Крищенко про подробиці затримання голосіївського стрільця: Погрожував відкрити вогонь і влаштувати пожежу, було чути запах бензину. Заведено кримінальне провадження
Стосовно чоловіка, який сьогодні влаштував стрілянину в Києві, відкрито кримінальну справу за замах на життя правоохоронця.
Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрія Крищенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Проводилися переговори, він не відчиняв, хоча поліцейські його неодноразово попереджали ... Погрожував відкривати вогонь і наприкінці погрожував, і було чути запах бензину, підпалити. З огляду на всі ці обставини, було прийнято рішення про початок штурму ... Наші співробітники зайшли і затримали його" , - зазначив Крищенко.
За його словами, в квартирі також перебувала жінка, її статус уточнюється, але вона не була заручником. Самого чоловіка вже доставили до районного управління поліції і надали медичну допомогу.
Крищенко додав, що за попередніми даними, він стріляв з незареєстрованої рушниці. Було не менше двох пострілів крізь двері.
"Працює слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальну справу - замах на життя працівника правоохоронного органу", - додав начальник київської поліції.
Крищенко уточнив, що в результаті стрілянини було поранено патрульного поліцейського і цивільного, який представляє одну зі сторін квартирного конфлікту.
Раніше повідомлялося, що в Києві введена спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який поранив поліцейського і цивільного. Пізніше стало відомо, що голосіївського стрільця затримали.
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Как скромно коллектора обозвали - "одной из сторон квартирного конфликта".
У этой "стороны" наглости, как правило, хоть отбавляй, даже немного больше..