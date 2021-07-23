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Всупереч закону: телеканал "1+1" знову транслює скандальний серіал "Свати" російською мовою

Всупереч закону: телеканал

Телеканал "1 + 1" повернув в ефір серіал студії "Квартал-95" в російській озвучці. Кілька днів тому "Свати" перейшли на українську мову, але це обурило глядачів телеканалу. Тепер Нацрада з питань телебачення і радіомовлення просять відреагувати на порушення закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Букви".

Як відомо, з 16 липня 2021 року набула чинності частина 6 статті 23 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Зазначена стаття передбачає, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова", тобто виключно українська.

З 19 липня телеканал "1+1" розпочав транслювати серіал "Свати" в українському дубляжі. Користувачі соцмереж ділилися фрагментами серіалу у новому озвучуванні:

Після цього в коментарях на сторінці серіалу на сайті телеканалу невдоволені глядачі почали висловлювати невдоволення.

Хтось переконував, що будь-який серіал краще дивитися оригінальною мовою. Когось обурював самий факт, що його транслюють українською. Інші скаржилися на погану якісь дубляжу.

Всупереч закону: телеканал 1+1 знову транслює скандальний серіал Свати російською мовою 01
Всупереч закону: телеканал 1+1 знову транслює скандальний серіал Свати російською мовою 02
Всупереч закону: телеканал 1+1 знову транслює скандальний серіал Свати російською мовою 03

Також вимоги повернути оригінальну озвучку телеканалу писали і в Instagram.

Також читайте: Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською мовою, - мовний омбудсмен Кремінь

Всупереч закону: телеканал 1+1 знову транслює скандальний серіал Свати російською мовою 04

Вже ввечері 22 липня серіал почали транслювати російською. Наразі на сайті телеканалу серіал доступний тільки російською мовою. За повернення російського озвучання телеканалу почали дякувати в коментарях на сайті і соцмережах.

Всупереч закону: телеканал 1+1 знову транслює скандальний серіал Свати російською мовою 05
Всупереч закону: телеканал 1+1 знову транслює скандальний серіал Свати російською мовою 06

Народний депутат від "ЄС" та колишній член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Микола Княжицький публічно звернувся до Нацради з проханням відреагувати на порушення телеканалом закону про мову.

"Вчора "Свати" вийшли українською. Але сьогодні знову російською. Хто ж це їм міг наказати? Ау! Нацрада! Закон порушують! Ті, хто транслює і ті, хто цього не помічає. Якщо серйозно, то у нормальній державі так бути не може. Це не просто неповага до закону. Це хамський виклик кожному українцю. І буде відповідь", — написав він.

Всупереч закону: телеканал 1+1 знову транслює скандальний серіал Свати російською мовою 07

Нагадаємо, цей російськомовний серіал з 2008 року в Україні транслював телеканал "Інтер". Там були показані перші п’ять сезоні. Фінальний, шостий сезон у 2013 році транслював телеканал "1+1". Показ в Росії всіх шести сезонів відбувався на телеканалі "Росія-1".

Ідея та сценарій серіалу належить студії "Квартал-95". Студія брала участь у виробництві перший п’яти сезонів, шостий сезон робила самостійно.

З 2017 по 2019 роки серіал був заборонений до показу в Україні, оскільки головну роль в ньому зіграв включений до "чорного списку" Мінкульту російський актор Федір Добронравов. Це викликало обурення Володимира Зеленського, який на той час був лідером "Кварталу 95" і який виступав сценаристом та продюсером проєкту.

У червні 2019 року, коли Зеленський вже був президентом, Добронравова виключили зі списку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці. Незабаром після цього студія "Квартал-95" сповістила про відновлення показу серіалу на "1+1".

Також читайте: Поправки в "бюджетний" законопроєт виводять фільми і телепрограми з-під дії закону про українську мову, - Железняк

За рік після того колишній гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко був призначений міністром культури. На п’ятий день на посаді він, коментуючи ситуацію зі "Сватами", заявив, що заборона на в’їзд в Україну іноземного актора не може одночасно слугувати підставою для того, щоб фільми з його участю також були заборонені в нашій країні.

Нагадаємо, на початку червня "слуги народу" спробували протягнути у Верховній Раді законопроєкт №5554, яким пропонувалося відкласти набуття чинності нормою про українську мову в кіно до завершення карантину. Однак у ВР не вистачило голосів для включення до порядку денного цього документа.

Тепер же нардепи від президентської фракції хочуть внести зміни в закон про українську мову і вивести з-під його дії телебачення.

14 червня за стінами комітетів Верховної Ради зібралася акція на підтримку обов'язкового дубляжу фільмів і серіалів на українську мову.

Автор: 

кіно (965) мова (742) 1+1 (171)


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Топ коментарі
+65
Вопреки закону: телеканал "1+1" снова транслирует скандальный сериал "Сваты" на русском языке - Цензор.НЕТ 6898
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23.07.2021 12:23 Відповісти
+61
Скоты'с.
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23.07.2021 12:09 Відповісти
+60
Вопреки закону: телеканал "1+1" снова транслирует скандальный сериал "Сваты" на русском языке - Цензор.НЕТ 8709
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23.07.2021 12:24 Відповісти
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Так , різний .В тебе менталітет кацапа , а не нормальної людини . А ще кацапи відрізняються особливою будовою щелепи . .
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24.07.2021 10:40 Відповісти
а отакі вуйки - дупою!
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25.07.2021 12:54 Відповісти
Не смотрел, ни "С ватов", ни " Слугу народа", пропагандистское гы-гы для обыдлячивания лохтората.
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24.07.2021 09:51 Відповісти
Хай погуляють.... не довго їм залишилось.
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24.07.2021 10:06 Відповісти
Языком оригинала американские комедии тоже мож лучше смотреть, а не па руски.
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24.07.2021 10:15 Відповісти
Так! Заразом англійську можна вивчити
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29.12.2021 17:01 Відповісти
ну что же, крайности побеждают... а как же "зарубежные фильмы в оригинале"? "фантомас(а)" уже перевели, осталось перевести "Бриллиантовая рука" ! только почему то чисто украинский фильм "Пропала грамота", снятый на украинском языке, крутят на русском!
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24.07.2021 10:18 Відповісти
Кому надо языком оригинала, заходят на сайт и смотрят.
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24.07.2021 10:19 Відповісти
Тут вам не здесь.
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24.07.2021 10:20 Відповісти
какайаразніца?
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24.07.2021 11:25 Відповісти
В тебе менталітет кацапа__________ трохи не вгадав, а який самий - не скажу, все одно не зрозумієш...
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25.07.2021 12:57 Відповісти
Люди його і так з кожним днем все більше і більше ненавидять....так давай ще запусти російськомовне кіно... Безглуздість!
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29.12.2021 17:00 Відповісти
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