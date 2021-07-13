Печерский райсуд Киева арестовал имущество нардепа ОПЗЖ Козака
Печерский районный суд наложил арест на имущество нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, нардеп подозревается в госизмене, также в отношении него действуют санкции, введенные за финансирование терроризма.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
