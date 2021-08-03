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Избившего танцора сотрудника УГО отправили в СИЗО

Избившего танцора сотрудника УГО отправили в СИЗО

Евгений Беспалый проведет под стражей как минимум 60 суток, после этого срок ареста могут продлить.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Голосеевский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток работнику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что танцора певицы Дорофеевой сильно избил действующий сотрудник УГО. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в нанесении тяжкого телесного повреждения. Наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы. 

Смотрите: Сотрудник УГО Беспалый избивает танцора балета популярной украинской певицы Нади Дорофеевой Гончаренко. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

избиение (9791) прокуратура (5005) УГО (179) мера пресечения (450)


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Топ комментарии
+13
Реальный неадекват . Может он и гей . Контролировать себя надо .
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03.08.2021 18:19
+11
А если и упомянул бы- как это оправдывает нападение, повлекшее такие тяжелые травмы? У нас свободная страна. Никому не мешал, ничего не пропагандировал и вообще является ли геем или просто с компанией (включая девушек) пошёл в тот клуб- не известно. В любой случае, повода БИТЬ/УБИВАТЬ не было.
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03.08.2021 18:59
+9
Он прошёл профессиональную подготовку - психологическую и боевую.
Если напомаженный ***** из клуба высокомерным замечанием может довести его
до полной потери контроля, то что говорить о реальной опасности ?
Как ему можно доверять оружие ? Какой из него охранник ?
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03.08.2021 19:24
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Реальный неадекват . Может он и гей . Контролировать себя надо .
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03.08.2021 18:19 Ответить
Отот на фотке? В плохом смысле - определенно таки да.
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03.08.2021 18:20 Ответить
а що бувають в хорошому?
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03.08.2021 22:46 Ответить
То такое. Но точно известно, что этот в плохом.
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03.08.2021 22:47 Ответить
як каже та істота, що вважає себе президентом "какая газніца"
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03.08.2021 22:53 Ответить
Вы точно хотите сравнить?
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03.08.2021 22:59 Ответить
ніт, анекдот я знаю
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04.08.2021 08:19 Ответить
Гей-не гей, а баньдюга ещё тот. Он изначально был уже с фонарём под глазом- видно, был уже на взводе. И ударил профессионально, вырубил паренька сразу. Страшно, что ТАКОЕ работает в нашем УДО....
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03.08.2021 18:55 Ответить
Вы пишите на русском языке.
УГО - управление государственной охраны.
УДО - условно досрочное освобождение.
Извините.
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03.08.2021 19:28 Ответить
Можно эту антимонию и дальше продолжить, что собственные имена не переводятся. И по хорошему УДО -власне ім'я.
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03.08.2021 19:49 Ответить
Вы эту антимонию Юрию Евгеньевичу объясните, он не в курсе.
В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ошибке внесли киевлянку Ольгу Калинину, Источник: https://censor.net/ru/n3280560
До санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) помилково внесли киянку Ольгу Калініну, Джерело: https://censor.net/ua/n3280560
Ещё раз извините.
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03.08.2021 20:01 Ответить
чмо на фото нe гeй. чмо на фото спецом врiзалося у хлопця щоб ударити.
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03.08.2021 22:56 Ответить
Семейные разборки. Подрались два гея. Кто то застукал своего любовника с другим))
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03.08.2021 19:30 Ответить
нет он не гей он с большой буквы ПИД о р
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03.08.2021 21:28 Ответить
какая газніца
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03.08.2021 22:48 Ответить
он обучен государством избивать граждан, просто не повезло, спалился,
ну СИЗО у него будет без джакузи, но кондиционер будет, мусора своих
не забывают ...
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03.08.2021 21:33 Ответить
чмо на фото нe гeй. чмо на фото спецом врiзалося у хлопця щоб ударити. настiльки нeнавiсть бурлить у ньому
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03.08.2021 22:58 Ответить
Біля параші кантуватись буде.
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03.08.2021 18:19 Ответить
В них свої камери, буде сидіти з такими самими як він,так що навряд...
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03.08.2021 18:24 Ответить
наказал гомосятину с воздушными цёмками на свою голову...
просто обходите их стороной...
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03.08.2021 18:23 Ответить
то шо цензор не упомянул гей-клюб ниц не значит...
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03.08.2021 18:43 Ответить
А если и упомянул бы- как это оправдывает нападение, повлекшее такие тяжелые травмы? У нас свободная страна. Никому не мешал, ничего не пропагандировал и вообще является ли геем или просто с компанией (включая девушек) пошёл в тот клуб- не известно. В любой случае, повода БИТЬ/УБИВАТЬ не было.
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03.08.2021 18:59 Ответить
таки да гомосятину бити руками западло
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03.08.2021 22:49 Ответить
зря психуешь,ондрюшка...Співробітника УДО, який побив танцюриста, відправили в СІЗО - Цензор.НЕТ 7190
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03.08.2021 19:02 Ответить
Наказал? Этот тупой ушлепок просто так напал на людей, которые ему показались "гомосятиной" или еще чем-то. И за это должен быть наказан по закону.
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03.08.2021 18:43 Ответить
Та да, а тебя господь наказал мозгами...
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03.08.2021 19:24 Ответить
нэ нэрвуйся,бувайе...мож и тоби варто зайняты чэргу?
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03.08.2021 19:29 Ответить
Прежде чем осуждать, надо выяснить, что гом ему сказал.
Мож, он ему предложил взять в рот - ну, мужик гому и двинул...
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03.08.2021 18:30 Ответить
а почему так нервничаешь?..
некрасиво чел высказался о твоих мечтах?
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03.08.2021 18:40 Ответить
Не гом, а підар
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03.08.2021 18:36 Ответить
а видео по ссыли посмотреть интеллекта не хватает? брата по крови закрыли?
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03.08.2021 18:40 Ответить
ды хоть его мамашу повертеть. Ручки при себе нужно держать до прямой угрозы здоровью.
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03.08.2021 18:41 Ответить
А я бы эту тварь отправил на разминку вместо груши , ребятам ССО!!! Сколько хороших талантливых ребят страдают от таких мразей!!!!! Я бы его наказал , на всю жизнь наказал!!!!
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03.08.2021 18:31 Ответить
вот ты дрыщешь тут - а на основании чего ты брешеш?
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03.08.2021 18:41 Ответить
Усыпить тварь
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03.08.2021 18:36 Ответить
быдло к успеху шло.
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03.08.2021 18:37 Ответить
да уж, наверно токо и осталось, шо танцоров избивать, эй ты, зебил, страну рвут, гад...
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03.08.2021 18:40 Ответить
Так а звідки бланж у агресора? Мабуть десь до цього був не танцор?
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03.08.2021 18:44 Ответить
Танцор капоейри)
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03.08.2021 18:49 Ответить
Броварской вылупок карьеру в силовых завершил.
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03.08.2021 18:45 Ответить
Хлопцю важко себе контролювати, коли на кожному кроці пробиті геї.
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03.08.2021 18:47 Ответить
Евгений Беспалый проведет под стражей как минимум 60 суток, после этого срок ареста могут продлить. Источник: https://censor.net/ru/n3280662

Треба слідству поцікавитись відкіля у охоронця синець під оком - без друзів танцюриста тут скоріш за все не обійшлось ...
Він погарячкував вдаривши рахіта - танцюриста серед світлого дня... Що там було слідство покаже.
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03.08.2021 18:54 Ответить
ну бланш не за 5 хв проявляється, то мабуть десь раніше отримав.
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03.08.2021 22:51 Ответить
Шкода козака. Не втримав емоцій. Ліберастію з ії машиною мас-медіа і корупцією уряду кулаком не знесеш.
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03.08.2021 18:55 Ответить
Тот "козак" уже с фингалом под глазом был. Ещё одно подтверждение его неадекватности. То там, видимо, крепкий чувак попался и отметелил не по децки "козака". И "козак" решил отыграться на малолетке....
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03.08.2021 19:01 Ответить
Малолетку либерастия научила ходить на каблуках, а скорости реакции не научила. Такой биомусор вообще не имеет никаких прав, поскольку не способен элементарно защитить территорию своей страны.
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03.08.2021 19:08 Ответить
А где у него каблуки? Что с тобой? Ну, если тебя "либесратия" не научила культуре и терпимости по отношению к другим, то, по твоей логике, мне тебя убить надо?
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03.08.2021 19:19 Ответить
* "либерастия".
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03.08.2021 19:21 Ответить
У всего своя мера, свой порядок и свое время. Если мой способ существования экзистенциально несовместим с твоим, один из нас должен изменить этот способ или погибнуть.
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03.08.2021 20:13 Ответить
Ты красный?
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03.08.2021 20:44 Ответить
Он - месячный...
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03.08.2021 20:52 Ответить
Чем заслужил?
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03.08.2021 22:16 Ответить
красные, коричневые и твои браться - бешеные мартышки из блм тоже хотят уничтожить всех, кто на них не похож.
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03.08.2021 22:18 Ответить
Образ мартышки, мечущейся с ветки на ветку, вполне подходит к любителю поверхностного передергивания смыслов.
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03.08.2021 23:13 Ответить
Каких смыслов, русский? Все мною перечисленные гуманоиды, как и ты, любят кидаться на тех людей, которые не такие как они.
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03.08.2021 23:18 Ответить
Речь была об экзистенциальной несовместимости. Вот лезет цыган в твою конюшню, искренне считая что все общее, ты ему седло подаш?
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04.08.2021 00:43 Ответить
русский, вы живете веками по уши в дерьме и ненавидите всех вокруг. О чем ты тут бормочешь?
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04.08.2021 00:49 Ответить
Гомик, ты ж живеш по уши в соросовском дерьме и тебе это нравится. Вот это и есть экзистенциальная несовместимость.
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04.08.2021 05:25 Ответить
Дикая русня и их вечные гомосячьи мечты ....не стесняйся, зверушка, ответь - любишь своего фюрерка?
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04.08.2021 05:44 Ответить
Не ревнуй, сходи в голубую устрицу, там и фюрер, и цезарь и всякие зверушки тебя отлюбят.
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04.08.2021 07:07 Ответить
а кто ты такой что бы решать - куму жить а кому нет ?
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03.08.2021 19:32 Ответить
Наблюдатель законов природы.
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03.08.2021 20:08 Ответить
да природа тебя явно умом обделила
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03.08.2021 21:00 Ответить
Явное без его выражения это безумие.
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03.08.2021 22:09 Ответить
а по-моему ты просто мудак
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03.08.2021 23:47 Ответить
Конструктора "Стугны" и других современынх боевых гаджетов тоже не имеют скорости реакции, но они защищают страну эффективнее любого боксёра из подворотни.
Так что ешь свой "Вискас", Кот Федот читай книги и, по возможности - умней...
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03.08.2021 20:21 Ответить
От чтения твоего комента можно только отупеть.
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03.08.2021 20:39 Ответить
тебе дальше некуда тупеть - хотя если постараешься
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03.08.2021 21:01 Ответить
Вот прочитал книгу. Шизофрения: формальное паралогическое мышление. Типично употребление трафаретных выражений, готовых формул, мыслительных штампов, лишенных практического значения. Кроме того, он говорил о возможности формирования аутистически-паралогического мышления, а также символическом паралогическом мышлении со склонностью к аналогии между отвлеченными понятиями и конкретными замещающими их образами.
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03.08.2021 22:58 Ответить
какая связь с защитой страны?еще по твоей логике в разряд биомусора можно занести стариков, детей, женщин та и большинство мужского населения пропердывающего свои диваны, а не защищающие территорию своей страны
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03.08.2021 21:17 Ответить
Формальное паралогическое мышление это ку-ку.
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03.08.2021 22:47 Ответить
Хорошо ты за себя сказал
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03.08.2021 23:46 Ответить
Судячи з фото нападника його і самого хтось побив. Дай емоціям волю заведуть у неволю.
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03.08.2021 19:03 Ответить
Можливо тварина хотіла схитрувати і попросила когось з своєї зграї йому фінгал зробити, щоб потім малювати самозахист або й жертву з себе,але облом- є запис камер.
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03.08.2021 21:22 Ответить
Скільки вже таких відео на яких випадковим "колгоспним" ударом або вбивають або калічать. Навмисно будеш бити поставленим ударом і не буде такого ефекту як від цих випадкових стусанів... Ось що значить випадок !
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03.08.2021 19:06 Ответить
Нормальный парень -отцепитесь от него.Вам дегенератам я и не разьясню сразу сколько там маленьких ньюансов.Взгляд,слово,жест,-и пошло поехало.
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03.08.2021 19:12 Ответить
Пусть "нормальный парень" посидит теперь в "нормальной тюрьме".
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03.08.2021 19:22 Ответить
Он прошёл профессиональную подготовку - психологическую и боевую.
Если напомаженный ***** из клуба высокомерным замечанием может довести его
до полной потери контроля, то что говорить о реальной опасности ?
Как ему можно доверять оружие ? Какой из него охранник ?
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03.08.2021 19:24 Ответить
И у подготовленного фонарь под глазом. Но ходит по улицам как так и надо .Как бомж
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03.08.2021 19:42 Ответить
то ему мусора нарисовали, типа пострадавший
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03.08.2021 21:36 Ответить
На тренуванні отримав фінгала - у чому проблема? Руки розпускати не потрібно - це так.
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03.08.2021 21:37 Ответить
В УГО много людей с повышеным самомнением. Просто твожные охранники. Многие себя не могут найти после службы.
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03.08.2021 20:36 Ответить
УГО сборище мразей, 98,5 % таких и похлеще
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03.08.2021 21:34 Ответить
Погулял лет на пять, шо сказать
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03.08.2021 23:45 Ответить
пусть молится чтобы танцор жив остался и с минимальной степенью инвалидности
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03.08.2021 23:51 Ответить
вот это правильная реакция системы на правонарушение.
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04.08.2021 05:48 Ответить
 
 