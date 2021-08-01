Деятельность России провоцирует недостачу воды в оккупированном Крыму, - Минэкологии

Запасов пресной воды в оккупированном Крыму вполне хватает на бытовые нужды населения, но через деятельность Российской Федерации на оккупированном полуострове фиксируют дефицит водных ресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев.

В частности, он рассказал о наиболее распространенные мифы российской пропаганды относительно Северокрымского канала, который до 2014 года был главным источником подачи пресной воды на остров с материковой части Украины.

"Миф - это то, что установлена перегородка, которая не дает воде поступать в Крым, находится в аварийном состоянии, и что вода вот-вот прорвет ее. Это безусловный миф, который распространяют пропагандисты. Миф - это то, что из-за перекрытия канала территория затапливается и заболачивается часть Херсонской области. Еще один "шикарный" миф - что вода, которая шла в Крым, теперь попадает в Черное море, и оно опресняется", - резюмировал Хорев.

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В то же время он подчеркнул, что Украина не восстановит водоснабжение на полуостров, пока он находится под контролем оккупационных властей.

"Северо-Крымский канал - это искусственное сооружение, это не река, это не естественно. Он не подпадает под водную конвенцию (Конвенция ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер - ред.). Мы ничего не нарушаем", - подчеркнул заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины.

Он пояснил, что Крым вполне обеспечен для питьевых нужд своим собственными источниками. По его словам истерия с нехваткой воды населению вызвана тремя основными факторами - промышленностью, упадком аграрного сектора и размещением в Крыму военных РФ.

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"Немалые заводы: "Титан","Сода", бромовый завод. Это то, что расположено в районе Армянска и Красноперекопска. Это степной Крым. Там нет естественных источников воды. Соответственно, главным источником был Северо-Крымский канал. Поэтому сейчас эти заводы имеют проблемы с производством продукции", - отметил Хорев.

Кроме того, по его словам аграрному сектору, который развился под контролем Украин не хватает пресной воды из местных источников.

"Весь степной Крым - это были зоны орошения, там были оросительные системы, и все, что там выращивали, выращивали благодаря поливу. На эти цели тоже внутренних объемов воды абсолютно недостаточно", - констатировал замминистра.

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Он также отметил, что на полуострове не хватает воды на нужды армии страны-оккупанта.

"Ну, и армия страны-агрессора. Она потребляет ресурсы. Там сформирован достаточно большой блок из военных. И они квартируются, условно говоря, тоже не на южном берегу, а в степном Крыму - ближе к материковой части Украины. Поэтому, безусловно, вот для этих целей Украина воду туда поставлять не будет. Ибо это то же, что работать на оккупанта", - подчеркнул Хорев.

В то же время заместитель министра отметил, что внутренних запасов полуострове вполне хватает на бытовые нужды местного населения.

"А для населения попить-помыться, для бытовых нужд местной воды вполне достаточно. Там есть водохранилища - как наливного, так и не наливного типа. Наливные ранее наполнялись с канала, сейчас они не наполняются. Но есть водохранилища естественного стока, на реках. Их достаточно. При экономном использовании воды", - резюмировал Михаил Хорев.

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