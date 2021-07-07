Уряд Франції: Росія не має права називати своє вино "шампанським"

Називати своє ігристе вино шампанським мають право лише французькі винороби.

Про це заявив міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Уявіть собі реакцію нашого уряду. Саме це слово походить від назви прекрасного регіону, де виробляється шампанське", - сказав він.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан анонсував реакцію Парижа найближчими днями на ситуацію, що склалася. За його словами, у разі порушення Росією правил Світової організації торгівлі (СОТ) Франція вживе юридичних заходів проти Москви.

"Як тільки ми вивчимо всі обмеження (що передбачає російський закон), ми відреагуємо найближчими днями на двосторонньому рівні з російською владою, а також на європейському рівні, щоб захищати інтереси наших виробників, і особливо наші географічні зазначення ", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

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"Якщо випадково виявляться порушення правил СОТ, (...) ми будемо вживати дії (...). Я сподіваюся, що діалог дозволить вирішити ці труднощі", - додав він.

Нагадаємо, згідно з ухваленими нещодавно Держдумою РФ поправками до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування "шампанське" залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція, в тому числі і французьке шампанське, згідно з буквою закону, іменується ігристими винами. 2 липня документ підписав президент Володимир Путін.

Після цього стало відомо, що Moet призупиняє експорт у Росію. Пізніше компанія змінила позицію і повідомила, що буде найближчим часом продавати своє французьке шампанське як "ігристе вино".

Компанія Moet Hennessy контролює приблизно 2% російського ринку ігристих вин, а Франція загалом - 13%.