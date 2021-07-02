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Новини Правосуддя
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Убивство Гонгадзе: Верховний Суд залишив чинним довічний вирок Пукачу

Убивство Гонгадзе: Верховний Суд залишив чинним довічний вирок Пукачу

Касаційний кримінальний суд відмовився скасовувати довічний вирок ексглаві кримінального розшуку МВС Олексію Пукачу і призначати повторний розгляд справи в апеляційному суді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ґрати".

Рішення винесла колегія на чолі зі Станіславом Голубицьким. Пукач продовжить відбувати довічне ув'язнення. Оскарженню вирок не підлягає.

Нагадаємо, у квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, журналіст зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі й родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердило, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "Навмисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.У 2009 році в Київській області були знайдені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова вбивці Гонгадзе Пукача про причетність до цієї справи Кучми і Литвина зникли з матеріалів справи, - адвокат Костіна

Зникнення та вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном. В Україні з акцій протесту проти зникнення та вбивства Гії почалися широкомасштабні протестні акції відомі під назвою "Україна без Кучми", в ході яких протестувальники звинувачували тодішнього президента та його найближче оточення у зникненні журналіста і вимагали відставки президента.

21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Пукача вирахували по мобільному телефону. Генпрокуратура 24 липня 2009 року висунула офіційне обвинувачення Пукачу у співучасті у вбивстві журналіста.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перші двоє були засуджені до 12 років ув'язнення, третій - до 13 років). Підозрювані в причетності до вбивства були затримані в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Водночас викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов, раптово помер у Менській колонії. Зокрема, у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен новий президент обіцяє знайти замовника вбивства Гонгадзе, але насправді просто торгується з Пінчуком, - Ромалійська

У січні 2013 року суд визнав Пукача винним, і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він з вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною будуть сидіти Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте в Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Сама ж справа про вбивство Гонгадзе раніше була закрита у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Водночас у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "стосовно людей, які називаються "виконавці, замовники, підбурювачі".

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. Під час цього засідання Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.

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Автор: 

Верховний Суд (1190) Гонгадзе Георгій (127) Пукач Олексій (42) юстиція (732)


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Топ коментарі
+8
Пукач сидітеме пожиттєво, а Кучма на держзабезпеченні з охороною і прислугою до кінця життя?
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02.07.2021 15:53
+7
Кучме с Литвином не икается? Интересно, а у Авакова нынче имеются такие "надёжные кадры" как Пукач с "коллегами"?...
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02.07.2021 15:44
+7
Круто жити в країні дебілів) Спершу вони вибирають замість патріота Чорновола вбивцю Кучму. Потім ті ж дебіли вибирають зека. Потім тупого клоуна.
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02.07.2021 16:07
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Кучме с Литвином не икается? Интересно, а у Авакова нынче имеются такие "надёжные кадры" как Пукач с "коллегами"?...
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02.07.2021 15:44 Відповісти
А Вы уверены что им должно икаться? Я лично нет. Точно так же как и не верю что Черновол погиб в результате ДТП.
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02.07.2021 15:53 Відповісти
Тепер Пукач може розповісти як було насправді і дати покази проти Литвина!
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02.07.2021 17:42 Відповісти
Я надеюсь Вы пошутили или Вы действительно считаете что он мог быть в курсе кому и зачем это было надо??? Единственный, кто знал пустил себе несколько пуль в голову. Более того я больше чем уверен что служил он не Украине и если бы заказчиком был Кучма, то не стрелялся бы он, т.к. смысла не было. А тут заметали следы что бы думали все на Данилыча. Это все мое ИМХО и доказательств нет, ровно так же как и нет прямых доказательств что заказчик Данилыч.
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02.07.2021 17:49 Відповісти
Пукач працював на КДБ а потім на російські спецслужби. Він виконав наказ свого куратора від ФСБ і вбив Гонгадзе. Але Пукач був не єдиним агентом ворога в структурах української влади. Таким же самим агентом був Литвин, Мельниченко та ще багато інших учасників цієї спецоперації. Всі вони мають сісти поруч з Пукачем на довічне!
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02.07.2021 18:12 Відповісти
а про Гріцацуєва шо скажеш?
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03.07.2021 00:42 Відповісти
Пукач уже давным давно рассказал.

Проблема в том, что все знают про вину Кучмы и Литвина,
а вот доказать в суде никто не может.
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02.07.2021 18:17 Відповісти
Пукач ще нічого не розповідав, тільки деякі факти. Більшість інформації лишилась поза протоколами допитів. Пукач боявся що його вб'ють. Тепер йому немає чого боятись, він може говорити про всіх!
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02.07.2021 18:19 Відповісти
Откуда такая осведомлённость?
Вы следователь по делу Пукача?
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02.07.2021 18:40 Відповісти
А как же? Билецкий с нацкорпусом. Ну, и, если верить покойному Кернесу, то он тоже стал жертвой этих людей.
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02.07.2021 15:57 Відповісти
закон савченко (фракція матьківщина,з подачі мертвечука?) підготували ,щоб пукач вийшов(якраз за цим законом 15р ).так шо Кучма і литвин тут не причому.а мертвечук-каламойскій дуже навіть і так.
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02.07.2021 16:03 Відповісти
Не у Авакова, а у зели. Так правильно.
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02.07.2021 18:13 Відповісти
Імєюцца.
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02.07.2021 21:29 Відповісти
Пукач сидітеме пожиттєво, а Кучма на держзабезпеченні з охороною і прислугою до кінця життя?
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02.07.2021 15:53 Відповісти
Кучма один з кращих президентів України. А щоб прибрати проплаченого російськими спецслужбами іноземного журналіста, який в Україні пропагував ненависть до президента-державника і підбурював народ до перевороту -- наказу або згоди президента не потрібно. Це справа служби безпеки. До того ж, хто як не мати могла упізнати тіло свого сина, а вона не впізнала. Може, цей гонгадзе десь живе в Америці або Канаді, як менший син яника.
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02.07.2021 16:45 Відповісти
За паровоза пошёл?
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02.07.2021 15:56 Відповісти
Ну, говорят, что именно ЭТО была цена бескровного первого майдана, когда Кучма не дал Януковичу начать бойню.
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02.07.2021 15:58 Відповісти
То був перший Майдан і як діяти проти такої маси людей ніхто не знав.
А КуЧмо був боржником перед Хамом. за першу каденцію
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02.07.2021 16:37 Відповісти
Да глупости. как раз, в те времена еще служили те, кто саперными лопатками рубил головы в Грузии и Литве. Кто в Закавказье воевал. Так что, как раз ТОГДА умели действовать. Я сам служил в ВВ в конце 90-х - начале 2000-х, так что прекрасно знаю.
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02.07.2021 22:28 Відповісти
заказчики убийства Гонгадзе - чучма и литвин хорошо себя чувствуют, живут на гос дачах и имеют многомиллионную пенсию. хоть по уголовному кодексу, заказчики должны отсидеть больше исполнителя.
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02.07.2021 16:00 Відповісти
плівки мельниченка-це часом не його шеф деркач(чоловік сестри жінки Кучми)-голова СБУ,організував?
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02.07.2021 16:06 Відповісти
Схоже, деркач працює проти України.
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02.07.2021 16:48 Відповісти
Круто жити в країні дебілів) Спершу вони вибирають замість патріота Чорновола вбивцю Кучму. Потім ті ж дебіли вибирають зека. Потім тупого клоуна.
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02.07.2021 16:07 Відповісти
Сам то до якої когорти дебілів належиш?
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02.07.2021 16:31 Відповісти
є ще меншість, які вам-деблам не дають скинути країну в п**зду
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02.07.2021 17:02 Відповісти
Чорновол не патріот, а Кучма -- не вбивця.
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02.07.2021 16:56 Відповісти
... зєлєнскій не клоун, а його виборці не дебіли, ага))
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02.07.2021 17:01 Відповісти
Убрать "не" и все станет на свои места
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02.07.2021 17:03 Відповісти
А чем докажешь ? Или только бла бла бла.
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02.07.2021 17:05 Відповісти
чому Чорновол не патріот?
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02.07.2021 17:31 Відповісти
Коли КуЧмо вріже дуба тоді може і почне випливати замовник та підбурювач.
Але екс-генпрокурор Шокін заявив у Гордона, що замовник давно відомий, але не назвав
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02.07.2021 16:29 Відповісти
Исполнитель сидит, заказчики на свободе.
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02.07.2021 17:05 Відповісти
С Пукачем вместе Литвина и Кучму надо было садить. А так сказали "А" а не сказали "Б". А вообще все наши активисты должны быть начеку. Коррупционеры не остановятся перед самым страшным переступлением, если вопрос идёт о их достатке, усадьбах, деньгах. Помните как вовремя снял свою кандидатуру на пост президента Мишель Терещенко ? Он понял, что он может повторить судьбу Гангадзе. С таким гарантом Конституции как Порошенко и с таким гараном правопорядка как Аваков в 2019 г. это было возможно.
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02.07.2021 17:22 Відповісти
Але ж Порошенко не корупціонер )
Був би корупціонер, вже давно був би посаженний зевладою, але щось ніяк
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02.07.2021 22:58 Відповісти
"Гангадзе" - что ты за чмо лишнехромосомное, Вова?
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03.07.2021 00:41 Відповісти
Пока куЧмо будет живой, пукач будет сидеть, а потом, как карта ляжет.
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02.07.2021 17:36 Відповісти
Пукач, пока тебя еще не грохнули - давай публичные показания на Кучму и Литвина!
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03.07.2021 00:40 Відповісти
Шавка на прив'язі. Але де хазяїн?
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03.07.2021 08:08 Відповісти
 
 