции наглядно показывает, что сам гарант Конституции извращает основной закон страны и справедливость.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html Киркоров "опустил" Баканова. И Зеленского тоже
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82.html Поддерживающий Басту главный маркетолог «Fozzy Group» приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова «гідність»
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9.html Минкульт и СБУ не придумали даже какой-то внятной отмазки исключения Киркорова из черного списка
Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ совершили уголовное преступление, за которое рано или поздно им также придётся отвечать.
Как теперь на нас будут смотреть во всем мире - Украина ввела ограничения на посещение Крыма, которые сама же перестала соблюдать, но требует соблюдать от всего остального мира! В Офисе президента с ума сошли?
Закон запрещает посещение Крыма вне украинской юрисдикции, и санкции действуют против всех граждан, и раз Киркоров и Баста там были - никаких исключений быть не может. Правила для всех! Это и есть справедливость.
Но для друзей и партнеров президента Зеленского и «95 квартала» законы не действуют, они могут въезжать в Украину, потому что им надо летом заработать денег на украинцах, дать концерты, а потом они снова поедут делать деньги на концертах в Крыму.
Это же бизнес на крови. Неужели «квартал» рассчитывает возобновить концерты в Москве? Вы решили, что будете во власти вечно?
Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны, значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны друзьям президента с рук не сойдёт.
В кинофильме «Любовь в большом городе-3» (вышел в РФ в 2014-м году, производство «95 квартала»), сказано, что Зеленский вместе с Киркоровым выглядят как «извращенцы».
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29.06.2021 14:50 Відповісти
ПШНХ КРЯ.
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29.06.2021 15:55 Відповісти
.., киркоров как просто у вас москалей получается,вломились в соседнюю страну убивая украинцев,вывалили тонны всякой брехни от ваших пропагондонов,разорили ,украли часть территории Украины и еще много чего напакостили в стране и после всего этого киркоров размазал сопли на физиономии разглагольствуя в надежде на какую то (братскую )дружбу между народами.киркоров пошел ты мягко говоря дремучим лесом и не возвращайся в нашу страну.А этой власти которой какая разница это тоже должно засчитаться.
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29.06.2021 18:23 Відповісти
Тебе горлопан киркоров украинцы не подавали и не подадут, ни то что соломинки, даже руку не подадут потому что ты враг нашей страны и останешься им на все времена -ничтожество.
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29.06.2021 19:20 Відповісти
Вантузом його фігачити потрібно, щоб легко потім змити було!
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29.06.2021 19:44 Відповісти
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