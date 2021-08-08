Печерський суд обирає запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Вербицького Мисливому

Сьогодні, 8 серпня, Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід Сергію Мисливому, обвинуваченому у справі про викрадення активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який зараз перебуває біля будівлі суду.

За інформацією помічниці судді Олени Бусик, яка обирає запобіжний захід, Мисливому висунуто підозру за ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України. Одна зі статей підозри - "організатор злочинного угруповання".

Як повідомлялося, сьогодні вранці обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий прийшов до Печерського суду.

Раніше журналістка Худецька повідомила, що обвинувачені в убивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО.

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