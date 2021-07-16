"Слуга народа" Арахамия собирается потратить на отпуск с семьей $5 тыс.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия собирается поехать с семьей в отпуск в Хорватию или Албанию, хотя предпочел бы Северный Полюс, "где людей нет".

Об этом он сказал журналистам на брифинге, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

На вопрос, где он будет отдыхать летом, Арахамия ответил: "На Северный полюс я хочу, где людей нет".

После он отметил, что хочет со своей семьей куда-то поехать, скорее всего за границу, возможно, в Хорватию или в Албанию.

На вопрос, сколько он готов потратить, Арахамия ответил: "Я не рассчитывал бюджет, но всегда в моей большой семье меньше, чем $5 тыс., я не могу потратить. Потому что это самолет, билеты, гостиница".

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При этом Арахамия добавил, что будет отдыхать и в Украине.

5 тыс. долларов - этот 136 тыс. грн.

Давид Арахамия женат, у него шестеро детей.

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В апреле политолог Андрей Смолий опубликовал фото Арахамии с отдыха. Он утверждал, что этот снимок сделан в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives. По информации на сайте Booking, цена за номер в пятизвездочном отеле составляет минимум 13 814 грн – и то по скидке. Без скидки – почти 20 тыс. грн. В то же время люкс с бассейном над водой обходится в 41 846 грн.

После возвращения с отдыха Арахамия заявил, что цены на отели на Мальдивах сильно упали из-за коронавируса, и аренда виллы обходилась ему в $320 в день.