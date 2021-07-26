Міністр транспорту Буттіджич представить США на "Кримській платформі", - Джемілєв
Міністр транспорту США Пітер Буттіджич представлятиме США на саміті "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.
Про те, що делегацію США під час поїздки в Україну на саміт "Кримської платформи" та урочистості з нагоди 30-річчя проголошення незалежності очолить Піт Буттіджич Суспільному повідомив член "Кримської платформи", депутат Верховної Ради і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв ("Європейська Солідарність"), інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати направляють (в Україну. - Ред.) міністра транспорту, він доволі впливова фігура в Кабінеті міністрів США, це Піт Буттіджич", — розповів Джемілєв.
Він додав, що раніше в дипломатичних колах не виключали візиту президента Джо Байдена, але очільник Білого дому поки не приїде.
"Я зустрічався з Куртом Волкером (дипломат, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України у 2017—2019 роках. - Ред.) і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І, крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною, через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть, якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити", — додав Джемілєв.
Наразі Буттіджича немає в офіційних списках делегації Білого дому, однак джерела Суспільного у дипломатичних колах також підтвердили про приїзд міністра транспорту США на саміт "Кримської платформи".
Зазначимо, що офіційно Білий дім ще не оголошував, хто очолить американську делегацію під час візиту в Україну. Заступник помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент уточнив лише, що це буде член уряду.
Пітер Буттіджич - політик, міністр транспорту США, колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана. Він лейтенант резерву ВМС США, ветеран війни в Афганістані, працював у міжнародній консалтинговій компанії McKinsey & Company.
Буттіджич планував висуватися в кандидати в президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року, але згодом зняв свою кандидатуру. Він став першим міністром зі спільноти ЛГБТ, якого затвердив Сенат.
У публічних виступах Буттіджич неодноразово заявляв, що Росія є "руйнівною", "ворожою" силою на світовій арені, і її форма "олігархічного капіталізму" є серйозною проблемою для Сполучених Штатів. Він закликав офіційний Вашингтон дати відсіч "націоналізму, ксенофобії та гомофобії" Росії, а також її втручанню в сусідні країни і втручанню у вибори в США.
Буттіджич називав "дестабілізуючою" діяльність Москви, посилаючись на окупацію Криму і конфлікт на Донбасі. Він заявив, що агресія Росії проти України - "напад на світовий порядок", а протидія російському втручанню в політику США вимагає не тільки технологічних і дипломатичних заходів, але й ретельного вивчення внутрішніх розбіжностей, які використовувалися російськими спецслужбами, таких як расизм і соціальна ізоляція.
З вікі:
Кримська платформа - дипломатична ініціатива України, у перспективі - міжнародний координаційний механізм для повернення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
Переговори будуть вестися за п'ятьма ключовими напрямами:політика невизнання спроби анексії Криму Росією, розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії, міжнародна безпека,права людини, вплив окупації на економіку та екологію.
І цей міністр в неї не вписується жодним чином.
Хоча я розумію те, що Ви написали про нього.
Ще один факт про "підтримку" =великого друга= України.
Але сектанти зараз заведуть свої традиційні мантри.
Я сподіваюся, що у Вас все добре.
І новина була про іншого громадянина кілька днів тому.
Отака повага до України під урядуванням зе-уродів. До відома 73/43%зебілів.
ЗІ: "Кримську платформу" ініціювала Еміне Джапарова, ще не будучи замміністра МЗС. А те, що її підхопили в Кулеби - так, це його заслуга.
Та інші "великі аналітики" ?
я бы сказал четвертый после секретаря Госдепа, шефа Пентагона и секретаря Казначейства
он умный и грамотный пацан, зря он к Байдену пошел
думаю он первым и свалит
Наші партнери сприймають цей захід не надто серйозно. Тобто, питання зараз вирішуватись не буде. Даремно це затіяли...
При Порошенку Еміне Джапарова мала доручення організувати щось подібне (а вона тоді працювала заступником міністра Стеця). І навіть організовувала - але в межах внутрішньоукраїнських акцій. Бо на міжнародну подібну не вистачало сил та впливовості...
Коли Еміне перевели в підпорядкування МЗС - Кулеба підхопив ідею..., особливо в контексті ювілею 30-тиріччя Незалежності... але от такий вийшов результат...
Не організовували, бо попередньо провели аналіз ситуації і позиції партнерів.
Зелені організували платформу не для того щоб досягти результату, а для внутрішнього ринку - тобто для виборця. І щоб зайвий раз мокнути попередників.
Це взагалі не державницька політика. А цирк.
А тут потрібна міжнародна конференція, щоб потім її результати якимось чином імплементувати в міжнародне законодавство, в резолюції і в подальші санкції для касапів...
А якщо читаьи, як написано в заголовку, то виникає враження, що екс-югослав
и галифэ.....
Цей придурок був підібраний для байдена по підорській квоті. До того був деякий час мером у хлам вбитого чорними містечка розміром з Білу Церкву і нічим визначним не запам'ятавася. Але як на рівень теперішньої соціал-прогресистської банди, що захопила Вашингтон - цілком відповідний персонаж.
спасибо, хоть кого-то пришлют )))
(видимо, бедняга короткую спичку вытянул ))))
.
https://www.youtube.com/watch?v=zzGFVQqfdAo
- 10:01............. так шо у амеров с английским юмором тоже не плохо
Итак, уже понятно, что первых лиц США, Великобритании, Германии и Франции на "Крымской платформе" не будет. Это не только воспитательной щелчок по носу Зеленскому и но проблема для всех нас. Во-первых это показывает, что благодаря провальным действиям президента на международной арене этот проект может стать изначально мертворожденным и это вызовет радость в Кремле. Думаю, что Зеленскому нужно продолжать обвинять всех и предъявлять новые претензии. Тогда будет ещё хуже. Но, какая разница? Так что не стоит ему сейчас останавливаться и нужно дальше всему миру показывать свою квалификацию. Пусть низкую, но свою. А его изначально предупреждали к чему это приведёт. Не послушал.
Во-вторых это покажет катастрофическую ситуацию в международных отношениях между Украиной и нашими западными партнёрами. А это уже проблема нашей нацбезопасности. Можно ли это изменить? Можно. Но это сможет сделать лишь следующий глава державы. С Зеленским никаких качественных изменений можно не ждать. Он бездарно растратил весь кредит доверия и проявил себя, как пустышка, на чьих комплексах играет его окружение. Последнее определение не моё, а руководителя внешнеполитического ведомства одной европейской страны. Увы. И мне нечего было ему возразить. Так что надо надеяться, что он хотя бы ещё больше не ухудшит наши взаимоотношения со всеми партнёрами, включая самых близких. Хотя, с Молдовой и Грузией, он хорошо показал, что испортить может все.
США на саммите «Крымской платформы» представит министр транспорта. А почему не уборщица из посольства США?
Столь логичный вопрос https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk задал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Хотя, по сути, это одно и то же.
Байден в очередной раз публично «опустил» Зеленского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5.html Зеленский довел до катастрофы отношения между Украиной и Западом - экс-нардеп
Кто там комику предложил идею провальной «Крымской платформы»?
Ермак? Да его Путин срочно должен наградить за такую полезную деятельность по легализации «российского Крыма»…
США во время саммита «Крымской платформы» будет представлять министр транспорта, демократ Питер Буттиджедж.
Об этом накануне в интервью «http://suspilne.media/150655-ssa-na-krimskij-platformi-predstavit-ministr-transportu-kraini-dzemilev/ Суспільне » рассказал член «Крымской платформы», депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев.
«Соединенные Штаты направляют Министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Питер Буттиджедж», - рассказал Джемилев.
Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.
«Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах - ред.) и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет.
И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, так что из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить», - добавил Джемилев.
потужно плюнули на країну 73 дупоголових.