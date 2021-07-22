Законопроект о большом гербе Рада рассмотрит не раньше сентября, - вице-спикер Кондратюк

Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект о большом государственном гербе Украины не раньше сентября текущего года.

Об этом заместитель председателя парламента Елена Кондратюк сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Парламент может перейти к рассмотрению этого законопроекта в зале уже в сентябре. Вопрос о большом гербе - очень концептуальный, требующий обсуждения", - сказала Кондратюк.

При этом вице-спикер исключает возможность принятия этого законопроекта как на внеочедной сессии Верховной Рады 23 августа, которая будет посвящена саммиту "Крымская платформа", так и во время торжественного заседания по случаю 30-летия Независимости Украины, которое состоится 24 августа.

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"Внеочередная сессия будет 23 августа, и она посвящена исключительно "Крымской платформе", и этот законопроект вряд ли будет на нее вынесен. Мы ожидаем участия в ней большого депутатского корпуса из разных стран. "Крымская платформа" должна быть единой, поэтому и внеочедная сессия будет посвящена соответствующим вопросам. 24 августа состоится торжественное заседание Рады (по случаю 30-летия Независимости Украины. - Ред.), на котором также не предусмотрено рассмотрение законопроекта о большом государственном гербе", - объяснила Кондратюк.

По ее словам, на сегодня в Раде нет консенсуса по поводу этого законопроекта.

"Этот законопроект должен набрать 300 голосов в зале, то есть необходим консенсус. Насколько я вижу, его сейчас нет, потому что некоторые фракции убеждены, что основным государственным гербом должен оставаться малый герб", - сказала парламентарий.

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Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины.

Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов.

14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины.