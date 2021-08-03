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Новини Олімпіада-2020
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Ми проведемо офіційне розслідування, - Міжнародний олімпійський комітет про ситуацію з Тимановською

Ми проведемо офіційне розслідування, - Міжнародний олімпійський комітет про ситуацію з Тимановською

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проведе розслідування, пов'язане зі скандалом навколо білоруської спортсменки Крістіни Тимановської, яка відмовилася виконати вимогу тренерського штату білоруської команди на Олімпіаді в Токіо про повернення на батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник МОК Марк Адамс.

"Ми вирішили почати офіційне розслідування. Нам потрібно встановити всі факти. Нам потрібно вислухати всіх, хто з цим пов'язаний", - сказав він журналістам.

На питання, чи буде рішення МОК із цього питання прийнято під час Ігор, Адамс відповів, що неможливо оцінити, скільки часу триватиме розслідування. "Нам потрібно докопатися до суті. Скільки часу це триватиме - я не знаю", - заявив він.

Адамс також повідомив, що МОК чекає роз'яснень від Національного олімпійського комітету Білорусі у вівторок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білоруська спортсменка Тимановська попросила політичного притулку в Польщі

Раніше стало відомо, що Крістіну Тимановську, яка 2 серпня повинна була взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти в Білорусь проти її волі. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома.

Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці.

Польща надала спортсменці правову та консульську допомогу, після чого спортсменка звернулася до Польщі з проханням надати їй політичний притулок.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

МОК (173) Олімпіада (687) Тимановська Христина (12)


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Топ коментарі
+3
Опозиційних білорусів вбивають за кордоном.
Як от у нас в Києві. За повної бездіяльності наших спецслужб. Вони взагалі забули, що це їхня робота. А провал - то сором для офіцерів.
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03.08.2021 10:28
+3
Мы проведем официальное расследование, - Международный олимпийский комитет о ситуации с Тимановской - Цензор.НЕТ 3549
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03.08.2021 10:28
+2
Угу. Три роки тому назад уже б "вирувало" Десятки *********** з трусів би вискакували.Ткач би день на пузі проповзав, виясняючи, що те дерево колись посадив особисто Порошенко, з одною метою
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03.08.2021 10:30
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Опозиційних білорусів вбивають за кордоном.
Як от у нас в Києві. За повної бездіяльності наших спецслужб. Вони взагалі забули, що це їхня робота. А провал - то сором для офіцерів.
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03.08.2021 10:28 Відповісти
Угу. Три роки тому назад уже б "вирувало" Десятки *********** з трусів би вискакували.Ткач би день на пузі проповзав, виясняючи, що те дерево колись посадив особисто Порошенко, з одною метою
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03.08.2021 10:30 Відповісти
Так. Було би таке.
Але ви не думайте, що медіаповії не працюють. В них все ще бурлить від абрикосів Порошенка, які він солдатам возив. Ніби дрібниця, але людині потрібні вітаміни для нормального функціонування організму. Не все ж воїнів кашами - розмазнями годувати.
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03.08.2021 10:33 Відповісти
Тут йдеться про бігунку, яка не хотіла бігати, а хотіла прославитися іншим способом.
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03.08.2021 11:02 Відповісти
Мы проведем официальное расследование, - Международный олимпийский комитет о ситуации с Тимановской - Цензор.НЕТ 3549
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03.08.2021 10:28 Відповісти
Та їм він такий треба. От якби навальний, тоді да.
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03.08.2021 10:31 Відповісти
Мы проведем официальное расследование, - Международный олимпийский комитет о ситуации с Тимановской - Цензор.НЕТ 3913
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03.08.2021 10:35 Відповісти
Поляки себе ******* і шанують.Спецслужби у них -великі профі. Отже,є надія,що Христина не опиниться "******" у білорашківських катюг- ГБістів,які,а я впевен у цьому,вже розпочали полювання на неї.
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03.08.2021 10:46 Відповісти
Мы ещё услышим о ней.
Она там тоже начудит, попомните моё слово.
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03.08.2021 10:50 Відповісти
Які ще пояснення вимагає МОК? В олімпійській збірній Білорусі 110 спортсменів і серед них, видно, не безкоштовно, знайшлася одна зрадниця, яка зробила скандал і провокацію. Її хотіли відправити додому, і ... о!, це ж концтабор! Узурпатор! Ату його! Ще більше санкцій для білоруського народу! Дайош суперсанкції!
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03.08.2021 10:53 Відповісти
Не перевертайте догори ногами, спочатку її зняли з дистанції, до якої вона готувалась 4 роки і запропонували іншу, це як Домрачеву поклали б на фігурне катання, певне не сперечалась і побігла б за ковзанами.
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03.08.2021 11:26 Відповісти
можно выразить озабоченность
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03.08.2021 11:04 Відповісти
 
 