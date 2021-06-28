Киркоров о разрешении на въезд: "Вы протянули России соломинку дружбы"

Российский певец радуется разрешению въезжать в Украину и обещает новые концерты.

Соответствующее видео Киркоров опубликовал в Инстаграм, сообщает Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил поклонников за поддержку и озвучил свои фантазии о том, что разрешение на въезд означает с юридической точки зрения.

"Теперь в каждом доме Украины могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу", - сказал Киркоров, добавил, что "очень ждет" живых концертов.

Рядом с видео Киркоров написал: "Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернёмся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится🙏🏻".

Читайте: Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности, из-за наличия "судебных прецедентов", - СБУ

Напомним, российскому певцу Филиппу Киркорову 23 июня запретили въезд на территорию Украины. В СБУ пояснили, что он попал в "черный список" за то, что оправдывал агрессию РФ и оккупацию Крыма.

Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.

Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.

Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського".

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