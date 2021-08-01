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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Діяльність Росії провокує нестачу води в окупованому Криму, - Мінекології

Діяльність Росії провокує нестачу води в окупованому Криму, - Мінекології

Запасів прісної води в окупованому Криму цілком вистачає на побутові потреби населення, але через діяльність Російської Федерації на окупованому півострові фіксують дефіцит водних ресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв.

Зокрема, він розповів про найбільш поширені міфи російської пропаганди щодо Північно-Кримського каналу, який до 2014 року був головним джерелом подачі прісної води на острів із материкової частини України.

"Міф - це те, що встановлено перегородку, яка не дає воді надходити до Криму, перебуває в аварійному стані й що вода ось-ось прорве її. Це безумовний міф, який поширюють пропагандисти. Міф - те, що через перекриття каналу затоплюється та заболочується частина Херсонської області. Ще один "шикарний" міф, що вода, яка надходила до Криму, тепер потрапляє в Чорне море і воно опріснюється", - резюмував Хорєв.

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Водночас він підкреслив, що Україна не відновить водопостачання на півострів, поки він перебуває під контролем окупаційної влади.

"Північно-Кримський канал - це штучна споруда, це не річка, це не природно. Він не підпадає під водну конвенцію (Конвенція ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. - Ред.). Ми нічого не порушуємо", - підкреслив заступник міністра екології та природних ресурсів України.

Він пояснив, що Крим цілком забезпечений для питних потреб своїми власними джерелами. За його словами, істерія з нестачею води населенню викликана трьома основними факторами: промисловістю, занепадом аграрного сектора та розміщенням у Криму військових РФ.

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"Чималі заводи: "Титан", "Сода", бромовий завод. Це те, що розташоване в районі Армянська та Красноперекопська. Це степовий Крим. Там немає природних джерел води. Відповідно, головним джерелом був Північно-Кримський канал. Тому зараз ці заводи мають проблеми з виробництвом продукції", - зауважив Хорєв.

Крім того, за його словами, аграрному сектору, який розвинувся під контролем Україн, не вистачає прісної води з місцевих джерел.

"Весь степовий Крим - це колишні зони зрошення, там були зрошувальні системи, і все, що там вирощували, вирощували завдяки поливу. На ці цілі теж внутрішніх обсягів води абсолютно недостатньо", - констатував заступник міністра.

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Він також зазначив, що на півострові не вистачає води на потреби армії країни-окупанта.

"Ну, й армія країни-агресора. Вона споживає ресурси. Там сформовано досить великий блок із військових. І вони квартируються, умовно кажучи, теж не на південному березі, а в степовому Криму, ближче до материкової частини України. Тому, безумовно, ось для цих цілей Україна воду туди постачати не буде. Бо це те саме, що працювати на окупанта", - підкреслив Хорєв.

Водночас заступник міністра зазначив, що внутрішніх запасів півострова цілком вистачає на побутові потреби місцевого населення.

"А для населення попити-помитися, для побутових потреб місцевої води цілком достатньо. Там є водосховища як наливного, так і неналивної типу. Наливні раніше наповнювалися з каналу, зараз вони не наповнюються. Але є водосховища природного стоку, на річках. Їх достатньо. За умови економного використання води", - резюмував Михайло Хорєв.

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Автор: 

Крим (14122) Мінекології (310) вода (1176)


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Топ коментарі
+10
Крим відновлює свій природній стан-соланчакова напівпустеля !!!! Крисчане ,бережить природу! Головне вмерти в Росєї,а та "хоть камни с неба!" !!!!)))
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01.08.2021 12:38
+9
Деятельность России провоцирует недостачу воды в оккупированном Крыму, - Минэкологии - Цензор.НЕТ 6314
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01.08.2021 12:38
+5
"Вместо того, чтоб стать витриной "Русского мира", это стало помойкой "Русского мира!"
И.Гиркин.
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01.08.2021 12:58
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Деятельность России провоцирует недостачу воды в оккупированном Крыму, - Минэкологии - Цензор.НЕТ 6314
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01.08.2021 12:38 Відповісти
Крим відновлює свій природній стан-соланчакова напівпустеля !!!! Крисчане ,бережить природу! Головне вмерти в Росєї,а та "хоть камни с неба!" !!!!)))
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01.08.2021 12:38 Відповісти
в Крыму с водой все в порядке...
полно луж и все погреба, подвалы с водой
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01.08.2021 12:39 Відповісти
Угу..Только ,крысчане,крокодилов не забывайте кормить.
Діяльність Росії провокує нестачу води в окупованому Криму, - Мінекології - Цензор.НЕТ 501
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01.08.2021 12:58 Відповісти
"Вместо того, чтоб стать витриной "Русского мира", это стало помойкой "Русского мира!"
И.Гиркин.
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01.08.2021 12:58 Відповісти
И. Гиркин так сказал о «ДНР/ЛНР» , шо там действительно возникла «такая вот помойка».
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01.08.2021 18:15 Відповісти
Діяльність Росії провокує нестачу води в окупованому Криму, - Мінекології - Цензор.НЕТ 702https://mepr.gov.ua/content/horev-mihaylo-yuriyovich.html Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України
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01.08.2021 13:33 Відповісти
Відразу видко що "досвідченна" людина !!!)))
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01.08.2021 13:56 Відповісти
я, намагаюсь не судити про людину, ************** від зовнішніх параметрів... Щодо даного заступника, то залишив посилання із освітою та тр. діяльністю... Моя думка, що з такою позицією як озвучено тут- зіжруть його "слуги урода"...
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01.08.2021 14:30 Відповісти
З таким досвідом держслужби??? ))))
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01.08.2021 14:32 Відповісти
Дмитро, пишіть прямим текстом, бо не всі натяки розумію... (досв.людина- єврей?) (досвід держ. служби-?) Вперше про нього сьогодні почув, а тому й цікаво стало... Імпонує, що закінчив "Київський національний університет імені Тараса Шевченка".
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01.08.2021 14:46 Відповісти
Починаючи з 1991 р. "мудрий нарід" обирає до влади ,всіх рівнів,досвідчених людей ,тому як казав перший з обраних Л.М.- "Маємо те що маємо!" !!!!))))
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01.08.2021 14:52 Відповісти
Де кацап панує, там воля сумує.
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01.08.2021 14:00 Відповісти
Они уже нашли воду, узбагойтесь, все нормально, забудьте!
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01.08.2021 14:36 Відповісти
дякую кацапський СамуРаю, заспокоїв, бо спати не міг.
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01.08.2021 14:48 Відповісти
Еще один "шикарный" миф - что вода, которая шла в Крым, теперь попадает в Черное море, и оно опресняется" ну вот и всё, вот и шикарно, значит скоро будут пить воду из моря.

А на остальное Минэкологии Украины должно быть плевать, разгребать будете после деоккупации.
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01.08.2021 15:10 Відповісти
Что ни говори, а солёность воды на пляжах в Крыму после оккупации и сокращения потока туристов сильно уменьшилась.
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01.08.2021 18:22 Відповісти
 
 