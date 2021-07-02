Нардеп "Голосу" Железняк щодо ухвалення законопроєкту про деолігархізацію: Можливо, всі олігархи вирішили, що все-таки "бджоли проти меду" і дали свої голоси

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що ухвалений учора в першому читанні законопроєкт про деолігархізацію не має жодного стосунку до боротьби з олігархами.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп називає цей законопроєкт 12 сторінками фантазійного тексту.

Говорячи про причини позитивного голосування в сесійній залі, Железняк зазначив: "Можливо, всі олігархи надихнулися боротьбою з олігархами і вирішили, що все-таки "бджоли проти меду" і дали свої голоси".

Лідер фракції "Голос" також розповів, що його політична сила подала пакет документів, що стосується боротьби з олігархами, на 300 сторінок.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року Верховна Рада підтримала в першому читанні закон про олігархів. "За" - 275 голосів.

Глава фракції "СН" Арахамія каже, що опозиція вже зараз погрожує подати до другого читання "тисячі поправок". Якщо це станеться, "слуги" застосують спецпроцедуру, щоб ухвалити законопроєкт у другому читанні якнайшвидше. Друге читання може відбутися або в липні, якщо роботу Ради продовжать, або вже у вересні.