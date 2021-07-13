УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10118 відвідувачів онлайн
Новини
2 074 17

Печерський райсуд Києва заарештував майно нардепа ОПЗЖ Козака

Печерський райсуд Києва заарештував майно нардепа ОПЗЖ Козака

Печерський районний суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака", - повідомили в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак продав валюти на мільйон і зняв житло в Білорусі. ДОКУМЕНТ

Зазначимо, нардеп підозрюється в держзраді, також щодо нього діють санкції, запроваджені за фінансування тероризму.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

Автор: 

Козак (161) арешт майна (362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Это были его последние деньги. Теперь семья помрет с голоду...
показати весь коментар
13.07.2021 16:32 Відповісти
+1
При Петре такого не було! Шо ж це робиться!
показати весь коментар
13.07.2021 16:40 Відповісти
+1
вчера мимо Глуско проезжал в Днепре - работают идоры как ни в чем не бывало!)))
показати весь коментар
13.07.2021 16:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это были его последние деньги. Теперь семья помрет с голоду...
показати весь коментар
13.07.2021 16:32 Відповісти
У мертведчука уже арестовали имущество? А сеть заправок и яхту?!
показати весь коментар
13.07.2021 16:39 Відповісти
вчера мимо Глуско проезжал в Днепре - работают идоры как ни в чем не бывало!)))
показати весь коментар
13.07.2021 16:41 Відповісти
При Петре такого не було! Шо ж це робиться!
показати весь коментар
13.07.2021 16:40 Відповісти
Ви абсолютно праві. Такого трешу, не було.
Розгадайте загадку.
- https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-kozak/31253823.html Медведчук: Козак перебуває на лікуванні в Білорусі
- https://hromadske.ua/posts/kozak-pokinuv-********-24-lyutogo-vin-zrobiv-ce-litakom-yakim-koristuyetsya-biloruskij-oligarh-vorobej-shemi Козак залишив Україну 24 лютого. Він зробив це літаком яким користується білоруський олігарх Микола Воробей.
- https://biz.censor.net/news/3276711/kolomoyiskiyi_zadoljal_belorusskomu_oligarhu_vorobyu_20_millionov_za_ugol_tsentrenergo_smihttps://biz.censor.net/news/3276711/kolomoyiskiyi_zadoljal_belorusskomu_oligarhu_vorobyu_20_millionov_za_ugol_tsentrenergo_smi
- https://biz.censor.net/news/3276711/kolomoyiskiyi_zadoljal_belorusskomu_oligarhu_vorobyu_20_millionov_za_ugol_tsentrenergo_smi
Хто у співпраці з ким нищить енергонезалежність Україні і що їм за це буде?
показати весь коментар
13.07.2021 16:43 Відповісти
Вы мыслите градациями черного-белого, нет смысла дискутировать и объяснять. Варитесь в своих умозаключениях самостоятельно. Но можете просто подождать лет 5, чтобы увидеть картину целиком...дураку полработы не показывают
показати весь коментар
13.07.2021 16:46 Відповісти
Не лестіть собі. Вам до розумного, як до неба рачки.
Коли на вас нападе злодій, не відбивайтесь і не кличте на допогу.
Не заважайте, почкайте, щоб побачити всю картину в цілому.
показати весь коментар
13.07.2021 17:00 Відповісти
Умиляют на Цензоре чудаки, типа Вас, с синдромом Даннинга-Крюгера, переоценивающие свои умственные способности. Свободен, несите следующего "умника"
показати весь коментар
13.07.2021 17:18 Відповісти
Ще більше "зворушують" ті, хто закликає надати більше часу людям з синдромом Даннінга- Крюгера, для втілення їх " ідей" , та очікує позитивного результату.
показати весь коментар
13.07.2021 17:34 Відповісти
Узнали новые слова? Поздравляю! Вы меня читайте, я умный, много умных словей (или словов?) знаю. Свой IQ поднимете!
показати весь коментар
13.07.2021 17:36 Відповісти
Папуги, як на птахів, теж багато слів знають. Та до інтелекту це не має ніякого відношення.
То чого, ви казали, при Петрі не було? Шоу для лохів, за державний кошт, точно не було. В цьому ви праві.
показати весь коментар
13.07.2021 17:54 Відповісти
А какое отношение вы к попугаям имеете? Родня? Сочувствую (((
показати весь коментар
13.07.2021 19:22 Відповісти
Вчіть більше розумних "словей" і співайте оди ВАЗеленському. Це ваш максимум. Adieu.
показати весь коментар
13.07.2021 19:30 Відповісти
Какие слабоумные люди вокруг. Чуть шо - зеленский. Когда ви разворовивали державу, он в школе учился. Но канешна виноват во всем! лол.
Я за ЮВТ, мне похрен пеци и зели
показати весь коментар
14.07.2021 00:01 Відповісти
йокарний бабай! та щe й Пeчeрний суд!
показати весь коментар
13.07.2021 19:30 Відповісти
А ПО УШАМ ЕМУ ДАТЬ !?)
показати весь коментар
14.07.2021 00:24 Відповісти
 
 