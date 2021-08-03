Избившего танцора сотрудника УГО отправили в СИЗО
Евгений Беспалый проведет под стражей как минимум 60 суток, после этого срок ареста могут продлить.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"Голосеевский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток работнику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что танцора певицы Дорофеевой сильно избил действующий сотрудник УГО. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в нанесении тяжкого телесного повреждения. Наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы.
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+13 Envoy
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+11 Максим Воронцов #472961
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+9 Colt
показать весь комментарий03.08.2021 19:24
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УГО - управление государственной охраны.
УДО - условно досрочное освобождение.
Извините.
В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ошибке внесли киевлянку Ольгу Калинину, Источник: https://censor.net/ru/n3280560
До санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) помилково внесли киянку Ольгу Калініну, Джерело: https://censor.net/ua/n3280560
Ещё раз извините.
ну СИЗО у него будет без джакузи, но кондиционер будет, мусора своих
не забывают ...
просто обходите их стороной...
Мож, он ему предложил взять в рот - ну, мужик гому и двинул...
некрасиво чел высказался о твоих мечтах?
Треба слідству поцікавитись відкіля у охоронця синець під оком - без друзів танцюриста тут скоріш за все не обійшлось ...
Він погарячкував вдаривши рахіта - танцюриста серед світлого дня... Що там було слідство покаже.
Так что ешь свой "Вискас", Кот Федот читай книги и, по возможности - умней...
Если напомаженный ***** из клуба высокомерным замечанием может довести его
до полной потери контроля, то что говорить о реальной опасности ?
Как ему можно доверять оружие ? Какой из него охранник ?