РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11836 посетителей онлайн
Новости Олимпиада-2020
2 923 14

Мы проведем официальное расследование, - Международный олимпийский комитет о ситуации с Тимановской

Мы проведем официальное расследование, - Международный олимпийский комитет о ситуации с Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование, связанное со скандалом вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которая отказалась выполнить требование тренерского штата белорусской команды на Олимпиаде в Токио о возвращении на родину.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель МОК Марк Адамс.

"Мы решили начать официальное расследование. Нам нужно установить все факты. Нам нужно выслушать всех, кто с этим связан", - сказал он журналистам.

На вопрос, будет ли решение МОК по этому вопросу принято во время Игр, Адамс ответил, что невозможно оценить, сколько времени займет расследование. "Нам нужно докопаться до сути. Сколько времени это займет - я не знаю", - заявил он.

Адамс также сообщил, что МОК ждет разъяснений от Национального олимпийского комитета Белоруссии во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варшава предоставила белорусской спортсменке Тимановской гуманитарную визу, - МИД Польши

Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли. Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму. 

Польша прeдоставила спортсменке правовую и консульскую помощь, после чего спортсменка обратилась к Польше с просьбой предоставить ей политическое убежище.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой. 

МОК (178) Олимпиада (1136) Тимановская Кристина (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Опозиційних білорусів вбивають за кордоном.
Як от у нас в Києві. За повної бездіяльності наших спецслужб. Вони взагалі забули, що це їхня робота. А провал - то сором для офіцерів.
показать весь комментарий
03.08.2021 10:28
+3
Мы проведем официальное расследование, - Международный олимпийский комитет о ситуации с Тимановской - Цензор.НЕТ 3549
показать весь комментарий
03.08.2021 10:28
+2
Угу. Три роки тому назад уже б "вирувало" Десятки *********** з трусів би вискакували.Ткач би день на пузі проповзав, виясняючи, що те дерево колись посадив особисто Порошенко, з одною метою
показать весь комментарий
03.08.2021 10:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опозиційних білорусів вбивають за кордоном.
Як от у нас в Києві. За повної бездіяльності наших спецслужб. Вони взагалі забули, що це їхня робота. А провал - то сором для офіцерів.
показать весь комментарий
03.08.2021 10:28 Ответить
Угу. Три роки тому назад уже б "вирувало" Десятки *********** з трусів би вискакували.Ткач би день на пузі проповзав, виясняючи, що те дерево колись посадив особисто Порошенко, з одною метою
показать весь комментарий
03.08.2021 10:30 Ответить
Так. Було би таке.
Але ви не думайте, що медіаповії не працюють. В них все ще бурлить від абрикосів Порошенка, які він солдатам возив. Ніби дрібниця, але людині потрібні вітаміни для нормального функціонування організму. Не все ж воїнів кашами - розмазнями годувати.
показать весь комментарий
03.08.2021 10:33 Ответить
Тут йдеться про бігунку, яка не хотіла бігати, а хотіла прославитися іншим способом.
показать весь комментарий
03.08.2021 11:02 Ответить
Мы проведем официальное расследование, - Международный олимпийский комитет о ситуации с Тимановской - Цензор.НЕТ 3549
показать весь комментарий
03.08.2021 10:28 Ответить
Та їм він такий треба. От якби навальний, тоді да.
показать весь комментарий
03.08.2021 10:31 Ответить
Мы проведем официальное расследование, - Международный олимпийский комитет о ситуации с Тимановской - Цензор.НЕТ 3913
показать весь комментарий
03.08.2021 10:35 Ответить
Поляки себе ******* і шанують.Спецслужби у них -великі профі. Отже,є надія,що Христина не опиниться "******" у білорашківських катюг- ГБістів,які,а я впевен у цьому,вже розпочали полювання на неї.
показать весь комментарий
03.08.2021 10:46 Ответить
Мы ещё услышим о ней.
Она там тоже начудит, попомните моё слово.
показать весь комментарий
03.08.2021 10:50 Ответить
Які ще пояснення вимагає МОК? В олімпійській збірній Білорусі 110 спортсменів і серед них, видно, не безкоштовно, знайшлася одна зрадниця, яка зробила скандал і провокацію. Її хотіли відправити додому, і ... о!, це ж концтабор! Узурпатор! Ату його! Ще більше санкцій для білоруського народу! Дайош суперсанкції!
показать весь комментарий
03.08.2021 10:53 Ответить
Не перевертайте догори ногами, спочатку її зняли з дистанції, до якої вона готувалась 4 роки і запропонували іншу, це як Домрачеву поклали б на фігурне катання, певне не сперечалась і побігла б за ковзанами.
показать весь комментарий
03.08.2021 11:26 Ответить
можно выразить озабоченность
показать весь комментарий
03.08.2021 11:04 Ответить
 
 