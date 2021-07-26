РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8840 посетителей онлайн
Новости
5 693 97

Министр транспорта Буттиджич представит США на "Крымской платформе", - Джемилев

Министр транспорта Буттиджич представит США на "Крымской платформе", - Джемилев

Министр транспорта США Питер Питер Буттиджич будет представлять США на саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа 2021 в Киеве.

О том, что делегацию США во время поездки в Украину на саммит "Крымской платформы" и торжества по случаю 30-летия провозглашения независимости возглавит Пит Буттиджич Суспільному сообщил член "Крымской платформы", депутат Верховной Рады и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев ("Европейская солидарность"), информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты направляют (в Украину. - Ред.) министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджич", - рассказал Джемилев.

Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должность посла США в Украине претендуют дипломаты Годфри и Розенблюм, - СМИ

"Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. - Ред.), и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, то из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить", - добавил Джемилев.

Сейчас Буттиджича нет в официальных списках делегации Белого дома, однако источники издания в дипломатических кругах также подтвердили приезд министра транспорта США на саммит "Крымской платформы".

Отметим, что официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию во время визита в Украину. Заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент уточнил лишь, что это будет член правительства.

Питер Буттиджич - политик, министр транспорта США, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана. Он лейтенант резерва ВМС США, ветеран войны в Афганистане, работал в международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кент провел встречу с представителями крымских татар - обсудили оккупацию полуострова и Крымскую платформу. ФОТО

Буттиджич планировал выдвигаться в кандидаты в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, но впоследствии снял свою кандидатуру. Он стал первым министром из сообщества ЛГБТ, которого утвердил Сенат.

В публичных выступлениях Буттиджич неоднократно заявлял, что Россия является "разрушительной", "враждебной" силой на мировой арене, и ее форма "олигархического капитализма" является серьезной проблемой для Соединенных Штатов. Он призвал официальный Вашингтон дать отпор "национализму, ксенофобии и гомофобии" России, а также ее вмешательству в соседние страны и вмешательству в выборы в США.

Буттиджич называл "дестабилизирующей" деятельность Москвы, ссылаясь на оккупацию Крыма и конфликт на Донбассе. Он заявил, что агрессия России против Украины - "нападение на мировой порядок", а противодействие российскому вмешательству в политику США требует не только технологических и дипломатических мер, но и тщательного изучения внутренних разногласий, которые использовались российскими спецслужбами, таких как расизм и социальная изоляция.

Также читайте: Советник Ермака о предстоящей поездке Зеленского в США: Сигналы идут достаточно обнадеживающие. Визит не пройдет даром

Автор: 

Джемилев Мустафа (852) США (27945) ЛГБТ-сообщество (339) Крымская платформа (309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
не міністр оборони? Не держсекретар Блінкін?? Не віце-президентша Харріс??
Отака повага до України під урядуванням зе-уродів. До відома 73/43%зебілів.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:47 Ответить
+11
Да уж... Начальник транспортного отдела.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:54 Ответить
+10
Оце плювок !
показать весь комментарий
26.07.2021 20:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце плювок !
показать весь комментарий
26.07.2021 20:46 Ответить
могло бути і гірше якби пріїхав верховний кліматичний головнокомандувач Джон Керрі
показать весь комментарий
26.07.2021 21:03 Ответить
Той мутний типчик з іншими дорученнями вояжує.
З вікі:
Кримська платформа - дипломатична ініціатива України, у перспективі - міжнародний координаційний механізм для повернення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.

Переговори будуть вестися за п'ятьма ключовими напрямами:політика невизнання спроби анексії Криму Росією, розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії, міжнародна безпека,права людини, вплив окупації на економіку та екологію.

І цей міністр в неї не вписується жодним чином.
Хоча я розумію те, що Ви написали про нього.
Ще один факт про "підтримку" =великого друга= України.

Але сектанти зараз заведуть свої традиційні мантри.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:14 Ответить
Добрий день.
Я сподіваюся, що у Вас все добре.
І новина була про іншого громадянина кілька днів тому.
показать весь комментарий
05.08.2021 02:36 Ответить
В мене все добре а що трапилось?
показать весь комментарий
05.08.2021 06:18 Ответить
Ой, це я така ... Вибачте.
https://censor.net/ru/photo_news/3280544/grajdanin_ssha_poluchil_udar_nojom_v_jivot_ot_stolichnogo_taksista_potomu_chto_vstupilsya_za_ukrainu

03.08.21 11:12 Гражданин США получил удар ножом в живот от столичного таксиста, потому что вступился за Украину и Грузию. ФОТОрепортаж

Вважайте, як будете вдома. Я отак почитаю новини, багато агресивних людей.

Лише гарної і приємної подорожі !
показать весь комментарий
05.08.2021 06:27 Ответить
Я ще тиждень буду маринуватися у корпоративному соусі у DC 😐
А плани щодо Києва міняються - відвідаю квартиру переаірю чи вода не тече із кранів та полетімо у Санторіно 😬🤟
Греки нарешті відкрили в'їзд вакцінованим а в мене з минулого року горить ваучер від елладських авіаліній який треба використати
показать весь комментарий
06.08.2021 05:56 Ответить
Санторіні ... (Я до такої назви звикла). Дуже мрію туди потрапити колись.

Насолоджуйтеся !
А тиждень швидко пролетить.
Тільки ж дивіться: Ляшко нові правила оголосив.
https://censor.net/ru/news/3280933/s_segodnyashnego_dnya_izmenilis_pravila_vezda_v_ukrainu
показать весь комментарий
06.08.2021 06:18 Ответить
ібо нєфіг було відмовлятись від американських тепловозів на користь французьких електровозів
показать весь комментарий
26.07.2021 21:20 Ответить
Это точно! Смачный!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:17 Ответить
не міністр оборони? Не держсекретар Блінкін?? Не віце-президентша Харріс??
Отака повага до України під урядуванням зе-уродів. До відома 73/43%зебілів.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:47 Ответить
За Петруся і такого не було, бо навіть Кримської платформи він не зробив
показать весь комментарий
26.07.2021 20:50 Ответить
Ну с Зелюсей просто вообще брезгуют общаться. Кстати, как продвигается освобождение пленных? А поиски "украденной" Петром ситуационной комнаты?
показать весь комментарий
26.07.2021 21:01 Ответить
а санкції за окупацію Криму? Риторичне питання. До речі, санкції защораз підсилювались, а не послаблялись, як в останні два роки.
ЗІ: "Кримську платформу" ініціювала Еміне Джапарова, ще не будучи замміністра МЗС. А те, що її підхопили в Кулеби - так, це його заслуга.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:05 Ответить
Да не переживайте вы так . Что блинкен , что харис что это чудо природы одинаковое лайно . Вся администрация у байдена непрофессионалы .
показать весь комментарий
26.07.2021 20:53 Ответить
він фактично займає четверту по вагомості посаду в адміністрації
показать весь комментарий
26.07.2021 20:53 Ответить
Если точнее, то четвертую с конца...
показать весь комментарий
26.07.2021 21:28 Ответить
А що "експертка" Крижановська (чи як її там) накалякала з цього приводу ?
Та інші "великі аналітики" ?
показать весь комментарий
26.07.2021 21:21 Ответить
А он с мужем к вам приедет или один ?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:49 Ответить
Ну если только с твоим))))
показать весь комментарий
26.07.2021 21:04 Ответить
не столько транспорта сколько инфраструктуры вообще - далеко не последний человек а правительстве
я бы сказал четвертый после секретаря Госдепа, шефа Пентагона и секретаря Казначейства
он умный и грамотный пацан, зря он к Байдену пошел
показать весь комментарий
26.07.2021 20:51 Ответить
я думаю сарказм тут будет не уместен .
показать весь комментарий
26.07.2021 20:55 Ответить
он мне представляется единственным вменяемым у них в команде
думаю он первым и свалит
показать весь комментарий
26.07.2021 20:58 Ответить
Хто пішов? Buttgig? Скоріше його підібрали на помийці South Bend. Моя порада - будете пиляти по I-90/94/80 - не зупиняйтесь.
показать весь комментарий
26.07.2021 23:04 Ответить
А я чув що він начебто непогано впорався на посаді мера. Там же величезний католицький університет і мене завжди днивувало як його обрали? Чи там чернушник теж? Я їздив там у Чикаго - в мене ті місця викликають депресію
показать весь комментарий
27.07.2021 03:12 Ответить
Duke - це зовсім окрема історія. Жодного стосунку до чорного гнойовища під назвою South Bend університет не має.
показать весь комментарий
27.07.2021 03:47 Ответить
Sorry, Notre Dame, not Duke.
показать весь комментарий
27.07.2021 03:48 Ответить
Це, так розумію, проблема з Кримом вже стала не політична, не військова і навіть не юридична, а перейшла в площину логістичну?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:52 Ответить
потужно
показать весь комментарий
26.07.2021 20:52 Ответить
Да уж... Начальник транспортного отдела.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:54 Ответить
Это тот кто лично план разработал, и руководил разворотом контейнеровоза в канале.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:13 Ответить
Даже если так - ну и что? Вот что?!
показать весь комментарий
26.07.2021 22:03 Ответить
Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович
показать весь комментарий
26.07.2021 21:24 Ответить
*цеха
показать весь комментарий
26.07.2021 22:12 Ответить
Тому Порошенко і не організовував подібні платформи, бо момент ще не настав.
Наші партнери сприймають цей захід не надто серйозно. Тобто, питання зараз вирішуватись не буде. Даремно це затіяли...
показать весь комментарий
26.07.2021 20:54 Ответить
я заперечу.
При Порошенку Еміне Джапарова мала доручення організувати щось подібне (а вона тоді працювала заступником міністра Стеця). І навіть організовувала - але в межах внутрішньоукраїнських акцій. Бо на міжнародну подібну не вистачало сил та впливовості...
Коли Еміне перевели в підпорядкування МЗС - Кулеба підхопив ідею..., особливо в контексті ювілею 30-тиріччя Незалежності... але от такий вийшов результат...
показать весь комментарий
27.07.2021 11:50 Ответить
А в чому суть заперечення ?
Не організовували, бо попередньо провели аналіз ситуації і позиції партнерів.
Зелені організували платформу не для того щоб досягти результату, а для внутрішнього ринку - тобто для виборця. І щоб зайвий раз мокнути попередників.
Це взагалі не державницька політика. А цирк.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:53 Ответить
ні, якраз організовували, але підкреслю,- сил на більше, ніж на внутрішньоукраїнські не вистачало.
А тут потрібна міжнародна конференція, щоб потім її результати якимось чином імплементувати в міжнародне законодавство, в резолюції і в подальші санкції для касапів...
показать весь комментарий
27.07.2021 11:59 Ответить
Добре, хоч не міністр по захисту бізонів
показать весь комментарий
26.07.2021 21:02 Ответить
На мою думку , Крим перетворюють на концтабір для "вялікорузького етносу" і виїзд і прохід по керченському путепровіду незабаром зроблять платним... у східному напрямку
показать весь комментарий
26.07.2021 21:07 Ответить
это еще и не плохо. могли бы прислать заместителя советника министра молодежи и спорта...
показать весь комментарий
26.07.2021 21:08 Ответить
Чи з прав сексменшин.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:14 Ответить
Так оце ж і прислали...
показать весь комментарий
26.07.2021 23:06 Ответить
Ага. Він паралельно порішає і ці питання.
показать весь комментарий
27.07.2021 01:43 Ответить
Зелемойские Кучмисты ждали Трампыча или Байденко?Ждите карман шире...,НАТО отказалось передавать данные Украине по разведке и спецоперациях США и НАТО по Кибербезопасности...,дуйте к братанам в Китай...,АРЕСТОВИЧИ блин...
показать весь комментарий
26.07.2021 21:10 Ответить
73 % идиотов могут получить от Байдена 1 кг Тушонки Рузвельта и одну Ножку Буша старшего...
показать весь комментарий
26.07.2021 21:16 Ответить
Министр транспорта Буттиджич представит США на "Крымской платформе"/ В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность(!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба. Выходить ,входить и двигаться -это тема министра транспорта. А что такое модальность Кулеба растолкует.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:17 Ответить
Мавзолейные говноеды,не партесь...,Северное дерьмо РАБссии построено,следующий проект Северное Сияние Мавзолейного говна...,в НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ зоне сраной МаЦКОВИИ...
показать весь комментарий
26.07.2021 21:20 Ответить
Леонид Макарыч Кравчук в реанимации....,бажаю ЩИРО Одужання Першому президенту Незалежної України!!!
показать весь комментарий
26.07.2021 21:23 Ответить
Надобраніч Панове
показать весь комментарий
26.07.2021 21:24 Ответить
Правильно його прізвище пишеться Buttigieg (Бутіджидж), він мальтієць за походженням.
А якщо читаьи, як написано в заголовку, то виникає враження, що екс-югослав
показать весь комментарий
26.07.2021 21:35 Ответить
Цього типка звуть Mayo Gig-O-Butt.
показать весь комментарий
27.07.2021 03:55 Ответить
Питер Буттиджедж - политик, открытый гей, министр транспорта США, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана. Он лейтенант резерва ВМС США, ветеран войны в Афганистане, работал в международной консалтинговой компании McKinsey & Company. Кроме того, он стал первым министром из сообщества ЛГБТ, которого утвердил Сенат.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:52 Ответить
Консалтинг... ясно. Пустозвонство.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:23 Ответить
Підорська квота, я ж кажу. З South Bend, Indiana - місто яке найкраще проїхати.
показать весь комментарий
26.07.2021 23:06 Ответить
Вот это уровень чиновника Зе за 2 года спустил в унитаз все что мог
показать весь комментарий
26.07.2021 21:58 Ответить
Ну это выше чем городовой или охранник Белого Дома, норм для зелика. Как раз его уровень.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:44 Ответить
следущий этап - дворники и мусоровозы.... но главные конечно.... с аксельбандами
и галифэ.....
показать весь комментарий
27.07.2021 08:58 Ответить
Бльоооо....
Цей придурок був підібраний для байдена по підорській квоті. До того був деякий час мером у хлам вбитого чорними містечка розміром з Білу Церкву і нічим визначним не запам'ятавася. Але як на рівень теперішньої соціал-прогресистської банди, що захопила Вашингтон - цілком відповідний персонаж.
показать весь комментарий
26.07.2021 23:00 Ответить
Об зелених підарасів (а разом з ними і об всю Україну) витирають ноги всі кому не лінь.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:07 Ответить
упссс... такой маленкий плевочег.... ну пасибо шо не от союза писателей....
показать весь комментарий
27.07.2021 08:57 Ответить
С зеленским западные лидеры общаться не хотят. зеленский токсичный и это понятно уже всем. Единственное, что плохо, вся эта зеленая чума откидывает на десятилетия назад Украину и нам, нашим детям придется обратно начинать все сначала.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:17 Ответить
"А что нам скажет начальник транспортного цеха?" (с)
показать весь комментарий
27.07.2021 09:37 Ответить
от не начинайте капризничать )))
спасибо, хоть кого-то пришлют )))
(видимо, бедняга короткую спичку вытянул ))))
Міністр транспорту Буттіджич представить США на "Кримській платформі", - Джемілєв - Цензор.НЕТ 7955

.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:43 Ответить
неа не так всё было а было так
https://www.youtube.com/watch?v=zzGFVQqfdAo

- 10:01............. так шо у амеров с английским юмором тоже не плохо
показать весь комментарий
27.07.2021 09:51 Ответить
пардо 3:25...
показать весь комментарий
27.07.2021 09:52 Ответить
это называется послали нах.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:32 Ответить
это называется послали нах.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:32 Ответить
Ахах ой не могу! Даже не знаю что тупее, эта ситуация, или комментарии в стиле "всё из-за Зеленского, с ним не хотят", как будто при Порохе было бы иначе.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:37 Ответить
ну раз, Саут-Бенд, включился в процесс - дело пойдет!)
показать весь комментарий
27.07.2021 11:45 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/voni-zrobili-ce-razom---borislav-bereza/118779 "Вони зробили це разом!" -
Итак, уже понятно, что первых лиц США, Великобритании, Германии и Франции на "Крымской платформе" не будет. Это не только воспитательной щелчок по носу Зеленскому и но проблема для всех нас. Во-первых это показывает, что благодаря провальным действиям президента на международной арене этот проект может стать изначально мертворожденным и это вызовет радость в Кремле. Думаю, что Зеленскому нужно продолжать обвинять всех и предъявлять новые претензии. Тогда будет ещё хуже. Но, какая разница? Так что не стоит ему сейчас останавливаться и нужно дальше всему миру показывать свою квалификацию. Пусть низкую, но свою. А его изначально предупреждали к чему это приведёт. Не послушал.
Во-вторых это покажет катастрофическую ситуацию в международных отношениях между Украиной и нашими западными партнёрами. А это уже проблема нашей нацбезопасности. Можно ли это изменить? Можно. Но это сможет сделать лишь следующий глава державы. С Зеленским никаких качественных изменений можно не ждать. Он бездарно растратил весь кредит доверия и проявил себя, как пустышка, на чьих комплексах играет его окружение. Последнее определение не моё, а руководителя внешнеполитического ведомства одной европейской страны. Увы. И мне нечего было ему возразить. Так что надо надеяться, что он хотя бы ещё больше не ухудшит наши взаимоотношения со всеми партнёрами, включая самых близких. Хотя, с Молдовой и Грузией, он хорошо показал, что испортить может все.
Так же надо понимать, что на 30-летии Независимости Украины вышеуказанных лиц не будет. Как не будет уже и многих первых лиц государств, которые ранее подтверждали свое участие в "Крымской платформе" и на юбилее. А главное, что у всех них есть уважительные причины, почему они не едут. У кого-то скворешник не доделан, кто-то варенье не успел ещё закрыть, а кто-то занят размышлениями на тему "Почему Украина ещё не в НАТО". И это сильный удар по имиджу Украины. Так вот этот результат получен вместе - Зеленским, Ермаком и всей их камарильей. "Вони зробили це разом!".﻿ - https://spektrnews.in.ua/news/voni-zrobili-ce-razom---borislav-bereza/118779 Борислав Береза
показать весь комментарий
27.07.2021 11:46 Ответить
Смешно то, что этот хлопец не только играет на фортепиано, но он еще и велосипедист, который вполне может проехать 60 миль. А нюанс, от которого зеленскому будет не по себе, он открытый гей. Вот это действительно смешно: Байден прислал клоуну "коллегу" по фортепиано и велосипеду, от которого зеленскому так просто смыться не удастся. Смешно ведь, зебилы, согласитесь
показать весь комментарий
27.07.2021 11:49 Ответить
Наверное что-то с С. Лещенко перетирать будет.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:07 Ответить
Может самим пора думать головой а не есть в нее? Самим надо решать свои проблемы и не позволять никакого диктата ни кому!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:16 Ответить
Зеленский довел до катастрофы отношения между Украиной и Западом - экс-нардеп 27 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d1%8b-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5.html#comments Комментарии: 7

Итак, уже понятно, что первых лиц США, Великобритании, Германии и Франции на «Крымской платформе» не будет. Это не только воспитательной щелчок по носу Зеленскому, но и проблема для всех нас.
Такое мнение https://www.facebook.com/borislav.bereza высказал сегодня в Фейсбуке бывший народный депутат Борислав Береза.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D1%80.html Крымская платформа: сможет ли Киев вернуть Крым после семи лет оккупации - Deutsche Welle
Во-первых, это показывает, что благодаря провальным действиям президента на международной арене этот проект может стать изначально мертворожденным, и это вызовет радость в Кремле.
Думаю, что Зеленскому нужно продолжать обвинять всех и предъявлять новые претензии. Тогда будет ещё хуже. Но, какая разница?
Так что не стоит ему сейчас останавливаться и нужно дальше всему миру показывать свою квалификацию. Пусть низкую, но свою.
А его изначально предупреждали, к чему это приведёт. Не послушал.
Во-вторых, это покажет катастрофическую ситуацию в международных отношениях между Украиной и нашими западными партнёрами. А это уже проблема нашей нацбезопасности.
Можно ли это изменить? Можно. Но это сможет сделать лишь следующий глава державы. С Зеленским никаких качественных изменений можно не ждать. Он бездарно растратил весь кредит доверия и проявил себя, как пустышка, на чьих комплексах играет его окружение.
Последнее определение не моё, а руководителя внешнеполитического ведомства одной европейской страны. Увы. И мне нечего было ему возразить.
Так что надо надеяться, что он хотя бы ещё больше не ухудшит наши взаимоотношения со всеми партнёрами, включая самых близких. Хотя, с Молдовой и Грузией, он хорошо показал, что испортить может все.
Так же надо понимать, что на 30-летии Независимости Украины вышеуказанных лиц не будет. Как не будет уже и многих первых лиц государств, которые ранее подтверждали свое участие в «Крымской платформе» и на юбилее.
А главное, что у всех них есть уважительные причины, почему они не едут. У кого-то скворешник не доделан, кто-то варенье не успел ещё закрыть, а кто-то занят размышлениями на тему «Почему Украина ещё не в НАТО».
И это сильный удар по имиджу Украины.
Так вот: этот результат получен вместе - Зеленским, Ермаком и всей их камарильей. «Вони зробили це разом!».
показать весь комментарий
27.07.2021 12:41 Ответить
Байден в очередной раз публично «опустил» Зеленского - политолог 27 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b2-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81.html#comments Комментарии: 1

США на саммите «Крымской платформы» представит министр транспорта. А почему не уборщица из посольства США?
Столь логичный вопрос https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk задал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Хотя, по сути, это одно и то же.
Байден в очередной раз публично «опустил» Зеленского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5.html Зеленский довел до катастрофы отношения между Украиной и Западом - экс-нардеп
Кто там комику предложил идею провальной «Крымской платформы»?
Ермак? Да его Путин срочно должен наградить за такую полезную деятельность по легализации «российского Крыма»…

***
США во время саммита «Крымской платформы» будет представлять министр транспорта, демократ Питер Буттиджедж.
Об этом накануне в интервью «http://suspilne.media/150655-ssa-na-krimskij-platformi-predstavit-ministr-transportu-kraini-dzemilev/ Суспільне » рассказал член «Крымской платформы», депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев.
«Соединенные Штаты направляют Министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Питер Буттиджедж», - рассказал Джемилев.
Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.
«Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах - ред.) и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет.
И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, так что из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить», - добавил Джемилев.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:42 Ответить
Міністр транспорту, як представник США, більш доречний на "Платформі..." ніж представник України - зе!

потужно плюнули на країну 73 дупоголових.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:46 Ответить
 
 