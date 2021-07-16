Тупицький незаконно використовував ключ підпису платіжних документів КС, - Офіс ГПУ про нову підозру
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру колишньому Голові Конституційного Суду України у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу ГПУ.
"Встановлено, що колишній голова КСУ за попередньою змовою з головним бухгалтером цього суду вчинили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів, в результаті чого було спотворено інформацію про дійсного їхнього підписувача", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, ексголова Суду після відсторонення від посади через повідомлення про підозру в грудні 2020 року, передав захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього головному бухгалтеру і надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі.
"Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном. Зокрема, таким чином було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.
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От нахрена Америці бідоносець?
Нарушение - так себе - ни состава преступления, ни полученной выгоды....
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/296489/sortby/date
- ...И жизнь Тупицкого - вечная игра! - с сардонической улыбкой закончил Зеленский, вышел из-за трибуны, поклонился, встал за игровой автомат и азартно дернул рычаг. Заиграла музыка из проекта нового Большого Гимна Украины "Каждый вечер вечер наступает вдруг", и на табло выпали три велосипеда. Зеленский вскрикнул от радости.
- Джек-пот! - воскликнул Ермак и вручил президенту чемоданчик с выигрышем, который до этого прятал за спиной. - Прямо как в Германии на днях...
- О да! - с удовольствием сказал Зеленский, вспомнив, как в ходе последнего визита порвал Меркель еще на брифинге. - Увидев мой честный взгляд, мадемуазель Ангела так и сказала: в ближайшее время шесть балканских стран станут членами ЕС. Даже интересно, кто остальные пять.
- Ну, кроме нас, еще Китай по-любому возьмут, - заметил Корниенко. - Там и горизонтальное фланирование хорошее, и мерито... мерито...
- Меритопорь, - важно подсказал ему Арахамия, закидывая в рот горсть цветных медицинских таблеток. - Я книжку читал.Источник: https://censor.net/ru/r3277339
Ще й вважає судову гілку влади незалежною !