Вбивство Гандзюк: суд залишив обвинувачених Мангера і Левіна під вартою

Обвинувачених в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Київський апеляційний суд залишив під вартою.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"26 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року, якою обвинуваченим М. та Л. продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 серпня 2021 року, без визначення розміру застави", - йдеться в повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду постанови судді Дніпровського районного суду Києва від 30 червня - залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про справу Гандзюк: Завершено дослідження письмових доказів, далі - стадія допитів

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіназа Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенкотабізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облради Владислава Мангера і його пособника Олексія Левіна до замовлення нападу наактивісткуКатерину Гандзюк.