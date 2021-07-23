Всупереч закону: телеканал "1+1" знову транслює скандальний серіал "Свати" російською мовою

Телеканал "1 + 1" повернув в ефір серіал студії "Квартал-95" в російській озвучці. Кілька днів тому "Свати" перейшли на українську мову, але це обурило глядачів телеканалу. Тепер Нацрада з питань телебачення і радіомовлення просять відреагувати на порушення закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Букви".

Як відомо, з 16 липня 2021 року набула чинності частина 6 статті 23 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Зазначена стаття передбачає, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова", тобто виключно українська.

З 19 липня телеканал "1+1" розпочав транслювати серіал "Свати" в українському дубляжі. Користувачі соцмереж ділилися фрагментами серіалу у новому озвучуванні:

Після цього в коментарях на сторінці серіалу на сайті телеканалу невдоволені глядачі почали висловлювати невдоволення.

Хтось переконував, що будь-який серіал краще дивитися оригінальною мовою. Когось обурював самий факт, що його транслюють українською. Інші скаржилися на погану якісь дубляжу.







Також вимоги повернути оригінальну озвучку телеканалу писали і в Instagram.

Також читайте: Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською мовою, - мовний омбудсмен Кремінь

Вже ввечері 22 липня серіал почали транслювати російською. Наразі на сайті телеканалу серіал доступний тільки російською мовою. За повернення російського озвучання телеканалу почали дякувати в коментарях на сайті і соцмережах.





Народний депутат від "ЄС" та колишній член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Микола Княжицький публічно звернувся до Нацради з проханням відреагувати на порушення телеканалом закону про мову.

"Вчора "Свати" вийшли українською. Але сьогодні знову російською. Хто ж це їм міг наказати? Ау! Нацрада! Закон порушують! Ті, хто транслює і ті, хто цього не помічає. Якщо серйозно, то у нормальній державі так бути не може. Це не просто неповага до закону. Це хамський виклик кожному українцю. І буде відповідь", — написав він.

Нагадаємо, цей російськомовний серіал з 2008 року в Україні транслював телеканал "Інтер". Там були показані перші п’ять сезоні. Фінальний, шостий сезон у 2013 році транслював телеканал "1+1". Показ в Росії всіх шести сезонів відбувався на телеканалі "Росія-1".

Ідея та сценарій серіалу належить студії "Квартал-95". Студія брала участь у виробництві перший п’яти сезонів, шостий сезон робила самостійно.

З 2017 по 2019 роки серіал був заборонений до показу в Україні, оскільки головну роль в ньому зіграв включений до "чорного списку" Мінкульту російський актор Федір Добронравов. Це викликало обурення Володимира Зеленського, який на той час був лідером "Кварталу 95" і який виступав сценаристом та продюсером проєкту.

У червні 2019 року, коли Зеленський вже був президентом, Добронравова виключили зі списку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці. Незабаром після цього студія "Квартал-95" сповістила про відновлення показу серіалу на "1+1".

Також читайте: Поправки в "бюджетний" законопроєт виводять фільми і телепрограми з-під дії закону про українську мову, - Железняк

За рік після того колишній гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко був призначений міністром культури. На п’ятий день на посаді він, коментуючи ситуацію зі "Сватами", заявив, що заборона на в’їзд в Україну іноземного актора не може одночасно слугувати підставою для того, щоб фільми з його участю також були заборонені в нашій країні.

Нагадаємо, на початку червня "слуги народу" спробували протягнути у Верховній Раді законопроєкт №5554, яким пропонувалося відкласти набуття чинності нормою про українську мову в кіно до завершення карантину. Однак у ВР не вистачило голосів для включення до порядку денного цього документа.

Тепер же нардепи від президентської фракції хочуть внести зміни в закон про українську мову і вивести з-під його дії телебачення.

14 червня за стінами комітетів Верховної Ради зібралася акція на підтримку обов'язкового дубляжу фільмів і серіалів на українську мову.