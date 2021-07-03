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Новости Дело против Кучмы
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Призываем генпрокурора обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе, - посольство США

Посольство США в Украине обратилось к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с призывом обеспечить полное расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе с привлечением к ответственности всех причастных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на старничке посольства в Фейсбуке. 

"Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечение подстрекателей к ответственности. На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", - отмечается в сообщении.

Посольство также приветствует решение Верховного суда Украины оставить в силе обвинительный приговор экс-начальнику департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел Украины Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Гонгадзе: Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу

Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий общественный резонанс, как в Украине так и за рубежом. В Украине с акций протеста против исчезновения и убийства Гии начались широкомасштабные акции протеста известные под названием "Украина без Кучмы", в ходе которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый новый президент обещает найти заказчика убийства Гонгадзе, но на самом деле просто торгуется с Пинчуком, - Ромалийская

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.
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Топ комментарии
+12
Призываем генпрокурора обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 8636
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03.07.2021 16:33
+7
На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", - отмечается в сообщении.

...красиво пошутили про проституток и шутов...*)
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03.07.2021 16:34
+7
Вже пройшло стільки років,картина потроху прояснилась,правда виступила на перший план...Правда така - Кучма висловився в тому плані що треба Гонгадзе ліквідувати...Голова адміністраціі Литвин доручив міністру вн.справ Кравченку розробити операцію по усуненню,а вже той доручив безпосереднє виконання генералу Пукачу,"орли" якого привели вирок у виконання...Коли народ піднявся то ланцюг був перерваний на ланці Кравченка,який нібито застрілився двома пострілами в голову...Безпосередніх виконавців вбили,Пукач сидить довічно,Литвин пішов в тінь,а Кучма надзвичайно впливова людина,олігарх,зять якого вхожий у вищі політичні круги провідних країн світу...Паралельно була вкинута версія що Гонгадзе вбито під плівки Мельниченка,мовляв є запис з проханням "унічтоженія",є труп - і Кучма в руках...Але показово,що плівки Мельниченка обриваються на смерті Гонгадзе,нам невідома реакція Кучми на його смерть...Чи то він сказав "харошая работа,пацани",чи "што ви сукі надєлалі,разі ж я прасіл"...Нема,і це багатозначно...
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03.07.2021 17:13
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Призываем генпрокурора обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 8636
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03.07.2021 16:33 Ответить
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03.07.2021 16:33 Ответить
Це ж було вже !
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03.07.2021 17:51 Ответить
Закликаємо генпрокурора забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 1009
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03.07.2021 19:32 Ответить
На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", - отмечается в сообщении.

...красиво пошутили про проституток и шутов...*)
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03.07.2021 16:34 Ответить
Призываем генпрокурора обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе, - посольство США

Тут один старичок скоро кони двинет и следователей сразу осенит, кто заказчик. Раньше не получится.
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03.07.2021 16:35 Ответить
Закликаємо генпрокурора забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 7321
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03.07.2021 16:48 Ответить
Зеля у нас и не такое распутывал! Он не лох какой-то!
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03.07.2021 19:16 Ответить
А может америкосы тоже озвучат об расследовании и наказании Лазаренка и какое место в аферах Лазаренка занимала Ю.Тимошенко?А расследование относительно Гонгадзе нужно начинать из пленок по Кучме так как Гонгадзе это только последствие этих записей и не только он.
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03.07.2021 16:35 Ответить
Расследование пойдет стахановскими темпами, когда Кучма уйдет в мир иной.
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03.07.2021 16:41 Ответить
Не піде. Залишаться спадкоємці-меценати.
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03.07.2021 16:47 Ответить
так и представляю себе вопрос журналиста :
- что произошло с Гонгадзе ?
на что прокурор отвечает с ехидной улыбкой :
- его убили...

(по аналогии с подлодкой курск - она утонула)
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03.07.2021 16:41 Ответить
а у Ермака разрешение спросили??
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03.07.2021 16:47 Ответить
ЮлькаМандела перед уходом согласовала.
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03.07.2021 16:57 Ответить
Чего только гадёныш Коломойского не наобещал : Все, что я могу сделать - я буду делать, - Зеленский о деле Гонгадзе 23.07.19
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03.07.2021 16:50 Ответить
Не может он. Как же он будет сажать в тюрьму папашу/тестя своего хозяина/хозяев.
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03.07.2021 16:51 Ответить
а еще лучше, сами взяли и расследовали...
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03.07.2021 16:51 Ответить
Собака хозяина не укусит, а хозяин кости граждан собаке даёт, правоодерьмительная система Украины - самое логичное название?
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03.07.2021 16:59 Ответить
Не вмерте кацапам а догаить Нее вірте тваюци суки мафиозної украхська Мафия Леонід Крвчук, тварь комуністична-мафийозна
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03.07.2021 17:04 Ответить
Закликаємо генпрокурора забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 5211
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03.07.2021 17:07 Ответить
Вже пройшло стільки років,картина потроху прояснилась,правда виступила на перший план...Правда така - Кучма висловився в тому плані що треба Гонгадзе ліквідувати...Голова адміністраціі Литвин доручив міністру вн.справ Кравченку розробити операцію по усуненню,а вже той доручив безпосереднє виконання генералу Пукачу,"орли" якого привели вирок у виконання...Коли народ піднявся то ланцюг був перерваний на ланці Кравченка,який нібито застрілився двома пострілами в голову...Безпосередніх виконавців вбили,Пукач сидить довічно,Литвин пішов в тінь,а Кучма надзвичайно впливова людина,олігарх,зять якого вхожий у вищі політичні круги провідних країн світу...Паралельно була вкинута версія що Гонгадзе вбито під плівки Мельниченка,мовляв є запис з проханням "унічтоженія",є труп - і Кучма в руках...Але показово,що плівки Мельниченка обриваються на смерті Гонгадзе,нам невідома реакція Кучми на його смерть...Чи то він сказав "харошая работа,пацани",чи "што ви сукі надєлалі,разі ж я прасіл"...Нема,і це багатозначно...
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03.07.2021 17:13 Ответить
Протянули закон, до докажи отримані шляхом Мельниченко не ...., що за це Кучма дав Януковичу історія замовчує, але далі повопґрот України відомий
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03.07.2021 17:16 Ответить
Нужно посмотректь ,как люди причастные прямо или косвенно к убийству Гонгадзе и засвеченые на плёнках Мельниченко ,жили и живут дальше .Там не только смерть Кравченко. интересная.Там ещё и Фере и Дагаев . Ещё интересна деятельность Мельниченко со встречами с Бакаем и миллионами долларов. Но так как видим что Мельниченко спокойно живёт в США ,то понятно что он был завербован американцами. Если бы Мельниченко работал на ФСБ рассии то он жил бы в рассии,а может до этого времении не жил бы .Скорее всего так и было. Кучма по пьяне ляпнул , чтобы Гонгадзе исчез.Литвин и Кравченко вылизывая жолу Кучме пошли на это убийство.
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03.07.2021 17:29 Ответить
Такий пронос!
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03.07.2021 19:12 Ответить
у кого ?
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03.07.2021 19:14 Ответить
Самое смешное что ублюдок Кучма до сих пор живёт за деньти украинских налогоплательщиков.. Бакай ,Кучма ,Пинчук Ахметов,Коломойский, Лазаренко, Тимошенко и т.д. они все должны висеть на верёвке это однозначно.
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03.07.2021 17:14 Ответить
чучма должен сконать на нарах за смерть Гонгадзе
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03.07.2021 17:25 Ответить
Ответ от ЗЕОПы должен написать Арестович в свойственной только ему интеллектуальной манере.
Закликаємо генпрокурора забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе, - посольство США - Цензор.НЕТ 9012
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03.07.2021 18:44 Ответить
Надо садить Кучму и Литвина. Можно обоих Ливинов.
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03.07.2021 19:10 Ответить
с тотальной конфискацией награбленного
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03.07.2021 20:53 Ответить
Бенедиктовне расследовать убийство Гонгадзе - пол-пальца οбοςςατь.
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03.07.2021 19:29 Ответить
Порада слушна. Але спочатку доведіть до кінця слідство по замовникам вбивства президента Кеннеді.
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03.07.2021 22:18 Ответить
Вообще-то это намёк клоуну. Если кто не понял…
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03.07.2021 23:18 Ответить
вообще этот намек звучал каждому ***********, начиная с ющера. если ты не знал...
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04.07.2021 14:40 Ответить
Ющенко, зебилоид, Ющенко. Людей не стоит путать с собой.
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04.07.2021 15:22 Ответить
литвин скот и подонок
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04.07.2021 01:03 Ответить
низзя. чучма еще не подох от старости. вот как только - так сразу и расследуют.
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04.07.2021 14:39 Ответить
 
 