Киркоров о разрешении на въезд: "Вы протянули России соломинку дружбы"
Российский певец радуется разрешению въезжать в Украину и обещает новые концерты.
Соответствующее видео Киркоров опубликовал в Инстаграм, сообщает Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил поклонников за поддержку и озвучил свои фантазии о том, что разрешение на въезд означает с юридической точки зрения.
"Теперь в каждом доме Украины могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу", - сказал Киркоров, добавил, что "очень ждет" живых концертов.
Рядом с видео Киркоров написал: "Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернёмся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится🙏🏻".
Напомним, российскому певцу Филиппу Киркорову 23 июня запретили въезд на территорию Украины. В СБУ пояснили, что он попал в "черный список" за то, что оправдывал агрессию РФ и оккупацию Крыма.
Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.
Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.
Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського".
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- Так он же болгарин
- Да?! А какая разница
Филя простой *****(фр.)
https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777
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Тут у бубочки рольові ігри з Пилипом Бєдросовичєм намічаюцця, а кажете: "Нє пущать!"...
"А я вам поясню чому Зєля так злякався Киркорова. Дружба тут ні до чого. Просто Киркоров пригрозив що у відповідь забезпечить блокування на росії продукції 95 кварталу. Киркоров дуже впливовий в цьому плані. "(с)
Чий Крим?
Хто воює на Донбасі?
Путін - ???
ПІШОВ НА Х*Р КЛОУН КРЕМЛЯДСЬКИЙ
Путин вручил Филиппу Киркорову награду - Орден Почёта
https://www.youtube.com/watch?v=aR3mTVAvNRA
Во вторых, на хер он там нужен? Кто его там слушать захочет?
Зебил, это твоя хвардия, таки да!
крк пнх туда же!
А ситуація між нашими країнами покращиться, коли ерефія забереться з усіх територій України і сплатить усі репарації разом зі втраченою вигодою, неотриманими прибутками та втратами годувальників. І значно покращиться, коли самої ерефії, у її ********* вигляді, не стане.
Он приедет жениться на Нелли Штепе - весь 95й квартал усрётся!
Как теперь на нас будут смотреть во всем мире - Украина ввела ограничения на посещение Крыма, которые сама же перестала соблюдать, но требует соблюдать от всего остального мира! В Офисе президента с ума сошли?
Филиппу Киркорову запрещен въезд в Литву из-за его незаконных по законам Украины посещений Крыма - но в Украину въезд разрешили!
На данный факт когнитивного диссонанса https://www.facebook.com/butusov.yuriy обратил внимание сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Президент Зеленский и лейтенант СБУ Баканов просто выставили всю нашу страну на посмешище. Разрешение пособникам оккупантов Киркорову и Басте взъезжать и зарабатывать деньги в Украине накануне Дня Конституции наглядно показывает, что сам гарант Конституции извращает основной закон страны и справедливость.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html Киркоров "опустил" Баканова. И Зеленского тоже
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82.html Поддерживающий Басту главный маркетолог «Fozzy Group» приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова «гідність»
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9.html Минкульт и СБУ не придумали даже какой-то внятной отмазки исключения Киркорова из черного списка
Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ совершили уголовное преступление, за которое рано или поздно им также придётся отвечать.
Как теперь на нас будут смотреть во всем мире - Украина ввела ограничения на посещение Крыма, которые сама же перестала соблюдать, но требует соблюдать от всего остального мира! В Офисе президента с ума сошли?
Закон запрещает посещение Крыма вне украинской юрисдикции, и санкции действуют против всех граждан, и раз Киркоров и Баста там были - никаких исключений быть не может. Правила для всех! Это и есть справедливость.
Но для друзей и партнеров президента Зеленского и «95 квартала» законы не действуют, они могут въезжать в Украину, потому что им надо летом заработать денег на украинцах, дать концерты, а потом они снова поедут делать деньги на концертах в Крыму.
Это же бизнес на крови. Неужели «квартал» рассчитывает возобновить концерты в Москве? Вы решили, что будете во власти вечно?
Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны, значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны друзьям президента с рук не сойдёт.
В кинофильме «Любовь в большом городе-3» (вышел в РФ в 2014-м году, производство «95 квартала»), сказано, что Зеленский вместе с Киркоровым выглядят как «извращенцы».