Ми проведемо офіційне розслідування, - Міжнародний олімпійський комітет про ситуацію з Тимановською

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проведе розслідування, пов'язане зі скандалом навколо білоруської спортсменки Крістіни Тимановської, яка відмовилася виконати вимогу тренерського штату білоруської команди на Олімпіаді в Токіо про повернення на батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник МОК Марк Адамс.

"Ми вирішили почати офіційне розслідування. Нам потрібно встановити всі факти. Нам потрібно вислухати всіх, хто з цим пов'язаний", - сказав він журналістам.

На питання, чи буде рішення МОК із цього питання прийнято під час Ігор, Адамс відповів, що неможливо оцінити, скільки часу триватиме розслідування. "Нам потрібно докопатися до суті. Скільки часу це триватиме - я не знаю", - заявив він.

Адамс також повідомив, що МОК чекає роз'яснень від Національного олімпійського комітету Білорусі у вівторок.

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Раніше стало відомо, що Крістіну Тимановську, яка 2 серпня повинна була взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти в Білорусь проти її волі. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома.

Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці.

Польща надала спортсменці правову та консульську допомогу, після чого спортсменка звернулася до Польщі з проханням надати їй політичний притулок.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.