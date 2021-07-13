Печерський райсуд Києва заарештував майно нардепа ОПЗЖ Козака

Печерський районний суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака", - повідомили в пресслужбі.

Зазначимо, нардеп підозрюється в держзраді, також щодо нього діють санкції, запроваджені за фінансування тероризму.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.