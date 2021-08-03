Избившего танцора сотрудника УГО отправили в СИЗО

Евгений Беспалый проведет под стражей как минимум 60 суток, после этого срок ареста могут продлить.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Голосеевский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток работнику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что танцора певицы Дорофеевой сильно избил действующий сотрудник УГО. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в нанесении тяжкого телесного повреждения. Наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы.

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