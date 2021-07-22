Законопроєкт про великий герб Рада розгляне не раніше вересня, - віцеспікерка Кондратюк
Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт про великий Державний Герб України не раніше вересня поточного року.
Про це заступник голови парламенту Олена Кондратюк сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Парламент може перейти до розгляду цього законопроєкту в залі вже в вересні. Питання про великий герб - дуже концептуальне, вимагає обговорення", - сказала Кондратюк.
При цьому віцеспікер виключає можливість прийняття цього законопроєкту як на позачерговій сесії Верховної Ради 23 серпня, яка буде присвячена саміту "Кримська платформа", так і під час урочистого засідання з нагоди 30-річчя Незалежності України, яке відбудеться 24 серпня.
"Позачергова сесія буде 23 серпня, і вона присвячена виключно "Кримській платформі", і цей законопроєкт навряд чи буде на неї винесено. Ми очікуємо на участь в ній великого депутатського корпусу з різних країн. "Кримська платформа" повинна бути єдиною, тому і позачергова сесія буде присвячена відповідним питанням. 24 серпня відбудеться урочисте засідання Ради (з нагоди 30-річчя Незалежності України. - Ред.), на якому також не передбачено розгляд законопроєкту про великий державний герб", - пояснила Кондратюк.
За її словами, на сьогодні в Раді немає консенсусу з приводу цього законопроєкту.
"Цей законопроєкт повинен набрати 300 голосів у залі, тобто необхідний консенсус. Наскільки я бачу, його зараз немає, тому що деякі фракції переконані, що основним державним гербом повинен залишатися малий герб", - сказала парламентарій.
Як повідомлялося, у червні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про великий Державний герб України.
Пізніше Верховна Рада включила законопроєкт про великий Державний герб України до порядку денного, а також скоротила на половину (два тижні) терміни розгляду законопроєкту, що передбачає, зокрема, внесення альтернативних проєктів.
14 липня профільний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити законопроєкт про великий Державний герб України.
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Навіщо це все. І чого туда пхає носа зеленський ?
Краще би укріплював державу у військовому та економічному плані.
посещаетямки накопует... а Вы думаете почему он так редко в живую показывается? потому что неадекватен ?? а вот и нет!!! потому что копает )))
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