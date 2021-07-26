Міністр транспорту Буттіджич представить США на "Кримській платформі", - Джемілєв

Міністр транспорту США Пітер Буттіджич представлятиме США на саміті "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.

Про те, що делегацію США під час поїздки в Україну на саміт "Кримської платформи" та урочистості з нагоди 30-річчя проголошення незалежності очолить Піт Буттіджич Суспільному повідомив член "Кримської платформи", депутат Верховної Ради і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв ("Європейська Солідарність"), інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати направляють (в Україну. - Ред.) міністра транспорту, він доволі впливова фігура в Кабінеті міністрів США, це Піт Буттіджич", — розповів Джемілєв.

Він додав, що раніше в дипломатичних колах не виключали візиту президента Джо Байдена, але очільник Білого дому поки не приїде.

"Я зустрічався з Куртом Волкером (дипломат, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України у 2017—2019 роках. - Ред.) і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І, крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною, через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть, якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити", — додав Джемілєв.

Наразі Буттіджича немає в офіційних списках делегації Білого дому, однак джерела Суспільного у дипломатичних колах також підтвердили про приїзд міністра транспорту США на саміт "Кримської платформи".

Зазначимо, що офіційно Білий дім ще не оголошував, хто очолить американську делегацію під час візиту в Україну. Заступник помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент уточнив лише, що це буде член уряду.

Пітер Буттіджич - політик, міністр транспорту США, колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана. Він лейтенант резерву ВМС США, ветеран війни в Афганістані, працював у міжнародній консалтинговій компанії McKinsey & Company.

Буттіджич планував висуватися в кандидати в президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року, але згодом зняв свою кандидатуру. Він став першим міністром зі спільноти ЛГБТ, якого затвердив Сенат.

У публічних виступах Буттіджич неодноразово заявляв, що Росія є "руйнівною", "ворожою" силою на світовій арені, і її форма "олігархічного капіталізму" є серйозною проблемою для Сполучених Штатів. Він закликав офіційний Вашингтон дати відсіч "націоналізму, ксенофобії та гомофобії" Росії, а також її втручанню в сусідні країни і втручанню у вибори в США.

Буттіджич називав "дестабілізуючою" діяльність Москви, посилаючись на окупацію Криму і конфлікт на Донбасі. Він заявив, що агресія Росії проти України - "напад на світовий порядок", а протидія російському втручанню в політику США вимагає не тільки технологічних і дипломатичних заходів, але й ретельного вивчення внутрішніх розбіжностей, які використовувалися російськими спецслужбами, таких як расизм і соціальна ізоляція.