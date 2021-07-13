РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4187 посетителей онлайн
Новости
2 074 17

Печерский райсуд Киева арестовал имущество нардепа ОПЗЖ Козака

Печерский райсуд Киева арестовал имущество нардепа ОПЗЖ Козака

Печерский районный суд наложил арест на имущество нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака", - сообщили в пресс-службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Козак продал валюты на миллион и снял жилье в Беларуси. ДОКУМЕНТ

Отметим, нардеп подозревается в госизмене, также в отношении него действуют санкции, введенные за финансирование терроризма.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Автор: 

Козак (137) арест имущества (299)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Это были его последние деньги. Теперь семья помрет с голоду...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:32 Ответить
+1
При Петре такого не було! Шо ж це робиться!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:40 Ответить
+1
вчера мимо Глуско проезжал в Днепре - работают идоры как ни в чем не бывало!)))
показать весь комментарий
13.07.2021 16:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это были его последние деньги. Теперь семья помрет с голоду...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:32 Ответить
У мертведчука уже арестовали имущество? А сеть заправок и яхту?!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:39 Ответить
вчера мимо Глуско проезжал в Днепре - работают идоры как ни в чем не бывало!)))
показать весь комментарий
13.07.2021 16:41 Ответить
При Петре такого не було! Шо ж це робиться!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:40 Ответить
Ви абсолютно праві. Такого трешу, не було.
Розгадайте загадку.
- https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-kozak/31253823.html Медведчук: Козак перебуває на лікуванні в Білорусі
- https://hromadske.ua/posts/kozak-pokinuv-********-24-lyutogo-vin-zrobiv-ce-litakom-yakim-koristuyetsya-biloruskij-oligarh-vorobej-shemi Козак залишив Україну 24 лютого. Він зробив це літаком яким користується білоруський олігарх Микола Воробей.
- https://biz.censor.net/news/3276711/kolomoyiskiyi_zadoljal_belorusskomu_oligarhu_vorobyu_20_millionov_za_ugol_tsentrenergo_smihttps://biz.censor.net/news/3276711/kolomoyiskiyi_zadoljal_belorusskomu_oligarhu_vorobyu_20_millionov_za_ugol_tsentrenergo_smi
- https://biz.censor.net/news/3276711/kolomoyiskiyi_zadoljal_belorusskomu_oligarhu_vorobyu_20_millionov_za_ugol_tsentrenergo_smi
Хто у співпраці з ким нищить енергонезалежність Україні і що їм за це буде?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:43 Ответить
Вы мыслите градациями черного-белого, нет смысла дискутировать и объяснять. Варитесь в своих умозаключениях самостоятельно. Но можете просто подождать лет 5, чтобы увидеть картину целиком...дураку полработы не показывают
показать весь комментарий
13.07.2021 16:46 Ответить
Не лестіть собі. Вам до розумного, як до неба рачки.
Коли на вас нападе злодій, не відбивайтесь і не кличте на допогу.
Не заважайте, почкайте, щоб побачити всю картину в цілому.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:00 Ответить
Умиляют на Цензоре чудаки, типа Вас, с синдромом Даннинга-Крюгера, переоценивающие свои умственные способности. Свободен, несите следующего "умника"
показать весь комментарий
13.07.2021 17:18 Ответить
Ще більше "зворушують" ті, хто закликає надати більше часу людям з синдромом Даннінга- Крюгера, для втілення їх " ідей" , та очікує позитивного результату.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:34 Ответить
Узнали новые слова? Поздравляю! Вы меня читайте, я умный, много умных словей (или словов?) знаю. Свой IQ поднимете!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:36 Ответить
Папуги, як на птахів, теж багато слів знають. Та до інтелекту це не має ніякого відношення.
То чого, ви казали, при Петрі не було? Шоу для лохів, за державний кошт, точно не було. В цьому ви праві.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:54 Ответить
А какое отношение вы к попугаям имеете? Родня? Сочувствую (((
показать весь комментарий
13.07.2021 19:22 Ответить
Вчіть більше розумних "словей" і співайте оди ВАЗеленському. Це ваш максимум. Adieu.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:30 Ответить
Какие слабоумные люди вокруг. Чуть шо - зеленский. Когда ви разворовивали державу, он в школе учился. Но канешна виноват во всем! лол.
Я за ЮВТ, мне похрен пеци и зели
показать весь комментарий
14.07.2021 00:01 Ответить
йокарний бабай! та щe й Пeчeрний суд!
показать весь комментарий
13.07.2021 19:30 Ответить
А ПО УШАМ ЕМУ ДАТЬ !?)
показать весь комментарий
14.07.2021 00:24 Ответить
 
 