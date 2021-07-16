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Новини
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"Слуга народу" Арахамія збирається витратити на відпустку з сім'єю $5 тис.

Глава фракції "СН" Давид Арахамія збирається поїхати з сім'єю у відпустку в Хорватію чи Албанію, хоча хотів би краще на Північний Полюс, "де людей нема".

Про це він сказав журналістам на брифінгу, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

На запитання, де він відпочиватиме влітку, Арахамія відповів: "На Північний полюс я хочу, де людей нема".

Пізніше він зазначив, що хоче зі своєю сім'єю кудись поїхати, швидше за все за кордон, можливо, в Хорватію чи в Албанію.

Також читайте: Половина українців збираються влітку поїхати у відпустку, в 1/4 на це немає грошей, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

На запитання, скільки він готовий витратити, Арахамія відповів: "Я не розраховував бюджет, але завжди в моїй великій родині менше, ніж $5 тис., я не можу витратити. Тому що це літак, квитки, готель".

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При цьому Арахамія додав, що відпочиватиме і в Україні.

5 тис. доларів - це 136 тис. грн.

Давид Арахамія одружений, у нього шестеро дітей.

У квітні політолог Андрій Смолій опублікував фото Арахамії з відпочинку. Він стверджував, що цей знімок зроблено в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives. За інформацією на сайті Booking, ціна за номер у п'ятизірковому готелі становить мінімум 13 814 грн - і то зі знижкою. Без знижки - майже 20 тис. грн. Водночас люкс з басейном над водою обходиться в 41 846 грн.

Після повернення з відпочинку Арахамія заявив, що ціни на готелі на Мальдівах сильно впали через коронавірус, і оренда вілли обходилася йому в $320 за день.

Автор: 

відпочинок (231) відпустка (123) Арахамія Давид (1105)


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Топ коментарі
+15
"Слуга народа" Арахамия собирается потратить на отпуск с семьей $5 тыс. - Цензор.НЕТ 6945
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16.07.2021 16:09
+12
Шота эта хламидия дорого всем обходится...
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16.07.2021 16:16
+12
Щаз заплачу..меньше оно потратить не может...
5000 баксов...это пенсия среднего пенсионера за 5.5 лет..
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16.07.2021 16:22
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"Слуга народа" Арахамия собирается потратить на отпуск с семьей $5 тыс. - Цензор.НЕТ 6945
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16.07.2021 16:09 Відповісти
Несмотря ни на что всю нашу страну ждет бесконечный поток зашкваров на отдыхе от так сильно уставших от законотворчества депутатов, существующих на нищий депутатский оклад.
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16.07.2021 16:12 Відповісти
Да хоть 500 000, лишь бы оттуда не возвращалось, Чиполлино мудоголовое!
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16.07.2021 16:13 Відповісти
Кому ты всрался, едь, хоть на Южный полюс. Мы твое отсутствие, даже не заметим.
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16.07.2021 17:24 Відповісти
Шота эта хламидия дорого всем обходится...
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16.07.2021 16:16 Відповісти
В Абхазии тоже людей нет.
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16.07.2021 16:18 Відповісти
Давидику Арахламидии могу посоветовать Чернобыльскую зону, людей нет и на бензине можно сэкономить
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16.07.2021 16:30 Відповісти
Щось малувато на відпустку, при зп у конверті 25 тисяч зелених.
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16.07.2021 22:57 Відповісти
Это заначка на отпуск без семьи. Вот там он уже уйдёт в отрыв.
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16.07.2021 23:06 Відповісти
Больше у этого деятеля спросить нечего ? Всем крайне интересно где он будет отдыхать...
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16.07.2021 16:20 Відповісти
Щаз заплачу..меньше оно потратить не может...
5000 баксов...это пенсия среднего пенсионера за 5.5 лет..
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16.07.2021 16:22 Відповісти
Всего на четверть больше учительской зарплаты
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16.07.2021 16:27 Відповісти
А я тобі б порадив в сахару, там теж людей майже немає, щоб ти засунув свою тупу головку в пісок і так і залишився назавжди там!!! тИ не уявляєш яку послугу тИ зробив би Україні !!!!!
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16.07.2021 16:27 Відповісти
Ачётакова,пля! Хто як працює,той так і відпочиває. Так шо не треба заздрити,пересічні українці. "Кто не работает,тот ест!" (с)
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16.07.2021 16:27 Відповісти
хламидия, да хоть 20 тыс. нам то что с этого? вам же каломыйский в конвертах много даёт....
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16.07.2021 16:28 Відповісти
Ара-Хамия, да вообще пох, пускай сначала вылечится от своей венерической болезни арахамии и ****@ет на свою Родину
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16.07.2021 16:31 Відповісти
Почему человек не может потратить всего 5 штук на отдых? Пусть даже и нищий депутат.
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16.07.2021 16:32 Відповісти
Мало... Мало! Что это за траты?! Нет размаха. Какие-то несчастные пять тысяч баксов???!!! Примерно 150 000 гривен?! Он унижает "партию"!!! Уже и учителя у нас реально получают в месяц 4000 долларов,а этот типок в отпуске !!! собирается потратить чуть больше зарплаты украинского педагога! Стыд и позор!
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16.07.2021 16:35 Відповісти
ого, аж шестерых настругал, передовик
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16.07.2021 16:38 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія збирається витратити на відпустку з сім'єю $5 тис. - Цензор.НЕТ 6670
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16.07.2021 16:41 Відповісти
это нормально, любой нормальный человек с приличной зарплатой может себе это позволить, учитывая что у него 6 детей, то отдохнуть на двоих с женой - 1000-1500 с человека + дети
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16.07.2021 16:48 Відповісти
неужели тут на цензоре все такие нищие что 5к долларов на отдых большой семьи - это космическая сумма ?
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16.07.2021 16:50 Відповісти
Дело не в том, что кто-то не может себе позволить
Хотя, большинство - не может
Эта зельоная брехливая тварь с бегающими глазками крадёт из бюджета и ,при этом, срет на Украину. Пусть делает детей и отдыхает в своей абхезии. Осточертело это быдло безродное!
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16.07.2021 17:22 Відповісти
ну воровать тоже уметь надо. это тяжолая и опасная работа, для которой нужны мозги и смелость. так что я никого не сужу, я сам не без греха.
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16.07.2021 17:44 Відповісти
Мозги и смелость - это про арахама?! Насмешили!)))
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16.07.2021 17:50 Відповісти
ну я лично с ним не знаком, номогу рассуждать о его интелекте... однако... вы министр ? нет наверно... депутат ? тоже наверно нет... ну может судья хотя бы или чиновник высокого ранга ? да на верно тоже нет... а почему ? связей нет ? язык плохо подвешен ? смелости нехватает ? хитрости ? подлости ? или всего перечисленного одновременно ? вот такой вот у меня вопрос, риторический. почему вы не министр ? почему не депутат ? не судья не прокурор, или даже не начальник МРЕВа ?
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16.07.2021 17:54 Відповісти
Да, меня Бог явно подлостью обделил. При этом ,я имею достаточно бабла, но из-за ковида не прусь куда нипопадя. Пусть арахамии вирусы подбирают.
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16.07.2021 18:01 Відповісти
ну так то его проблемы. не наша с вами. кто за что в ответе - с тем и проживет. фокус в том, что у него как минимум хватает мозгов, легализовать свои доходы каким то образом, и не лезть на рожон, закатывая свадьбы, банкеты, покупая автопарк дорогих авто, или хотя бы квартиру размером с футбольное поле ( как борцун с коррупцией Сережа Лещенко)... вы наверно вкурсе, что нельзя вот так вот просто пойти и купить новую машину в салоне, квартиру, не объяснив происхождение денег ? нельзя просто так взять и пойти в банк снять 150+ тыс гривен, или положить их на счет ? ну и даже более 5к гривен получить тупо на свою личную карточку как частное лицо ? мозги для того что бы к вам вопросов ниукого небыло разве не надо ?
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16.07.2021 18:05 Відповісти
Я все это не хуже вас знаю. Ко мне вопросов нет.)
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16.07.2021 18:10 Відповісти
аналогично ) живу тихо, дышу ровно. налоги честно плачу даже.
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16.07.2021 18:17 Відповісти
скажу так... личноя потратил в прошлом году эти же 5к долларов, на обычный ремонт в одной комнате, с мебелью. все скромно и просто. когда в семье работают два человека, и один зарабатывает 1000-1200 а второй 600-800 - что такое 5к ? это обчыные деньги.
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16.07.2021 17:46 Відповісти
Будь скромнее и к тебе потянутся люди!
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16.07.2021 20:59 Відповісти
я неиспытываю проблем с любыми людьми, они ко мне и так тянутся, потому что я нормальный руководитель и беспокоюсь не только о своем личном кармане, но и о благополучии наемных сотрудников.
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16.07.2021 22:37 Відповісти
0,2 конверта. не так много на самом деле.
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16.07.2021 16:51 Відповісти
На кого рассчитан этот высер?
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16.07.2021 16:55 Відповісти
А что, в Коблево и так можно?
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16.07.2021 17:20 Відповісти
ця абхазька папуга планує витрачати 5000 дол на годину. Дописуйте всю інформацію. Беня платить
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16.07.2021 17:30 Відповісти
Та це нормально. У нього в конвертах ще є. Слава богу, підкидають регулярно...
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16.07.2021 17:37 Відповісти
Нет бы в родные кавказские горы, свежая вода, фрукты на всех деревьях, вкусные личинки, обезьяны весело прыгающие через горные потоки...
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16.07.2021 17:49 Відповісти
а в это время 50 % страны не могут выделить 5000 гривен себе на отпуск...
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16.07.2021 19:44 Відповісти
твари...
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16.07.2021 20:26 Відповісти
 
 