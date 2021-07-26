Министр транспорта Буттиджич представит США на "Крымской платформе", - Джемилев

Министр транспорта США Питер Питер Буттиджич будет представлять США на саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа 2021 в Киеве.

О том, что делегацию США во время поездки в Украину на саммит "Крымской платформы" и торжества по случаю 30-летия провозглашения независимости возглавит Пит Буттиджич Суспільному сообщил член "Крымской платформы", депутат Верховной Рады и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев ("Европейская солидарность"), информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты направляют (в Украину. - Ред.) министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджич", - рассказал Джемилев.

Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должность посла США в Украине претендуют дипломаты Годфри и Розенблюм, - СМИ

"Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. - Ред.), и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, то из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить", - добавил Джемилев.

Сейчас Буттиджича нет в официальных списках делегации Белого дома, однако источники издания в дипломатических кругах также подтвердили приезд министра транспорта США на саммит "Крымской платформы".

Отметим, что официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию во время визита в Украину. Заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент уточнил лишь, что это будет член правительства.

Питер Буттиджич - политик, министр транспорта США, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана. Он лейтенант резерва ВМС США, ветеран войны в Афганистане, работал в международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кент провел встречу с представителями крымских татар - обсудили оккупацию полуострова и Крымскую платформу. ФОТО

Буттиджич планировал выдвигаться в кандидаты в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, но впоследствии снял свою кандидатуру. Он стал первым министром из сообщества ЛГБТ, которого утвердил Сенат.

В публичных выступлениях Буттиджич неоднократно заявлял, что Россия является "разрушительной", "враждебной" силой на мировой арене, и ее форма "олигархического капитализма" является серьезной проблемой для Соединенных Штатов. Он призвал официальный Вашингтон дать отпор "национализму, ксенофобии и гомофобии" России, а также ее вмешательству в соседние страны и вмешательству в выборы в США.

Буттиджич называл "дестабилизирующей" деятельность Москвы, ссылаясь на оккупацию Крыма и конфликт на Донбассе. Он заявил, что агрессия России против Украины - "нападение на мировой порядок", а противодействие российскому вмешательству в политику США требует не только технологических и дипломатических мер, но и тщательного изучения внутренних разногласий, которые использовались российскими спецслужбами, таких как расизм и социальная изоляция.

Также читайте: Советник Ермака о предстоящей поездке Зеленского в США: Сигналы идут достаточно обнадеживающие. Визит не пройдет даром