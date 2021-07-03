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Новини Справа проти Кучми
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Гонгадзе (127) ГПУ (4385) Кучма (495) Пукач (42) США (20980)

Закликаємо генпрокурора забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе, - посольство США

Посольство США в Україні звернулося до генерального прокурора Ірині Венедвктової із закликом забезпечити повне розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе з притягненням до відповідальності всіх причетних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства в фейсбуці.

"Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину та притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом понад двадцяти років справа Гонгадзе була показником ефективності системи правосуддя в Україні", - заначається в повідомленні.

Посольство також вітає рішення Верховного Суду України залишити в силі обвинувальний вирок генералу Олексію Пукачу, який організував та здійснив вбивство репортера Георгія Гонгадзе.

Також читайте: Всі виконавці були покарані. Справа за замовниками, - Мирослава Гонгадзе про довічний вирок Пукачу

Зникнення і вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий громадський резонанс, як в Україні так і за кордоном. В Україні з акцій протесту проти зникнення і вбивства Гії почалися широкомасштабні акції протесту відомі під назвою "Україна без Кучми", під час яких протестувальники звинувачували тодішнього президента і його найближче оточення в зникненні журналіста і вимагали відставки президента.

21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Пукача вирахували по мобільному телефону. Генпрокуратура 24 липня 2009 року висунула офіційне обвинувачення Пукачу у співучасті у вбивстві журналіста.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перші двоє були засуджені до 12 років ув'язнення, третій - до 13 років). Підозрювані в причетності до вбивства були затримані в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Водночас викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов, раптово помер у Менській колонії. Зокрема, у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен новий президент обіцяє знайти замовника вбивства Гонгадзе, але насправді просто торгується з Пінчуком, - Ромалійська

У січні 2013 року суд визнав Пукача винним, і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він з вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною будуть сидіти Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте в Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Сама ж справа про вбивство Гонгадзе раніше була закрита у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Водночас у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "стосовно людей, які називаються "виконавці, замовники, підбурювачі".

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. Під час цього засідання Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.
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Топ коментарі
+12
Призываем генпрокурора обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 8636
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03.07.2021 16:33
+7
На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", - отмечается в сообщении.

...красиво пошутили про проституток и шутов...*)
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03.07.2021 16:34
+7
Вже пройшло стільки років,картина потроху прояснилась,правда виступила на перший план...Правда така - Кучма висловився в тому плані що треба Гонгадзе ліквідувати...Голова адміністраціі Литвин доручив міністру вн.справ Кравченку розробити операцію по усуненню,а вже той доручив безпосереднє виконання генералу Пукачу,"орли" якого привели вирок у виконання...Коли народ піднявся то ланцюг був перерваний на ланці Кравченка,який нібито застрілився двома пострілами в голову...Безпосередніх виконавців вбили,Пукач сидить довічно,Литвин пішов в тінь,а Кучма надзвичайно впливова людина,олігарх,зять якого вхожий у вищі політичні круги провідних країн світу...Паралельно була вкинута версія що Гонгадзе вбито під плівки Мельниченка,мовляв є запис з проханням "унічтоженія",є труп - і Кучма в руках...Але показово,що плівки Мельниченка обриваються на смерті Гонгадзе,нам невідома реакція Кучми на його смерть...Чи то він сказав "харошая работа,пацани",чи "што ви сукі надєлалі,разі ж я прасіл"...Нема,і це багатозначно...
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03.07.2021 17:13
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Призываем генпрокурора обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 8636
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03.07.2021 16:33 Відповісти
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03.07.2021 16:33 Відповісти
Це ж було вже !
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03.07.2021 17:51 Відповісти
Закликаємо генпрокурора забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 1009
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03.07.2021 19:32 Відповісти
На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", - отмечается в сообщении.

...красиво пошутили про проституток и шутов...*)
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03.07.2021 16:34 Відповісти
Призываем генпрокурора обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе, - посольство США

Тут один старичок скоро кони двинет и следователей сразу осенит, кто заказчик. Раньше не получится.
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03.07.2021 16:35 Відповісти
Закликаємо генпрокурора забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 7321
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03.07.2021 16:48 Відповісти
Зеля у нас и не такое распутывал! Он не лох какой-то!
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03.07.2021 19:16 Відповісти
А может америкосы тоже озвучат об расследовании и наказании Лазаренка и какое место в аферах Лазаренка занимала Ю.Тимошенко?А расследование относительно Гонгадзе нужно начинать из пленок по Кучме так как Гонгадзе это только последствие этих записей и не только он.
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03.07.2021 16:35 Відповісти
Расследование пойдет стахановскими темпами, когда Кучма уйдет в мир иной.
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03.07.2021 16:41 Відповісти
Не піде. Залишаться спадкоємці-меценати.
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03.07.2021 16:47 Відповісти
так и представляю себе вопрос журналиста :
- что произошло с Гонгадзе ?
на что прокурор отвечает с ехидной улыбкой :
- его убили...

(по аналогии с подлодкой курск - она утонула)
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03.07.2021 16:41 Відповісти
а у Ермака разрешение спросили??
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03.07.2021 16:47 Відповісти
ЮлькаМандела перед уходом согласовала.
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03.07.2021 16:57 Відповісти
Чего только гадёныш Коломойского не наобещал : Все, что я могу сделать - я буду делать, - Зеленский о деле Гонгадзе 23.07.19
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03.07.2021 16:50 Відповісти
Не может он. Как же он будет сажать в тюрьму папашу/тестя своего хозяина/хозяев.
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03.07.2021 16:51 Відповісти
а еще лучше, сами взяли и расследовали...
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03.07.2021 16:51 Відповісти
Собака хозяина не укусит, а хозяин кости граждан собаке даёт, правоодерьмительная система Украины - самое логичное название?
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03.07.2021 16:59 Відповісти
Не вмерте кацапам а догаить Нее вірте тваюци суки мафиозної украхська Мафия Леонід Крвчук, тварь комуністична-мафийозна
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03.07.2021 17:04 Відповісти
Закликаємо генпрокурора забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 5211
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03.07.2021 17:07 Відповісти
Вже пройшло стільки років,картина потроху прояснилась,правда виступила на перший план...Правда така - Кучма висловився в тому плані що треба Гонгадзе ліквідувати...Голова адміністраціі Литвин доручив міністру вн.справ Кравченку розробити операцію по усуненню,а вже той доручив безпосереднє виконання генералу Пукачу,"орли" якого привели вирок у виконання...Коли народ піднявся то ланцюг був перерваний на ланці Кравченка,який нібито застрілився двома пострілами в голову...Безпосередніх виконавців вбили,Пукач сидить довічно,Литвин пішов в тінь,а Кучма надзвичайно впливова людина,олігарх,зять якого вхожий у вищі політичні круги провідних країн світу...Паралельно була вкинута версія що Гонгадзе вбито під плівки Мельниченка,мовляв є запис з проханням "унічтоженія",є труп - і Кучма в руках...Але показово,що плівки Мельниченка обриваються на смерті Гонгадзе,нам невідома реакція Кучми на його смерть...Чи то він сказав "харошая работа,пацани",чи "што ви сукі надєлалі,разі ж я прасіл"...Нема,і це багатозначно...
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03.07.2021 17:13 Відповісти
Протянули закон, до докажи отримані шляхом Мельниченко не ...., що за це Кучма дав Януковичу історія замовчує, але далі повопґрот України відомий
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03.07.2021 17:16 Відповісти
Нужно посмотректь ,как люди причастные прямо или косвенно к убийству Гонгадзе и засвеченые на плёнках Мельниченко ,жили и живут дальше .Там не только смерть Кравченко. интересная.Там ещё и Фере и Дагаев . Ещё интересна деятельность Мельниченко со встречами с Бакаем и миллионами долларов. Но так как видим что Мельниченко спокойно живёт в США ,то понятно что он был завербован американцами. Если бы Мельниченко работал на ФСБ рассии то он жил бы в рассии,а может до этого времении не жил бы .Скорее всего так и было. Кучма по пьяне ляпнул , чтобы Гонгадзе исчез.Литвин и Кравченко вылизывая жолу Кучме пошли на это убийство.
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03.07.2021 17:29 Відповісти
Такий пронос!
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03.07.2021 19:12 Відповісти
у кого ?
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03.07.2021 19:14 Відповісти
Самое смешное что ублюдок Кучма до сих пор живёт за деньти украинских налогоплательщиков.. Бакай ,Кучма ,Пинчук Ахметов,Коломойский, Лазаренко, Тимошенко и т.д. они все должны висеть на верёвке это однозначно.
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03.07.2021 17:14 Відповісти
чучма должен сконать на нарах за смерть Гонгадзе
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03.07.2021 17:25 Відповісти
Ответ от ЗЕОПы должен написать Арестович в свойственной только ему интеллектуальной манере.
Закликаємо генпрокурора забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 9012
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03.07.2021 18:44 Відповісти
Надо садить Кучму и Литвина. Можно обоих Ливинов.
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03.07.2021 19:10 Відповісти
с тотальной конфискацией награбленного
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03.07.2021 20:53 Відповісти
Бенедиктовне расследовать убийство Гонгадзе - пол-пальца οбοςςατь.
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03.07.2021 19:29 Відповісти
Порада слушна. Але спочатку доведіть до кінця слідство по замовникам вбивства президента Кеннеді.
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03.07.2021 22:18 Відповісти
Вообще-то это намёк клоуну. Если кто не понял…
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03.07.2021 23:18 Відповісти
вообще этот намек звучал каждому ***********, начиная с ющера. если ты не знал...
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04.07.2021 14:40 Відповісти
Ющенко, зебилоид, Ющенко. Людей не стоит путать с собой.
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04.07.2021 15:22 Відповісти
литвин скот и подонок
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04.07.2021 01:03 Відповісти
низзя. чучма еще не подох от старости. вот как только - так сразу и расследуют.
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04.07.2021 14:39 Відповісти
 
 