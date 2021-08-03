Співробітника УДО, який побив танцюриста, відправили в СІЗО

Євген Безпалий проведе під вартою як мінімум 60 діб, після цього термін арешту можуть продовжити.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб працівнику Управління державної охорони України, який підозрюється в завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому жителю", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що танцюриста співачки Дорофеєвої сильно побив чинний співробітник УДО. Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру в завданні тяжкого тілесного ушкодження. Покарання за цією статтею - до 8 років позбавлення волі.

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