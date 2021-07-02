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Новости Правосудие
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Убийство Гонгадзе: Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу

Убийство Гонгадзе: Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу

Кассационный уголовный суд отказалась отменять пожизненный приговор экс-главе угрозыска МВД Алексею Пукачу и назначать повторное рассмотрение дела в апелляционном суде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ґраты".

Решение вынесла коллегия во главе со Станиславом Голубицким. Пукач и дальше продолжит отбывать пожизненное заключение. Обжалованию приговор не подлежит.

Напомним, в апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слова убийцы Гонгадзе о причастности Кучмы исчезли из дела, - адвокат потерпевших

Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий общественный резонанс, как в Украине так и за рубежом. В Украине с акций протеста против исчезновения и убийства Гии начались широкомасштабные акции протеста известные под названием "Украина без Кучмы", в ходе которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

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В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.

Также читайте: Бутусов: Прошу Офис генпрокурора установить, на каких основаниях милиция в 2013 году захватывала Цензор.НЕТ

Автор: 

Верховный Суд (1097) Гонгадзе Георгий (769) Пукач Алексей (453) юстиция (758)


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Топ комментарии
+8
Пукач сидітеме пожиттєво, а Кучма на держзабезпеченні з охороною і прислугою до кінця життя?
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02.07.2021 15:53
+7
Кучме с Литвином не икается? Интересно, а у Авакова нынче имеются такие "надёжные кадры" как Пукач с "коллегами"?...
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02.07.2021 15:44
+7
Круто жити в країні дебілів) Спершу вони вибирають замість патріота Чорновола вбивцю Кучму. Потім ті ж дебіли вибирають зека. Потім тупого клоуна.
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02.07.2021 16:07
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Кучме с Литвином не икается? Интересно, а у Авакова нынче имеются такие "надёжные кадры" как Пукач с "коллегами"?...
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02.07.2021 15:44 Ответить
А Вы уверены что им должно икаться? Я лично нет. Точно так же как и не верю что Черновол погиб в результате ДТП.
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02.07.2021 15:53 Ответить
Тепер Пукач може розповісти як було насправді і дати покази проти Литвина!
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02.07.2021 17:42 Ответить
Я надеюсь Вы пошутили или Вы действительно считаете что он мог быть в курсе кому и зачем это было надо??? Единственный, кто знал пустил себе несколько пуль в голову. Более того я больше чем уверен что служил он не Украине и если бы заказчиком был Кучма, то не стрелялся бы он, т.к. смысла не было. А тут заметали следы что бы думали все на Данилыча. Это все мое ИМХО и доказательств нет, ровно так же как и нет прямых доказательств что заказчик Данилыч.
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02.07.2021 17:49 Ответить
Пукач працював на КДБ а потім на російські спецслужби. Він виконав наказ свого куратора від ФСБ і вбив Гонгадзе. Але Пукач був не єдиним агентом ворога в структурах української влади. Таким же самим агентом був Литвин, Мельниченко та ще багато інших учасників цієї спецоперації. Всі вони мають сісти поруч з Пукачем на довічне!
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02.07.2021 18:12 Ответить
а про Гріцацуєва шо скажеш?
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03.07.2021 00:42 Ответить
Пукач уже давным давно рассказал.

Проблема в том, что все знают про вину Кучмы и Литвина,
а вот доказать в суде никто не может.
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02.07.2021 18:17 Ответить
Пукач ще нічого не розповідав, тільки деякі факти. Більшість інформації лишилась поза протоколами допитів. Пукач боявся що його вб'ють. Тепер йому немає чого боятись, він може говорити про всіх!
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02.07.2021 18:19 Ответить
Откуда такая осведомлённость?
Вы следователь по делу Пукача?
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02.07.2021 18:40 Ответить
А как же? Билецкий с нацкорпусом. Ну, и, если верить покойному Кернесу, то он тоже стал жертвой этих людей.
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02.07.2021 15:57 Ответить
закон савченко (фракція матьківщина,з подачі мертвечука?) підготували ,щоб пукач вийшов(якраз за цим законом 15р ).так шо Кучма і литвин тут не причому.а мертвечук-каламойскій дуже навіть і так.
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02.07.2021 16:03 Ответить
Не у Авакова, а у зели. Так правильно.
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02.07.2021 18:13 Ответить
Імєюцца.
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02.07.2021 21:29 Ответить
Пукач сидітеме пожиттєво, а Кучма на держзабезпеченні з охороною і прислугою до кінця життя?
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02.07.2021 15:53 Ответить
Кучма один з кращих президентів України. А щоб прибрати проплаченого російськими спецслужбами іноземного журналіста, який в Україні пропагував ненависть до президента-державника і підбурював народ до перевороту -- наказу або згоди президента не потрібно. Це справа служби безпеки. До того ж, хто як не мати могла упізнати тіло свого сина, а вона не впізнала. Може, цей гонгадзе десь живе в Америці або Канаді, як менший син яника.
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02.07.2021 16:45 Ответить
За паровоза пошёл?
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02.07.2021 15:56 Ответить
Ну, говорят, что именно ЭТО была цена бескровного первого майдана, когда Кучма не дал Януковичу начать бойню.
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02.07.2021 15:58 Ответить
То був перший Майдан і як діяти проти такої маси людей ніхто не знав.
А КуЧмо був боржником перед Хамом. за першу каденцію
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02.07.2021 16:37 Ответить
Да глупости. как раз, в те времена еще служили те, кто саперными лопатками рубил головы в Грузии и Литве. Кто в Закавказье воевал. Так что, как раз ТОГДА умели действовать. Я сам служил в ВВ в конце 90-х - начале 2000-х, так что прекрасно знаю.
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02.07.2021 22:28 Ответить
заказчики убийства Гонгадзе - чучма и литвин хорошо себя чувствуют, живут на гос дачах и имеют многомиллионную пенсию. хоть по уголовному кодексу, заказчики должны отсидеть больше исполнителя.
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02.07.2021 16:00 Ответить
плівки мельниченка-це часом не його шеф деркач(чоловік сестри жінки Кучми)-голова СБУ,організував?
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02.07.2021 16:06 Ответить
Схоже, деркач працює проти України.
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02.07.2021 16:48 Ответить
Круто жити в країні дебілів) Спершу вони вибирають замість патріота Чорновола вбивцю Кучму. Потім ті ж дебіли вибирають зека. Потім тупого клоуна.
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02.07.2021 16:07 Ответить
Сам то до якої когорти дебілів належиш?
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02.07.2021 16:31 Ответить
є ще меншість, які вам-деблам не дають скинути країну в п**зду
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02.07.2021 17:02 Ответить
Чорновол не патріот, а Кучма -- не вбивця.
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02.07.2021 16:56 Ответить
... зєлєнскій не клоун, а його виборці не дебіли, ага))
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02.07.2021 17:01 Ответить
Убрать "не" и все станет на свои места
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02.07.2021 17:03 Ответить
А чем докажешь ? Или только бла бла бла.
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02.07.2021 17:05 Ответить
чому Чорновол не патріот?
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02.07.2021 17:31 Ответить
Коли КуЧмо вріже дуба тоді може і почне випливати замовник та підбурювач.
Але екс-генпрокурор Шокін заявив у Гордона, що замовник давно відомий, але не назвав
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02.07.2021 16:29 Ответить
Исполнитель сидит, заказчики на свободе.
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02.07.2021 17:05 Ответить
С Пукачем вместе Литвина и Кучму надо было садить. А так сказали "А" а не сказали "Б". А вообще все наши активисты должны быть начеку. Коррупционеры не остановятся перед самым страшным переступлением, если вопрос идёт о их достатке, усадьбах, деньгах. Помните как вовремя снял свою кандидатуру на пост президента Мишель Терещенко ? Он понял, что он может повторить судьбу Гангадзе. С таким гарантом Конституции как Порошенко и с таким гараном правопорядка как Аваков в 2019 г. это было возможно.
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02.07.2021 17:22 Ответить
Але ж Порошенко не корупціонер )
Був би корупціонер, вже давно був би посаженний зевладою, але щось ніяк
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02.07.2021 22:58 Ответить
"Гангадзе" - что ты за чмо лишнехромосомное, Вова?
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03.07.2021 00:41 Ответить
Пока куЧмо будет живой, пукач будет сидеть, а потом, как карта ляжет.
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02.07.2021 17:36 Ответить
Пукач, пока тебя еще не грохнули - давай публичные показания на Кучму и Литвина!
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03.07.2021 00:40 Ответить
Шавка на прив'язі. Але де хазяїн?
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03.07.2021 08:08 Ответить
 
 