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Правительство Франции: Россия не имеет право называть свое вино "шампанским"

Правительство Франции: Россия не имеет право называть свое вино

Называть свое игристое вино шампанским имеют право только французские виноделы.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Представьте себе реакцию нашего правительства. Само это слово происходит от названия прекрасного региона, где производится шампанское", - сказал он.

Читайте: Производители из Шампани призывают прекратить поставки игристых вин в Россию

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал реакцию Парижа в ближайшие дни на сложившуюся ситуацию. По его словам, в случае нарушения Россией правил Всемирной торговой организации (ВТО) Франция примет юридические меры против Москвы.

"Как только мы изучим все ограничения (что предполагает российский закон), мы отреагируем в ближайшие дни на двустороннем уровне с российскими властями, а также на европейском уровне, чтобы защищать интересы наших производителей, и особенно наши географические указания", - сказал Жан-Ив ле Дриан.

Также читайте: В России приняли закон, по которому шампанскими назвали только вина местного производства. Дистрибьютер Moet Hennessy прекращает поставки в РФ

"Если случайно окажется нарушение правил ВТО, (...) мы будем предпринимать действия (...). Я надеюсь, что диалог позволит решить эти проблемы", - добавил он.

Напомним, согласно принятым недавно Госдумой РФ поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, наименование "шампанское" остается только за продукцией российских производителей. Импортная же продукция, в том числе и французское шампанское, согласно букве закона, именуется игристыми винами. 2 июля документ подписал президент Владимир Путин.

После этого стало известно, что Moet приостанавливает экспорт в Россию. Позже компания изменила позицию и сообщила, что будет в ближайшее время продавать свое французское шампанское как "игристое вино".

Компания Moet Hennessy контролирует около 2% российского рынка игристых вин, а Франция в целом - 13%.

Автор: 

вино (110) россия (95652) Франция (3523) шампанское (16)


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Топ комментарии
+75
Присвоїти чужу назву це ще дрібниця. Кацапія присвоїла собі чужу історію.
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07.07.2021 00:26
+69
Во-во, Макрон же хотел диалога, вот путя всем французам и плюнул в лицо, как он обычно делает с тряпками
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07.07.2021 00:29
+59
Выражаем крайнюю озабоченность.
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07.07.2021 00:25
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Не хай гальські півні попросят свого Макрона поцілувати ***** в зад, може поможе.
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07.07.2021 13:49 Ответить
Шампанское по утрам пьют либо аристократы, либо дегенераты. А когда это одни и те же люди, они принимают законы, запрещающие шампанскому называться шампанским.
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07.07.2021 15:36 Ответить
Париж уже французским не назовешь , а они шампанским озаботились .
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07.07.2021 19:14 Ответить
Що за кіпеш?
Борщ-касапське національне блюдо! (Вкрадено в України)
Шампанське-касапський націоналне вино!(Вкрадено у Франції)
Двоголовивий орел-касапський національний герб!(Вкрадено у Візантії)
рОссія-касапська назва Московії!(Вкрадено в України)
Далі дивіться:https://www.youtube.com/watch?v=qLhZrTS8Awo
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07.07.2021 22:09 Ответить
Откуда в росиюшке вино, это же обычный шмурдяк
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08.07.2021 08:52 Ответить
И тем не менее все жрут это шампанское но усрачки
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28.12.2021 11:37 Ответить
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