Печерський райсуд Києва заарештував майно нардепа ОПЗЖ Козака
Печерський районний суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака.
Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака", - повідомили в пресслужбі.
Зазначимо, нардеп підозрюється в держзраді, також щодо нього діють санкції, запроваджені за фінансування тероризму.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
Хто у співпраці з ким нищить енергонезалежність Україні і що їм за це буде?
Коли на вас нападе злодій, не відбивайтесь і не кличте на допогу.
Не заважайте, почкайте, щоб побачити всю картину в цілому.
То чого, ви казали, при Петрі не було? Шоу для лохів, за державний кошт, точно не було. В цьому ви праві.
Я за ЮВТ, мне похрен пеци и зели