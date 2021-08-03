Співробітника УДО, який побив танцюриста, відправили в СІЗО
Євген Безпалий проведе під вартою як мінімум 60 діб, після цього термін арешту можуть продовжити.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб працівнику Управління державної охорони України, який підозрюється в завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому жителю", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що танцюриста співачки Дорофеєвої сильно побив чинний співробітник УДО. Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру в завданні тяжкого тілесного ушкодження. Покарання за цією статтею - до 8 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+13 Envoy
показати весь коментар03.08.2021 18:19
+11 Максим Воронцов #472961
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+9 Colt
показати весь коментар03.08.2021 19:24
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УГО - управление государственной охраны.
УДО - условно досрочное освобождение.
Извините.
В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ошибке внесли киевлянку Ольгу Калинину, Источник: https://censor.net/ru/n3280560
До санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) помилково внесли киянку Ольгу Калініну, Джерело: https://censor.net/ua/n3280560
Ещё раз извините.
ну СИЗО у него будет без джакузи, но кондиционер будет, мусора своих
не забывают ...
просто обходите их стороной...
Мож, он ему предложил взять в рот - ну, мужик гому и двинул...
некрасиво чел высказался о твоих мечтах?
Треба слідству поцікавитись відкіля у охоронця синець під оком - без друзів танцюриста тут скоріш за все не обійшлось ...
Він погарячкував вдаривши рахіта - танцюриста серед світлого дня... Що там було слідство покаже.
Так что ешь свой "Вискас", Кот Федот читай книги и, по возможности - умней...
Если напомаженный ***** из клуба высокомерным замечанием может довести его
до полной потери контроля, то что говорить о реальной опасности ?
Как ему можно доверять оружие ? Какой из него охранник ?