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Законопроєкт про великий герб Рада розгляне не раніше вересня, - віцеспікерка Кондратюк

Законопроєкт про великий герб Рада розгляне не раніше вересня, - віцеспікерка Кондратюк

Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт про великий Державний Герб України не раніше вересня поточного року.

Про це заступник голови парламенту Олена Кондратюк сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Парламент може перейти до розгляду цього законопроєкту в залі вже в вересні. Питання про великий герб - дуже концептуальне, вимагає обговорення", - сказала Кондратюк.

При цьому віцеспікер виключає можливість прийняття цього законопроєкту як на позачерговій сесії Верховної Ради 23 серпня, яка буде присвячена саміту "Кримська платформа", так і під час урочистого засідання з нагоди 30-річчя Незалежності України, яке відбудеться 24 серпня.

"Позачергова сесія буде 23 серпня, і вона присвячена виключно "Кримській платформі", і цей законопроєкт навряд чи буде на неї винесено. Ми очікуємо на участь в ній великого депутатського корпусу з різних країн. "Кримська платформа" повинна бути єдиною, тому і позачергова сесія буде присвячена відповідним питанням. 24 серпня відбудеться урочисте засідання Ради (з нагоди 30-річчя Незалежності України. - Ред.), на якому також не передбачено розгляд законопроєкту про великий державний герб", - пояснила Кондратюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб, - "слуга народу" Клочко

За її словами, на сьогодні в Раді немає консенсусу з приводу цього законопроєкту.

"Цей законопроєкт повинен набрати 300 голосів у залі, тобто необхідний консенсус. Наскільки я бачу, його зараз немає, тому що деякі фракції переконані, що основним державним гербом повинен залишатися малий герб", - сказала парламентарій.

Як повідомлялося, у червні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про великий Державний герб України.

Пізніше Верховна Рада включила законопроєкт про великий Державний герб України до порядку денного, а також скоротила на половину (два тижні) терміни розгляду законопроєкту, що передбачає, зокрема, внесення альтернативних проєктів.

14 липня профільний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити законопроєкт про великий Державний герб України.

Автор: 

ВР (15045) герб (70) законопроєкт (3624) Кондратюк Олена (91)


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Топ коментарі
+8
Нам хіба не досить ТРИЗУБА ?
Навіщо це все. І чого туда пхає носа зеленський ?
Краще би укріплював державу у військовому та економічному плані.
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22.07.2021 18:25 Відповісти
+4
Ненатуральный какой-то герб. Не отражает реалии. Где пейсы у козака? Лев, опять же, необрезанный.
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22.07.2021 18:20 Відповісти
+3
Коли коту робити нічого...
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22.07.2021 18:27 Відповісти
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Ненатуральный какой-то герб. Не отражает реалии. Где пейсы у козака? Лев, опять же, необрезанный.
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22.07.2021 18:20 Відповісти
Нам хіба не досить ТРИЗУБА ?
Навіщо це все. І чого туда пхає носа зеленський ?
Краще би укріплював державу у військовому та економічному плані.
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22.07.2021 18:25 Відповісти
Він і укріплює висаджуючи лярд дерев. Чим більше дубів, тим міцніша оборона.
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22.07.2021 18:30 Відповісти
Він вже і забув про ті дерева.
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22.07.2021 19:16 Відповісти
а вот и не забув! ))) он по ночам...тайно посещает ямки накопует... а Вы думаете почему он так редко в живую показывается? потому что неадекватен ?? а вот и нет!!! потому что копает )))
Законопроєкт про великий герб Рада розгляне не раніше вересня, - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 5843

...
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22.07.2021 19:50 Відповісти
То воно їх спиляло, а не посадило
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22.07.2021 19:56 Відповісти
оно спиляло)))) оно ножовку не ведает за какой конец (пардон) держать)))
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22.07.2021 20:12 Відповісти
Коли коту робити нічого...
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22.07.2021 18:27 Відповісти
....бо знає, що зєлєнське кастрат.
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22.07.2021 18:28 Відповісти
Чим ТРИЗУБ не герб,що малий,що великий?!
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22.07.2021 18:41 Відповісти
Нам цей герб "новозроблений" і на фуй не потрібен! Є тисячолітній тризуб. Крапка.
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22.07.2021 18:44 Відповісти
Пусть уберут свои грязные ручонки от нашего Герба.
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22.07.2021 18:56 Відповісти
Є тризуб. Чудовий герб. Так ні, самі собі роботи (на холєри не потрібної) шукають. Тоді будуть збирати голоси в Раді... Так чи не легше внести зміни в Конституцію?
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22.07.2021 18:59 Відповісти
Тридцять років Бог уберіг нас від подібної дурості! С першого дня прийняття Тризуба як герба, ординці намагаються привласнити його собі, але він герб і це не можливо. Тільки наші дурні приймуть цю пивну етикетку, Тризуб стане ЕЛЕМЕНТОМ герба! Як різні пташки чи тваринки на щитах інших гербів і мають значення не більше ніж ґудзик на погоні рядового солдата. Ось тоді ординці спокійно вкрадуть його. Мало того - треба Тризуб в малому гербі зняти зі щита, бо він є основою, а не щит. Як він встояв вже тисячу років. А якщо комусь дуже свербить щось туди втулити, то це повинно бути в середині самого тризуба. А так це ще один підлий шаг по руйнуванню нашої Держави!
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22.07.2021 19:26 Відповісти
Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского. Поэтому он двадцать пять лет не утверждался и рабиновичами -дубинскими -бужанскими будет утверждён при одном условии - дядя Лион позволит./ Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион. И: ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине.
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22.07.2021 19:38 Відповісти
Нужен ли нам большой ? - Вопрос дискуссионный...Но, из известных вариантов ,на мой вкус, этот - лучший!
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22.07.2021 20:34 Відповісти
Кто-то из комментаторов выше назвал большой герб пивной этикеткой. Так вот. ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖВАЮ!! Это говно, а не герб. В Украине один герб - тризуб. Большой и малый
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22.07.2021 20:45 Відповісти
В нас вже є тризуб! Телепні, більш нічого не потрібно!
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22.07.2021 21:54 Відповісти
Сейчас масса ТВ-каналов предлагает "бесплатно, как подарок нации" (от кого конкретно и за чей счет?) заказать памятную медаль "30 лет..", где изображение "варианта подобного Герба", но что интересно, кроме того, что "лев устал" и сменил стойку - зеркальное отображение козак - лев! КАК ОТНОСИТЬСЯ к этому изображению на медали: как к Гербу (будущему, прошлому, не принятому) или, как художественному полету фантазии (или др.)? Лично меня это очень интересует - хотелось бы получить разъяснения от авторов этой инициативы!
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23.07.2021 00:11 Відповісти
 
 