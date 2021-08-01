Сліди препаратів, що застосовуються в лікуванні коронавірусу, зафіксовано у водах головних річок України, - Мінекології

У водних басейнах України - Дніпрі, Дністрі та Сіверському Дінці - виявлено наявність у воді залишків медичних препаратів, які застосовуються у лікуванні COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив заступник міністра екології та природних ресурсів Михайло Хорєв.

Він повідомив, що недавно було проведено первинний аналіз (скринінг) трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення, - Дніпра, Дністра і Сіверського Дінця.

"Перевіряли воду на 3200 речовин. Це цільовий скринінг, тобто коли у вас є конкретний перелік і ви шукаєте. А також вода досліджувалася на 64 000 речовин. Це просто припущення, що вони можуть бути чи ні. Згідно з результатами, справді, якісь забруднюючі речовини є", - сказав Хорєв.

Читайте також: Діяльність Росії провокує нестачу води в окупованому Криму, - Мінекології

За його словами, у воді є сліди фармпрепаратів. "Звідки беруться? Ми з вами вживаємо якісь таблетки, якісь уколи тощо, це все виводитися з організму й рано чи пізно потрапляє у водний об'єкт", - пояснив Хорєв.

Останні тенденції стану води пов'язані з пандемією коронавірусу, стверджують у Мінекології.

"Ковідних" препаратів дуже багато. Те, що входить саме до "ковідного" протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж із вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди", - акцентував Хорєв.

Читайте також: Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії

Екологи також з'ясували, що в українських водах є дуже велика кількість цинку, пестицидів, металів, фосфатів, водночас у воді практично немає ртуті.

Хорєв також зауважив, що така тенденція - це не особливість України, у водах Європи та ж проблема.

"У Європі відбувається те саме... Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді, це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі", - додав заступник міністра.

За його словами, скринінг трьох водних басейнів показав, що порівняно з країнами Європи "у нас не найгірша ситуація".

Читайте також: Річки України перевірять на вміст специфічних забруднювачів, - Міністерство захисту довкілля