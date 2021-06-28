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Новости Дело Медведчука
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Козак продал валюты на миллион и снял жилье в Беларуси. ДОКУМЕНТ

Козак продал валюты на миллион и снял жилье в Беларуси. ДОКУМЕНТ

Подозреваемый в государственной измене нардеп "ОПЗЖ" Тарас Козак, который покинул страну 24 февраля, 31 мая продал в Беларуси валюту на сумму 1 340 873 гривен, а также арендовал жилье за 1 319 291 гривен.

Об этом свидетельствуют данные из декларации Козака, сообщает Цензор.НЕТ.

Декларация о существенном изменении в имущественном состоянии была подана 25 июня. В разделе "расходы" указаны 2 пункта - операция с валютой и аренда недвижимости.

Местом совершения обеих сделок указана Беларусь. 

Читайте: По оперативной информации, Козак находится не в Беларуси, - Венедиктова

Козак продал валюты на миллион и снял жилье в Беларуси 01
Козак продал валюты на миллион и снял жилье в Беларуси 02

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Автор: 

Беларусь (7890) Медведчук Виктор (1789) Козак (137)


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Топ комментарии
+8
Оцє патріот! Отак *уйня малята...
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28.06.2021 20:47
+7
Смешные санкции Зе-власти. Козак, покажи им то, что чем Зеленский на рояле играл
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28.06.2021 20:56
+5
Міліардер потратив 50 000 баксів..., сенсація блін.
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28.06.2021 20:56
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Правила форума Совет форумчан
Кізяк купив валюти.......
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28.06.2021 20:47 Ответить
Оцє патріот! Отак *уйня малята...
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28.06.2021 20:47 Ответить
А ніфіга йому не буде!
Воно ж не пересічний Українець, нє?
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28.06.2021 20:47 Ответить
ну так думаєте вава зря лукі злив вагнерівців козак абналічіваєт процент від угоди. бігусом клянусь
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28.06.2021 20:51 Ответить
https://twitter.com/A_Traxel

шо сі стало..? кудою дістало?..

https://twitter.com/A_Traxel NATO-кOTAN https://twitter.com/A_Traxel @A_Traxel https://twitter.com/A_Traxel/status/1409548745071542273 1 ч

Головна його заслуга, Рома, що він невільно відділив нормальних людей від лайна.

https://twitter.com/skrypin
https://twitter.com/skrypin

Roman Skrypin

@skrypin


Я вважаю, це найкращий президент України!
Нехай і п'ятий! Буде сьомим!
Стільки зробив, що аж пальці втомилися записувати усі геніальні вчинки!
Сивочолий Гетьман! Криголам!

*Якщо я забув щось написати, допишіть в коментах. Дякую!
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28.06.2021 20:54 Ответить
Лучше б он коней купил.
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28.06.2021 20:55 Ответить
Міліардер потратив 50 000 баксів..., сенсація блін.
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28.06.2021 20:56 Ответить
Смешные санкции Зе-власти. Козак, покажи им то, что чем Зеленский на рояле играл
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28.06.2021 20:56 Ответить
Винансируй минский ОМОН и живи вечно! В почете, славе и любви вождя всех белорусов!
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28.06.2021 21:00 Ответить
Да ладно, фінансисти гестапо та НКВС не жили вічно, а Менгеле взагалі зробили ворогом, а він непогано підняв гебню.
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28.06.2021 21:02 Ответить
Так это же корифан Зечмошника и Дерьмака
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28.06.2021 21:02 Ответить
за гланды и додому...
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28.06.2021 21:02 Ответить
Не те уже большевики... Ленин ведь в шалаше жил.
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28.06.2021 21:04 Ответить
Угу, чувак, який жив в Парижі і Женеві з прислугою, чомусь заліз в шалаш ....
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28.06.2021 21:05 Ответить
Там ему и место. Когда у таракана закончатся деньги, будет кого трясти
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28.06.2021 21:09 Ответить
Санкціі ворогам Украіни від РНБОУ від зелі в діі!!!
Далі виїде мертвечук з татаровими...
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28.06.2021 22:34 Ответить
живут же люди!!!
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28.06.2021 23:19 Ответить
в мішку притягнути до вязниці
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28.06.2021 23:35 Ответить
Сєпари зазвичай лишаються у білорасєї, це транзитна область расєї...))
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28.06.2021 23:36 Ответить
 
 