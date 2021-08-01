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Сліди препаратів, що застосовуються в лікуванні коронавірусу, зафіксовано у водах головних річок України, - Мінекології

Сліди препаратів, що застосовуються в лікуванні коронавірусу, зафіксовано у водах головних річок України, - Мінекології

У водних басейнах України - Дніпрі, Дністрі та Сіверському Дінці - виявлено наявність у воді залишків медичних препаратів, які застосовуються у лікуванні COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив заступник міністра екології та природних ресурсів Михайло Хорєв.

Він повідомив, що недавно було проведено первинний аналіз (скринінг) трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення, - Дніпра, Дністра і Сіверського Дінця.

"Перевіряли воду на 3200 речовин. Це цільовий скринінг, тобто коли у вас є конкретний перелік і ви шукаєте. А також вода досліджувалася на 64 000 речовин. Це просто припущення, що вони можуть бути чи ні. Згідно з результатами, справді, якісь забруднюючі речовини є", - сказав Хорєв.

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За його словами, у воді є сліди фармпрепаратів. "Звідки беруться? Ми з вами вживаємо якісь таблетки, якісь уколи тощо, це все виводитися з організму й рано чи пізно потрапляє у водний об'єкт", - пояснив Хорєв.

Останні тенденції стану води пов'язані з пандемією коронавірусу, стверджують у Мінекології.

"Ковідних" препаратів дуже багато. Те, що входить саме до "ковідного" протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж із вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди", - акцентував Хорєв.

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Екологи також з'ясували, що в українських водах є дуже велика кількість цинку, пестицидів, металів, фосфатів, водночас у воді практично немає ртуті.

Хорєв також зауважив, що така тенденція - це не особливість України, у водах Європи та ж проблема.

"У Європі відбувається те саме... Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді, це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі", - додав заступник міністра.

За його словами, скринінг трьох водних басейнів показав, що порівняно з країнами Європи "у нас не найгірша ситуація".

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Автор: 

ліки (1311) екологія (1346) Мінекології (310) ріка (194)


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Топ коментарі
+6
А вред в чем? Пьешь воду из реки, а там сразу антиковидпрепараты.
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01.08.2021 14:17
+5
Я же статью прочитал.
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01.08.2021 14:23
+4
Круто. Теперь ко всем другим прелестям, наша водичка стала еще и лечебной. Прямо как в Трускавце.
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01.08.2021 14:35
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купайтесь на здоровье и не будет Короны
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01.08.2021 14:16 Відповісти
А вред в чем? Пьешь воду из реки, а там сразу антиковидпрепараты.
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01.08.2021 14:17 Відповісти
Так и спида можно отхлебнуть...
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01.08.2021 14:18 Відповісти
Не можно. Не обнаружен. И ввообще он так распространятся не может.
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01.08.2021 14:19 Відповісти
ну по твоей логике антиковидные препараты же будут
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01.08.2021 14:22 Відповісти
Я же статью прочитал.
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01.08.2021 14:23 Відповісти
Ну могут и антиспидные тоже попасться, но тогда спида ты не отхлебнешь, а излечишься от него.
Там же про античевойтотные препараты написано, а не про вирусы чевойтотные
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01.08.2021 15:25 Відповісти
Женя, ты если не понял про что речь, проходи мимо.
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01.08.2021 23:02 Відповісти
Если хлебать из ...
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01.08.2021 14:19 Відповісти
Лучше ею колоться.
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01.08.2021 14:18 Відповісти
Сразу вакцинация.
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01.08.2021 14:20 Відповісти
Якщо ти вживаєш воду безпосередньо з річки, то в тебе геть інші проблеми...
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01.08.2021 15:35 Відповісти
А я вживав. Зачерпнув з Дністра, закип'ятив, і не мав ніяких проблем. І кашу варив.
А як муть нагонить, то треба далі від берега черпати, де муті немає. І ні в кого проблем не було.
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05.08.2021 23:22 Відповісти
Це не вживання води безпосередньо з річки. Це вода, що пройшла термічну обробку.
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06.08.2021 09:06 Відповісти
Всмпомнился фильм "Тридцать Три".
"К чёртовой матери! Всё в реку!"
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01.08.2021 14:17 Відповісти
Пишите понятней - из канализации.
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01.08.2021 14:19 Відповісти
В річках є сліди всіх препаратів, які приймають люди. Особливо багато диклофенаку.
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01.08.2021 14:21 Відповісти
а він від чого?
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01.08.2021 20:05 Відповісти
эти препараты, собственность и ответственность государства. государство сказанным признает что просрало препарат или их утилизацию. вот и все.
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01.08.2021 14:29 Відповісти
Это победа ! Водные животные лечатся бесплатно. Такое бы счастье рыбоводам, рыбоведам , рыбоедам и вирусу крышка!
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01.08.2021 14:32 Відповісти
Круто. Теперь ко всем другим прелестям, наша водичка стала еще и лечебной. Прямо как в Трускавце.
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01.08.2021 14:35 Відповісти
прямо как гомеопаты вещества растворяют в воде, 1:10 000,, 1 к миллиону и главное действует) да и пляжный сезон в разгаре, один уколотый в воду сходил - вот и нашли))
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01.08.2021 14:39 Відповісти
с этим понятно, купайтесь нарид в наших реках на свой страх и риск. Меня вот больше волнует вопрос по поводу контроля продуктов питания, что-то у меня большие сомнения, что у нас проводится должный контроль, учитывая весь происходящий бардак.
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01.08.2021 14:44 Відповісти
Редакція, а що таке "таблетки"?
Може ви мали на увазі пігулки?
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01.08.2021 15:22 Відповісти
Не треба так заливати. Фекалій і сечі, з яких виділяються ці препарати, все одно в воді в мільйони разів більше
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01.08.2021 16:19 Відповісти
35 миллионов украинцев одновременно поссали в днепр что ли?
и так наверное каждый день.
а с днепра заберают в водопровод....
а нас ещё убеждают - пейте водопроводную воду! Она же такая чистая!!!
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01.08.2021 16:21 Відповісти
Кто убеждает?
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01.08.2021 18:32 Відповісти
может киргизов и убеждают
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01.08.2021 22:52 Відповісти
Ураааааааа !!!
прививаться теперь не надо!
Достаточно речной рыбой питаться
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01.08.2021 16:49 Відповісти
 
 