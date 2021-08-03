Мы проведем официальное расследование, - Международный олимпийский комитет о ситуации с Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование, связанное со скандалом вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которая отказалась выполнить требование тренерского штата белорусской команды на Олимпиаде в Токио о возвращении на родину.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель МОК Марк Адамс.

"Мы решили начать официальное расследование. Нам нужно установить все факты. Нам нужно выслушать всех, кто с этим связан", - сказал он журналистам.

На вопрос, будет ли решение МОК по этому вопросу принято во время Игр, Адамс ответил, что невозможно оценить, сколько времени займет расследование. "Нам нужно докопаться до сути. Сколько времени это займет - я не знаю", - заявил он.

Адамс также сообщил, что МОК ждет разъяснений от Национального олимпийского комитета Белоруссии во вторник.

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Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли. Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.

Польша прeдоставила спортсменке правовую и консульскую помощь, после чего спортсменка обратилась к Польше с просьбой предоставить ей политическое убежище.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.