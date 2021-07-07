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Уряд Франції: Росія не має права називати своє вино "шампанським"

Уряд Франції: Росія не має права називати своє вино

Називати своє ігристе вино шампанським мають право лише французькі винороби.

Про це заявив міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Уявіть собі реакцію нашого уряду. Саме це слово походить від назви прекрасного регіону, де виробляється шампанське", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробники з Шампані закликають припинити поставки ігристих вин до Росії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан анонсував реакцію Парижа найближчими днями на ситуацію, що склалася. За його словами, у разі порушення Росією правил Світової організації торгівлі (СОТ) Франція вживе юридичних заходів проти Москви.

"Як тільки ми вивчимо всі обмеження (що передбачає російський закон), ми відреагуємо найближчими днями на двосторонньому рівні з російською владою, а також на європейському рівні, щоб захищати інтереси наших виробників, і особливо наші географічні зазначення ", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

Також читайте: У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ

"Якщо випадково виявляться порушення правил СОТ, (...) ми будемо вживати дії (...). Я сподіваюся, що діалог дозволить вирішити ці труднощі", - додав він.

Нагадаємо, згідно з ухваленими нещодавно Держдумою РФ поправками до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування "шампанське" залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція, в тому числі і французьке шампанське, згідно з буквою закону, іменується ігристими винами. 2 липня документ підписав президент Володимир Путін.

Після цього стало відомо, що Moet призупиняє експорт у Росію. Пізніше компанія змінила позицію і повідомила, що буде найближчим часом продавати своє французьке шампанське як "ігристе вино".

Компанія Moet Hennessy контролює приблизно 2% російського ринку ігристих вин, а Франція загалом - 13%.

Автор: 

вино (180) росія (65336) Франція (3079) шампанське (38)


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Топ коментарі
+75
Присвоїти чужу назву це ще дрібниця. Кацапія присвоїла собі чужу історію.
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07.07.2021 00:26
+69
Во-во, Макрон же хотел диалога, вот путя всем французам и плюнул в лицо, как он обычно делает с тряпками
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07.07.2021 00:29
+59
Выражаем крайнюю озабоченность.
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07.07.2021 00:25
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Не хай гальські півні попросят свого Макрона поцілувати ***** в зад, може поможе.
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07.07.2021 13:49 Відповісти
Шампанское по утрам пьют либо аристократы, либо дегенераты. А когда это одни и те же люди, они принимают законы, запрещающие шампанскому называться шампанским.
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07.07.2021 15:36 Відповісти
Париж уже французским не назовешь , а они шампанским озаботились .
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07.07.2021 19:14 Відповісти
Що за кіпеш?
Борщ-касапське національне блюдо! (Вкрадено в України)
Шампанське-касапський націоналне вино!(Вкрадено у Франції)
Двоголовивий орел-касапський національний герб!(Вкрадено у Візантії)
рОссія-касапська назва Московії!(Вкрадено в України)
Далі дивіться:https://www.youtube.com/watch?v=qLhZrTS8Awo
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07.07.2021 22:09 Відповісти
Откуда в росиюшке вино, это же обычный шмурдяк
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08.07.2021 08:52 Відповісти
И тем не менее все жрут это шампанское но усрачки
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28.12.2021 11:37 Відповісти
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