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"Слуга народа" Арахамия собирается потратить на отпуск с семьей $5 тыс.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия собирается поехать с семьей в отпуск в Хорватию или Албанию, хотя предпочел бы Северный Полюс, "где людей нет".

Об этом он сказал журналистам на брифинге, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

На вопрос, где он будет отдыхать летом, Арахамия ответил: "На Северный полюс я хочу, где людей нет".

После он отметил, что хочет со своей семьей куда-то поехать, скорее всего за границу, возможно, в Хорватию или в Албанию.

На вопрос, сколько он готов потратить, Арахамия ответил: "Я не рассчитывал бюджет, но всегда в моей большой семье меньше, чем $5 тыс., я не могу потратить. Потому что это самолет, билеты, гостиница".

Читайте: Разумков - нардепам: Приближаются отпуска - каждый должен думать, чтобы потом не краснела вся Верховная Рада

При этом Арахамия добавил, что будет отдыхать и в Украине.

5 тыс. долларов - этот 136 тыс. грн.

Давид Арахамия женат, у него шестеро детей.

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В апреле политолог Андрей Смолий опубликовал фото Арахамии с отдыха. Он утверждал, что этот снимок сделан в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives. По информации на сайте Booking, цена за номер в пятизвездочном отеле составляет минимум 13 814 грн – и то по скидке. Без скидки – почти 20 тыс. грн. В то же время люкс с бассейном над водой обходится в 41 846 грн.

После возвращения с отдыха Арахамия заявил, что цены на отели на Мальдивах сильно упали из-за коронавируса, и аренда виллы обходилась ему в $320 в день

Автор: 

отдых (390) отпуск (249) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+15
"Слуга народа" Арахамия собирается потратить на отпуск с семьей $5 тыс. - Цензор.НЕТ 6945
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16.07.2021 16:09
+12
Шота эта хламидия дорого всем обходится...
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16.07.2021 16:16
+12
Щаз заплачу..меньше оно потратить не может...
5000 баксов...это пенсия среднего пенсионера за 5.5 лет..
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16.07.2021 16:22
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"Слуга народа" Арахамия собирается потратить на отпуск с семьей $5 тыс. - Цензор.НЕТ 6945
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16.07.2021 16:09 Ответить
Несмотря ни на что всю нашу страну ждет бесконечный поток зашкваров на отдыхе от так сильно уставших от законотворчества депутатов, существующих на нищий депутатский оклад.
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16.07.2021 16:12 Ответить
Да хоть 500 000, лишь бы оттуда не возвращалось, Чиполлино мудоголовое!
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16.07.2021 16:13 Ответить
Кому ты всрался, едь, хоть на Южный полюс. Мы твое отсутствие, даже не заметим.
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16.07.2021 17:24 Ответить
Шота эта хламидия дорого всем обходится...
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16.07.2021 16:16 Ответить
В Абхазии тоже людей нет.
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16.07.2021 16:18 Ответить
Давидику Арахламидии могу посоветовать Чернобыльскую зону, людей нет и на бензине можно сэкономить
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16.07.2021 16:30 Ответить
Щось малувато на відпустку, при зп у конверті 25 тисяч зелених.
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16.07.2021 22:57 Ответить
Это заначка на отпуск без семьи. Вот там он уже уйдёт в отрыв.
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16.07.2021 23:06 Ответить
Больше у этого деятеля спросить нечего ? Всем крайне интересно где он будет отдыхать...
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16.07.2021 16:20 Ответить
Щаз заплачу..меньше оно потратить не может...
5000 баксов...это пенсия среднего пенсионера за 5.5 лет..
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16.07.2021 16:22 Ответить
Всего на четверть больше учительской зарплаты
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16.07.2021 16:27 Ответить
А я тобі б порадив в сахару, там теж людей майже немає, щоб ти засунув свою тупу головку в пісок і так і залишився назавжди там!!! тИ не уявляєш яку послугу тИ зробив би Україні !!!!!
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16.07.2021 16:27 Ответить
Ачётакова,пля! Хто як працює,той так і відпочиває. Так шо не треба заздрити,пересічні українці. "Кто не работает,тот ест!" (с)
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16.07.2021 16:27 Ответить
хламидия, да хоть 20 тыс. нам то что с этого? вам же каломыйский в конвертах много даёт....
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16.07.2021 16:28 Ответить
Ара-Хамия, да вообще пох, пускай сначала вылечится от своей венерической болезни арахамии и ****@ет на свою Родину
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16.07.2021 16:31 Ответить
Почему человек не может потратить всего 5 штук на отдых? Пусть даже и нищий депутат.
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16.07.2021 16:32 Ответить
Мало... Мало! Что это за траты?! Нет размаха. Какие-то несчастные пять тысяч баксов???!!! Примерно 150 000 гривен?! Он унижает "партию"!!! Уже и учителя у нас реально получают в месяц 4000 долларов,а этот типок в отпуске !!! собирается потратить чуть больше зарплаты украинского педагога! Стыд и позор!
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16.07.2021 16:35 Ответить
ого, аж шестерых настругал, передовик
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16.07.2021 16:38 Ответить
"Слуга народу" Арахамія збирається витратити на відпустку з сім'єю $5 тис. - Цензор.НЕТ 6670
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16.07.2021 16:41 Ответить
это нормально, любой нормальный человек с приличной зарплатой может себе это позволить, учитывая что у него 6 детей, то отдохнуть на двоих с женой - 1000-1500 с человека + дети
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16.07.2021 16:48 Ответить
неужели тут на цензоре все такие нищие что 5к долларов на отдых большой семьи - это космическая сумма ?
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16.07.2021 16:50 Ответить
Дело не в том, что кто-то не может себе позволить
Хотя, большинство - не может
Эта зельоная брехливая тварь с бегающими глазками крадёт из бюджета и ,при этом, срет на Украину. Пусть делает детей и отдыхает в своей абхезии. Осточертело это быдло безродное!
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16.07.2021 17:22 Ответить
ну воровать тоже уметь надо. это тяжолая и опасная работа, для которой нужны мозги и смелость. так что я никого не сужу, я сам не без греха.
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16.07.2021 17:44 Ответить
Мозги и смелость - это про арахама?! Насмешили!)))
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16.07.2021 17:50 Ответить
ну я лично с ним не знаком, номогу рассуждать о его интелекте... однако... вы министр ? нет наверно... депутат ? тоже наверно нет... ну может судья хотя бы или чиновник высокого ранга ? да на верно тоже нет... а почему ? связей нет ? язык плохо подвешен ? смелости нехватает ? хитрости ? подлости ? или всего перечисленного одновременно ? вот такой вот у меня вопрос, риторический. почему вы не министр ? почему не депутат ? не судья не прокурор, или даже не начальник МРЕВа ?
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16.07.2021 17:54 Ответить
Да, меня Бог явно подлостью обделил. При этом ,я имею достаточно бабла, но из-за ковида не прусь куда нипопадя. Пусть арахамии вирусы подбирают.
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16.07.2021 18:01 Ответить
ну так то его проблемы. не наша с вами. кто за что в ответе - с тем и проживет. фокус в том, что у него как минимум хватает мозгов, легализовать свои доходы каким то образом, и не лезть на рожон, закатывая свадьбы, банкеты, покупая автопарк дорогих авто, или хотя бы квартиру размером с футбольное поле ( как борцун с коррупцией Сережа Лещенко)... вы наверно вкурсе, что нельзя вот так вот просто пойти и купить новую машину в салоне, квартиру, не объяснив происхождение денег ? нельзя просто так взять и пойти в банк снять 150+ тыс гривен, или положить их на счет ? ну и даже более 5к гривен получить тупо на свою личную карточку как частное лицо ? мозги для того что бы к вам вопросов ниукого небыло разве не надо ?
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16.07.2021 18:05 Ответить
Я все это не хуже вас знаю. Ко мне вопросов нет.)
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16.07.2021 18:10 Ответить
аналогично ) живу тихо, дышу ровно. налоги честно плачу даже.
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16.07.2021 18:17 Ответить
скажу так... личноя потратил в прошлом году эти же 5к долларов, на обычный ремонт в одной комнате, с мебелью. все скромно и просто. когда в семье работают два человека, и один зарабатывает 1000-1200 а второй 600-800 - что такое 5к ? это обчыные деньги.
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16.07.2021 17:46 Ответить
Будь скромнее и к тебе потянутся люди!
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16.07.2021 20:59 Ответить
я неиспытываю проблем с любыми людьми, они ко мне и так тянутся, потому что я нормальный руководитель и беспокоюсь не только о своем личном кармане, но и о благополучии наемных сотрудников.
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16.07.2021 22:37 Ответить
0,2 конверта. не так много на самом деле.
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16.07.2021 16:51 Ответить
На кого рассчитан этот высер?
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16.07.2021 16:55 Ответить
А что, в Коблево и так можно?
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16.07.2021 17:20 Ответить
ця абхазька папуга планує витрачати 5000 дол на годину. Дописуйте всю інформацію. Беня платить
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16.07.2021 17:30 Ответить
Та це нормально. У нього в конвертах ще є. Слава богу, підкидають регулярно...
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16.07.2021 17:37 Ответить
Нет бы в родные кавказские горы, свежая вода, фрукты на всех деревьях, вкусные личинки, обезьяны весело прыгающие через горные потоки...
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16.07.2021 17:49 Ответить
а в это время 50 % страны не могут выделить 5000 гривен себе на отпуск...
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16.07.2021 19:44 Ответить
твари...
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16.07.2021 20:26 Ответить
 
 