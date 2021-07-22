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Законопроект о большом гербе Рада рассмотрит не раньше сентября, - вице-спикер Кондратюк

Законопроект о большом гербе Рада рассмотрит не раньше сентября, - вице-спикер Кондратюк

Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект о большом государственном гербе Украины не раньше сентября текущего года.

Об этом заместитель председателя парламента Елена Кондратюк сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Парламент может перейти к рассмотрению этого законопроекта в зале уже в сентябре. Вопрос о большом гербе - очень концептуальный, требующий обсуждения", - сказала Кондратюк.

При этом вице-спикер исключает возможность принятия этого законопроекта как на внеочедной сессии Верховной Рады 23 августа, которая будет посвящена саммиту "Крымская платформа", так и во время торжественного заседания по случаю 30-летия Независимости Украины, которое состоится 24 августа.

Читайте: Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, - "слуга народа" Клочко

"Внеочередная сессия будет 23 августа, и она посвящена исключительно "Крымской платформе", и этот законопроект вряд ли будет на нее вынесен. Мы ожидаем участия в ней большого депутатского корпуса из разных стран. "Крымская платформа" должна быть единой, поэтому и внеочедная сессия будет посвящена соответствующим вопросам. 24 августа состоится торжественное заседание Рады (по случаю 30-летия Независимости Украины. - Ред.), на котором также не предусмотрено рассмотрение законопроекта о большом государственном гербе", - объяснила Кондратюк.

По ее словам, на сегодня в Раде нет консенсуса по поводу этого законопроекта.

"Этот законопроект должен набрать 300 голосов в зале, то есть необходим консенсус. Насколько я вижу, его сейчас нет, потому что некоторые фракции убеждены, что основным государственным гербом должен оставаться малый герб", - сказала парламентарий.

Смотрите: ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе. ФОТО

Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины.

Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов.

14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины. 

Автор: 

ВР (29285) герб (117) законопроект (3235) Кондратюк Елена (82)


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Топ комментарии
+8
Нам хіба не досить ТРИЗУБА ?
Навіщо це все. І чого туда пхає носа зеленський ?
Краще би укріплював державу у військовому та економічному плані.
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22.07.2021 18:25 Ответить
+4
Ненатуральный какой-то герб. Не отражает реалии. Где пейсы у козака? Лев, опять же, необрезанный.
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22.07.2021 18:20 Ответить
+3
Коли коту робити нічого...
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22.07.2021 18:27 Ответить
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Ненатуральный какой-то герб. Не отражает реалии. Где пейсы у козака? Лев, опять же, необрезанный.
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22.07.2021 18:20 Ответить
Нам хіба не досить ТРИЗУБА ?
Навіщо це все. І чого туда пхає носа зеленський ?
Краще би укріплював державу у військовому та економічному плані.
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22.07.2021 18:25 Ответить
Він і укріплює висаджуючи лярд дерев. Чим більше дубів, тим міцніша оборона.
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22.07.2021 18:30 Ответить
Він вже і забув про ті дерева.
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22.07.2021 19:16 Ответить
а вот и не забув! ))) он по ночам...тайно посещает ямки накопует... а Вы думаете почему он так редко в живую показывается? потому что неадекватен ?? а вот и нет!!! потому что копает )))
Законопроєкт про великий герб Рада розгляне не раніше вересня, - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 5843

...
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22.07.2021 19:50 Ответить
То воно їх спиляло, а не посадило
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22.07.2021 19:56 Ответить
оно спиляло)))) оно ножовку не ведает за какой конец (пардон) держать)))
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22.07.2021 20:12 Ответить
Коли коту робити нічого...
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22.07.2021 18:27 Ответить
....бо знає, що зєлєнське кастрат.
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22.07.2021 18:28 Ответить
Чим ТРИЗУБ не герб,що малий,що великий?!
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22.07.2021 18:41 Ответить
Нам цей герб "новозроблений" і на фуй не потрібен! Є тисячолітній тризуб. Крапка.
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22.07.2021 18:44 Ответить
Пусть уберут свои грязные ручонки от нашего Герба.
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22.07.2021 18:56 Ответить
Є тризуб. Чудовий герб. Так ні, самі собі роботи (на холєри не потрібної) шукають. Тоді будуть збирати голоси в Раді... Так чи не легше внести зміни в Конституцію?
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22.07.2021 18:59 Ответить
Тридцять років Бог уберіг нас від подібної дурості! С першого дня прийняття Тризуба як герба, ординці намагаються привласнити його собі, але він герб і це не можливо. Тільки наші дурні приймуть цю пивну етикетку, Тризуб стане ЕЛЕМЕНТОМ герба! Як різні пташки чи тваринки на щитах інших гербів і мають значення не більше ніж ґудзик на погоні рядового солдата. Ось тоді ординці спокійно вкрадуть його. Мало того - треба Тризуб в малому гербі зняти зі щита, бо він є основою, а не щит. Як він встояв вже тисячу років. А якщо комусь дуже свербить щось туди втулити, то це повинно бути в середині самого тризуба. А так це ще один підлий шаг по руйнуванню нашої Держави!
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22.07.2021 19:26 Ответить
Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского. Поэтому он двадцать пять лет не утверждался и рабиновичами -дубинскими -бужанскими будет утверждён при одном условии - дядя Лион позволит./ Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион. И: ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине.
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22.07.2021 19:38 Ответить
Нужен ли нам большой ? - Вопрос дискуссионный...Но, из известных вариантов ,на мой вкус, этот - лучший!
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22.07.2021 20:34 Ответить
Кто-то из комментаторов выше назвал большой герб пивной этикеткой. Так вот. ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖВАЮ!! Это говно, а не герб. В Украине один герб - тризуб. Большой и малый
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22.07.2021 20:45 Ответить
В нас вже є тризуб! Телепні, більш нічого не потрібно!
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22.07.2021 21:54 Ответить
Сейчас масса ТВ-каналов предлагает "бесплатно, как подарок нации" (от кого конкретно и за чей счет?) заказать памятную медаль "30 лет..", где изображение "варианта подобного Герба", но что интересно, кроме того, что "лев устал" и сменил стойку - зеркальное отображение козак - лев! КАК ОТНОСИТЬСЯ к этому изображению на медали: как к Гербу (будущему, прошлому, не принятому) или, как художественному полету фантазии (или др.)? Лично меня это очень интересует - хотелось бы получить разъяснения от авторов этой инициативы!
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23.07.2021 00:11 Ответить
 
 