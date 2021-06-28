Козак продал валюты на миллион и снял жилье в Беларуси. ДОКУМЕНТ
Подозреваемый в государственной измене нардеп "ОПЗЖ" Тарас Козак, который покинул страну 24 февраля, 31 мая продал в Беларуси валюту на сумму 1 340 873 гривен, а также арендовал жилье за 1 319 291 гривен.
Об этом свидетельствуют данные из декларации Козака, сообщает Цензор.НЕТ.
Декларация о существенном изменении в имущественном состоянии была подана 25 июня. В разделе "расходы" указаны 2 пункта - операция с валютой и аренда недвижимости.
Местом совершения обеих сделок указана Беларусь.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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Воно ж не пересічний Українець, нє?
шо сі стало..? кудою дістало?..
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Головна його заслуга, Рома, що він невільно відділив нормальних людей від лайна.
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Roman Skrypin
@skrypin
Я вважаю, це найкращий президент України!
Нехай і п'ятий! Буде сьомим!
Стільки зробив, що аж пальці втомилися записувати усі геніальні вчинки!
Сивочолий Гетьман! Криголам!
*Якщо я забув щось написати, допишіть в коментах. Дякую!
Далі виїде мертвечук з татаровими...