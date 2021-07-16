"Слуга народу" Арахамія збирається витратити на відпустку з сім'єю $5 тис.

Глава фракції "СН" Давид Арахамія збирається поїхати з сім'єю у відпустку в Хорватію чи Албанію, хоча хотів би краще на Північний Полюс, "де людей нема".

Про це він сказав журналістам на брифінгу, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

На запитання, де він відпочиватиме влітку, Арахамія відповів: "На Північний полюс я хочу, де людей нема".

Пізніше він зазначив, що хоче зі своєю сім'єю кудись поїхати, швидше за все за кордон, можливо, в Хорватію чи в Албанію.

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На запитання, скільки він готовий витратити, Арахамія відповів: "Я не розраховував бюджет, але завжди в моїй великій родині менше, ніж $5 тис., я не можу витратити. Тому що це літак, квитки, готель".

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При цьому Арахамія додав, що відпочиватиме і в Україні.

5 тис. доларів - це 136 тис. грн.

Давид Арахамія одружений, у нього шестеро дітей.

У квітні політолог Андрій Смолій опублікував фото Арахамії з відпочинку. Він стверджував, що цей знімок зроблено в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives. За інформацією на сайті Booking, ціна за номер у п'ятизірковому готелі становить мінімум 13 814 грн - і то зі знижкою. Без знижки - майже 20 тис. грн. Водночас люкс з басейном над водою обходиться в 41 846 грн.

Після повернення з відпочинку Арахамія заявив, що ціни на готелі на Мальдівах сильно впали через коронавірус, і оренда вілли обходилася йому в $320 за день.