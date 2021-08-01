Діяльність Росії провокує нестачу води в окупованому Криму, - Мінекології

Запасів прісної води в окупованому Криму цілком вистачає на побутові потреби населення, але через діяльність Російської Федерації на окупованому півострові фіксують дефіцит водних ресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв.

Зокрема, він розповів про найбільш поширені міфи російської пропаганди щодо Північно-Кримського каналу, який до 2014 року був головним джерелом подачі прісної води на острів із материкової частини України.

"Міф - це те, що встановлено перегородку, яка не дає воді надходити до Криму, перебуває в аварійному стані й що вода ось-ось прорве її. Це безумовний міф, який поширюють пропагандисти. Міф - те, що через перекриття каналу затоплюється та заболочується частина Херсонської області. Ще один "шикарний" міф, що вода, яка надходила до Криму, тепер потрапляє в Чорне море і воно опріснюється", - резюмував Хорєв.

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Водночас він підкреслив, що Україна не відновить водопостачання на півострів, поки він перебуває під контролем окупаційної влади.

"Північно-Кримський канал - це штучна споруда, це не річка, це не природно. Він не підпадає під водну конвенцію (Конвенція ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. - Ред.). Ми нічого не порушуємо", - підкреслив заступник міністра екології та природних ресурсів України.

Він пояснив, що Крим цілком забезпечений для питних потреб своїми власними джерелами. За його словами, істерія з нестачею води населенню викликана трьома основними факторами: промисловістю, занепадом аграрного сектора та розміщенням у Криму військових РФ.

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"Чималі заводи: "Титан", "Сода", бромовий завод. Це те, що розташоване в районі Армянська та Красноперекопська. Це степовий Крим. Там немає природних джерел води. Відповідно, головним джерелом був Північно-Кримський канал. Тому зараз ці заводи мають проблеми з виробництвом продукції", - зауважив Хорєв.

Крім того, за його словами, аграрному сектору, який розвинувся під контролем Україн, не вистачає прісної води з місцевих джерел.

"Весь степовий Крим - це колишні зони зрошення, там були зрошувальні системи, і все, що там вирощували, вирощували завдяки поливу. На ці цілі теж внутрішніх обсягів води абсолютно недостатньо", - констатував заступник міністра.

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Він також зазначив, що на півострові не вистачає води на потреби армії країни-окупанта.

"Ну, й армія країни-агресора. Вона споживає ресурси. Там сформовано досить великий блок із військових. І вони квартируються, умовно кажучи, теж не на південному березі, а в степовому Криму, ближче до материкової частини України. Тому, безумовно, ось для цих цілей Україна воду туди постачати не буде. Бо це те саме, що працювати на окупанта", - підкреслив Хорєв.

Водночас заступник міністра зазначив, що внутрішніх запасів півострова цілком вистачає на побутові потреби місцевого населення.

"А для населення попити-помитися, для побутових потреб місцевої води цілком достатньо. Там є водосховища як наливного, так і неналивної типу. Наливні раніше наповнювалися з каналу, зараз вони не наповнюються. Але є водосховища природного стоку, на річках. Їх достатньо. За умови економного використання води", - резюмував Михайло Хорєв.

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