Правительство Франции: Россия не имеет право называть свое вино "шампанским"

Называть свое игристое вино шампанским имеют право только французские виноделы.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Представьте себе реакцию нашего правительства. Само это слово происходит от названия прекрасного региона, где производится шампанское", - сказал он.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал реакцию Парижа в ближайшие дни на сложившуюся ситуацию. По его словам, в случае нарушения Россией правил Всемирной торговой организации (ВТО) Франция примет юридические меры против Москвы.

"Как только мы изучим все ограничения (что предполагает российский закон), мы отреагируем в ближайшие дни на двустороннем уровне с российскими властями, а также на европейском уровне, чтобы защищать интересы наших производителей, и особенно наши географические указания", - сказал Жан-Ив ле Дриан.

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"Если случайно окажется нарушение правил ВТО, (...) мы будем предпринимать действия (...). Я надеюсь, что диалог позволит решить эти проблемы", - добавил он.

Напомним, согласно принятым недавно Госдумой РФ поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, наименование "шампанское" остается только за продукцией российских производителей. Импортная же продукция, в том числе и французское шампанское, согласно букве закона, именуется игристыми винами. 2 июля документ подписал президент Владимир Путин.

После этого стало известно, что Moet приостанавливает экспорт в Россию. Позже компания изменила позицию и сообщила, что будет в ближайшее время продавать свое французское шампанское как "игристое вино".

Компания Moet Hennessy контролирует около 2% российского рынка игристых вин, а Франция в целом - 13%.