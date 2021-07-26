Министр транспорта Буттиджич представит США на "Крымской платформе", - Джемилев
Министр транспорта США Питер Питер Буттиджич будет представлять США на саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа 2021 в Киеве.
О том, что делегацию США во время поездки в Украину на саммит "Крымской платформы" и торжества по случаю 30-летия провозглашения независимости возглавит Пит Буттиджич Суспільному сообщил член "Крымской платформы", депутат Верховной Рады и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев ("Европейская солидарность"), информирует Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты направляют (в Украину. - Ред.) министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджич", - рассказал Джемилев.
Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.
"Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. - Ред.), и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, то из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить", - добавил Джемилев.
Сейчас Буттиджича нет в официальных списках делегации Белого дома, однако источники издания в дипломатических кругах также подтвердили приезд министра транспорта США на саммит "Крымской платформы".
Отметим, что официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию во время визита в Украину. Заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент уточнил лишь, что это будет член правительства.
Питер Буттиджич - политик, министр транспорта США, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана. Он лейтенант резерва ВМС США, ветеран войны в Афганистане, работал в международной консалтинговой компании McKinsey & Company.
Буттиджич планировал выдвигаться в кандидаты в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, но впоследствии снял свою кандидатуру. Он стал первым министром из сообщества ЛГБТ, которого утвердил Сенат.
В публичных выступлениях Буттиджич неоднократно заявлял, что Россия является "разрушительной", "враждебной" силой на мировой арене, и ее форма "олигархического капитализма" является серьезной проблемой для Соединенных Штатов. Он призвал официальный Вашингтон дать отпор "национализму, ксенофобии и гомофобии" России, а также ее вмешательству в соседние страны и вмешательству в выборы в США.
Буттиджич называл "дестабилизирующей" деятельность Москвы, ссылаясь на оккупацию Крыма и конфликт на Донбассе. Он заявил, что агрессия России против Украины - "нападение на мировой порядок", а противодействие российскому вмешательству в политику США требует не только технологических и дипломатических мер, но и тщательного изучения внутренних разногласий, которые использовались российскими спецслужбами, таких как расизм и социальная изоляция.
З вікі:
Кримська платформа - дипломатична ініціатива України, у перспективі - міжнародний координаційний механізм для повернення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
Переговори будуть вестися за п'ятьма ключовими напрямами:політика невизнання спроби анексії Криму Росією, розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії, міжнародна безпека,права людини, вплив окупації на економіку та екологію.
Итак, уже понятно, что первых лиц США, Великобритании, Германии и Франции на "Крымской платформе" не будет. Это не только воспитательной щелчок по носу Зеленскому и но проблема для всех нас. Во-первых это показывает, что благодаря провальным действиям президента на международной арене этот проект может стать изначально мертворожденным и это вызовет радость в Кремле. Думаю, что Зеленскому нужно продолжать обвинять всех и предъявлять новые претензии. Тогда будет ещё хуже. Но, какая разница? Так что не стоит ему сейчас останавливаться и нужно дальше всему миру показывать свою квалификацию. Пусть низкую, но свою. А его изначально предупреждали к чему это приведёт. Не послушал.
Во-вторых это покажет катастрофическую ситуацию в международных отношениях между Украиной и нашими западными партнёрами. А это уже проблема нашей нацбезопасности. Можно ли это изменить? Можно. Но это сможет сделать лишь следующий глава державы. С Зеленским никаких качественных изменений можно не ждать. Он бездарно растратил весь кредит доверия и проявил себя, как пустышка, на чьих комплексах играет его окружение. Последнее определение не моё, а руководителя внешнеполитического ведомства одной европейской страны. Увы. И мне нечего было ему возразить. Так что надо надеяться, что он хотя бы ещё больше не ухудшит наши взаимоотношения со всеми партнёрами, включая самых близких. Хотя, с Молдовой и Грузией, он хорошо показал, что испортить может все.
США на саммите «Крымской платформы» представит министр транспорта. А почему не уборщица из посольства США?
Столь логичный вопрос https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk задал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Хотя, по сути, это одно и то же.
Байден в очередной раз публично «опустил» Зеленского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5.html Зеленский довел до катастрофы отношения между Украиной и Западом - экс-нардеп
Кто там комику предложил идею провальной «Крымской платформы»?
Ермак? Да его Путин срочно должен наградить за такую полезную деятельность по легализации «российского Крыма»…
***
США во время саммита «Крымской платформы» будет представлять министр транспорта, демократ Питер Буттиджедж.
Об этом накануне в интервью «http://suspilne.media/150655-ssa-na-krimskij-platformi-predstavit-ministr-transportu-kraini-dzemilev/ Суспільне » рассказал член «Крымской платформы», депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев.
«Соединенные Штаты направляют Министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Питер Буттиджедж», - рассказал Джемилев.
Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.
«Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах - ред.) и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет.
И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, так что из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить», - добавил Джемилев.
