Козак продал валюты на миллион и снял жилье в Беларуси. ДОКУМЕНТ

Подозреваемый в государственной измене нардеп "ОПЗЖ" Тарас Козак, который покинул страну 24 февраля, 31 мая продал в Беларуси валюту на сумму 1 340 873 гривен, а также арендовал жилье за 1 319 291 гривен.

Об этом свидетельствуют данные из декларации Козака, сообщает Цензор.НЕТ.

Декларация о существенном изменении в имущественном состоянии была подана 25 июня. В разделе "расходы" указаны 2 пункта - операция с валютой и аренда недвижимости.

Местом совершения обеих сделок указана Беларусь.

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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.