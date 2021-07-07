УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9965 відвідувачів онлайн
Новини
6 143 15

Крищенко про подробиці затримання голосіївського стрільця: Погрожував відкрити вогонь і влаштувати пожежу, було чути запах бензину. Заведено кримінальне провадження

Крищенко про подробиці затримання голосіївського стрільця: Погрожував відкрити вогонь і влаштувати пожежу, було чути запах бензину. Заведено кримінальне провадження

Стосовно чоловіка, який сьогодні влаштував стрілянину в Києві, відкрито кримінальну справу за замах на життя правоохоронця.

Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрія Крищенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Проводилися переговори, він не відчиняв, хоча поліцейські його неодноразово попереджали ... Погрожував відкривати вогонь і наприкінці погрожував, і було чути запах бензину, підпалити. З огляду на всі ці обставини, було прийнято рішення про початок штурму ... Наші співробітники зайшли і затримали його" , - зазначив Крищенко.

За його словами, в квартирі також перебувала жінка, її статус уточнюється, але вона не була заручником. Самого чоловіка вже доставили до районного управління поліції і надали медичну допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голосіївського стрільця затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крищенко додав, що за попередніми даними, він стріляв з незареєстрованої рушниці. Було не менше двох пострілів крізь двері.

"Працює слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальну справу - замах на життя працівника правоохоронного органу", - додав начальник київської поліції.

Крищенко уточнив, що в результаті стрілянини було поранено патрульного поліцейського і цивільного, який представляє одну зі сторін квартирного конфлікту.

Раніше повідомлялося, що в Києві введена спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який поранив поліцейського і цивільного. Пізніше стало відомо, що голосіївського стрільця затримали.

Також дивіться: Забарикадований стрілець запевняє, що відкрив вогонь через спроби забрати квартиру. Відбувається штурм, з вікон валить дим. Викликали газовиків. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19528) Нацполіція (15198) стрілянина (1783) Крищенко Андрій (344)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Тоесть мусора пришли с каким то мужиком отбирать квартиру и нужно было просто перед ними снять штаны и наклониться?
показати весь коментар
07.07.2021 13:12
+13
был ранен гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта - хороший коллектор - мертвый коллектор
показати весь коментар
07.07.2021 13:15
+11
А на якій підставі пораненмй мусор з водєльничком ломився до нього в квартиру ,мєнтовські говоруни уточнити не хочуть???
показати весь коментар
07.07.2021 13:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоесть мусора пришли с каким то мужиком отбирать квартиру и нужно было просто перед ними снять штаны и наклониться?
показати весь коментар
07.07.2021 13:12 Відповісти
был ранен гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта - хороший коллектор - мертвый коллектор
показати весь коментар
07.07.2021 13:15 Відповісти
А что в нашей стране уже не через суд и не судебные исполнители отбирают квартиры? Просто берешь знакомых друзей-мусоров, паяльник и аля-90е?
показати весь коментар
07.07.2021 13:15 Відповісти
Скоро во всех городах Украины, когда за 2-х комнатную квартиру 52 метра нужнл только за центральное отопление платить 1500 гривен в Одессе и это еще до роста цен еа газ в Европе. Если бы ге моя помощь родителям, им бы пришлось в 60 лет разводиться, чтобы получить субсидию, так как 2-х комнатная квартира для двух пенсинеров это непозволительная роскошь.
показати весь коментар
07.07.2021 13:19 Відповісти
Спасибо зрителям экрана...
показати весь коментар
07.07.2021 13:42 Відповісти
1500 в Полтаві було 2 роки назад. Зараз в холодні місяці 2000 гривен і більше.
показати весь коментар
07.07.2021 14:41 Відповісти
Обещал любить и помнить! Суки ментовские!
показати весь коментар
07.07.2021 13:20 Відповісти
а че к нему пришли то??
показати весь коментар
07.07.2021 13:37 Відповісти
А на якій підставі пораненмй мусор з водєльничком ломився до нього в квартиру ,мєнтовські говоруни уточнити не хочуть???
показати весь коментар
07.07.2021 13:43 Відповісти
Теперь ни квартиры ни свободы - лучше бомжевать всё таки чем в тюрьме сидеть
показати весь коментар
07.07.2021 13:58 Відповісти
На чем основывается данное утверждение?
показати весь коментар
07.07.2021 14:22 Відповісти
Мусора отберут квпртиру, они мрази
показати весь коментар
07.07.2021 14:38 Відповісти
"Крищенко уточнил, что в результате стрельбы был ранен патрульный полицейский и гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта".
Как скромно коллектора обозвали - "одной из сторон квартирного конфликта".
У этой "стороны" наглости, как правило, хоть отбавляй, даже немного больше..
показати весь коментар
07.07.2021 14:34 Відповісти
Стесняюсь спросить , а хоть того взяли , или так, назначили ?
показати весь коментар
07.07.2021 14:58 Відповісти
Это только начало. Обворовывание властью населения дошло до границ терпимости. Скоро в каждом городе будет тоже и регулярно.
показати весь коментар
07.07.2021 15:08 Відповісти
 
 