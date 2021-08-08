РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11164 посетителя онлайн
Новости Евромайдан
3 530 80

Печерский суд избирает меру пресечения обвиняемому в убийстве Вербицкого Мыслывому

Печерский суд избирает меру пресечения обвиняемому в убийстве Вербицкого Мыслывому

Сегодня, 8 августа, Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения Сергею Мыслывому, обвиняемому в деле о похищении активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который сейчас находится возле здания суда.

По информации помощника судьи Елены Бусык, которая избирает меру пресечения, Мыслывому выдвинуто подозрение по ч.3 ст.27, ч.3 ст.146, ч.3 ст.127 Уголовного кодекса Украины. Одна из статей подозрения - "организатор преступной группировки".

Как сообщалось, сегодня утром обвиняемый в убийстве Вербицкого Мыслывый пришел в Печерский суд.

Ранее журналистка Худецкая сообщила, что обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный могут завтра выйти на свободу, - Закревская

Автор: 

суд (25072) Вербицкий (76) евромайдан (7835) Луценко Игорь (231) мера пресечения (448) Мыслывый (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Какого черта он все еще не осужден?? Чем занимается следствие 7,5 лет??!!
показать весь комментарий
08.08.2021 11:52
+9
Ага. "Пачіму ми не в НАТО?!!! Ми вже все зробили!!!" - реХформатор Зєля.
показать весь комментарий
08.08.2021 12:05
+5
Ну тут и к гадалке не ходи, что клоунский суд, даст убийце в лучшем случае домашний арест, а может и компенсацию присудить. Это ж не патриоты Украины, которых зеленский годами держит в сизо даже без улик у следствия.
показать весь комментарий
08.08.2021 11:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какого черта он все еще не осужден?? Чем занимается следствие 7,5 лет??!!
показать весь комментарий
08.08.2021 11:52 Ответить
Ну тут и к гадалке не ходи, что клоунский суд, даст убийце в лучшем случае домашний арест, а может и компенсацию присудить. Это ж не патриоты Украины, которых зеленский годами держит в сизо даже без улик у следствия.
показать весь комментарий
08.08.2021 11:54 Ответить
*РеХформований * !
показать весь комментарий
08.08.2021 12:02 Ответить
Ага. "Пачіму ми не в НАТО?!!! Ми вже все зробили!!!" - реХформатор Зєля.
показать весь комментарий
08.08.2021 12:05 Ответить
Так а почему не в НАТО если все зробили?
показать весь комментарий
08.08.2021 12:59 Ответить
Тому що він бреше, далеко не все зробили.
показать весь комментарий
08.08.2021 13:08 Ответить
А шо должны зробить? Где такое записано?
показать весь комментарий
08.08.2021 13:16 Ответить
Спитайте в Зєлі та його поплічників. Вони вважають, що вже все зробили і влаштували цілу інформаційну компанію "Пачіму ми не в НАТО?!!! Доколе?!".
показать весь комментарий
08.08.2021 13:23 Ответить
Так зеля и попличники утверждают что все зробили. Что у него спрашивать что не зробили если по ихнему все зроблено. А вы с попличниками утверждаете что нет. Так что у зели не зроблено по-вашему и как то без голословности сможете, где это записано как условие вступление в НАТО?
показать весь комментарий
08.08.2021 15:01 Ответить
Сподіваюсь, ви знаєте що НАТО не чисто військове об'єднання.
На питання що потрібно ще зробити владі України нещодавно на закиди Зєлі на Ко відповідали і з США, і з ЄС.
На Цензорі були про це новини.
Пошукайте. Якщо протягом години не впораєтесь, я допоможу.
показать весь комментарий
08.08.2021 15:15 Ответить
Ага там очень много разных новин на эту тему от США и ЕС, но от НАТО была одна и однозначная: условий для приема нет, просто НАТО должно быть готово принять Украину, а не Украина готова вступить. Сможете вспомнить эту новость или помочь?
показать весь комментарий
08.08.2021 15:39 Ответить
НАТО колегіальний орган. Згоду мають дати всі члени НАТО.
Позицію США озвучив Байден.
«Сначала нужно искоренить коррупцию»: Байден ответил Зеленскому по поводу членства в НАТО.

https://sud.ua/ru/news/publication/205086-snachala-nuzhno-iskorenit-korruptsiyu-bayden-otvetil-zelenskomu-po-povodu-chlenstva-v-nato-video

каломойша з ахметом і їхні зелені маріонетки разом грабують Україну.

Плюс злив спільної із деякими членами НАТО операції по вагнерівцях.
Ніхіба НАТО такий член?
показать весь комментарий
08.08.2021 16:03 Ответить
Конечно нужно искоренить коррупцию, открыть-закрыть дело бурисмы это основная забота президентов США. Но только к НАТО это не имеет отношения, многое члены НАТО в рейтинге коррупции рядом с Украиной. Ну а про операцию с вагнеровцами конечно слив нужно искать, причем операция судя по тому что опубликовано в записях слита изначально, и не факт что с украинской стороны, если действительно совместная. И действительно вы правы, зачем в НАТО члены сотрудничающие с агрессором, например сп2, ведь это не только чисто военный блок? Так что вся проблема в том что бы принять Украину в НАТО все должны согласия, в том числе нормализаторы отношений с росией, для которых бизнес с росиянцами важнее любых словесных деклараций.
показать весь комментарий
08.08.2021 16:36 Ответить
Окрім Бурісми є міжнародний злочинець каломойша, який крутить зеленим шутом, як циган сонцем.
Коли він буде покараний?
показать весь комментарий
08.08.2021 16:44 Ответить
Наверно после того как с бурисмой смогут разобраться. Ну так а это к чему, если сами осознаёте что коррупция или там преступность никакого отношения к вступлению НАТО не имеют? Просто вступлению Украины в НАТО сопротивляются нормализаторы отношений с росией и даже то что во главе ее убийца, как они сами говорили, их ни сколько не смущает, суть ли не взасос целуются.
показать весь комментарий
08.08.2021 17:46 Ответить
В даному випадку корупцією дипломатично називають правління мафіозних кланів, які не обмежуються корупцією, а і намагаються змінити зовнішньополітичний курс країни, щоб уникнути покарання за свої злочини.
І цей курс в протилежному напрямку від НАТО і ЄС.
показать весь комментарий
08.08.2021 18:25 Ответить
Ну вы уже пошли выдумывать то что даже и не сказано. Или вы имеете ввиду под правлением мафиозных кланов семейство Байденов? Ну это как то сильно жестко по отношению к этому семейству, хотя и доля правды в таком вашем предположении есть. Ну а то что Коломойский по факту остановил вторжение росийское на донбассе, пока кресла делили в Киеве дорвавшиеся к власти, то да ему удалось тогда изменить курс страны в росийскую оккупацию и спасти от нее. Чего не смогли или не захотели сделать гаранты терцелостности. Да и наши власти вместо выполнения законов занимались черти чем. Но это тоже не имеет никакого отношения к вступлению в НАТО. На бис: "НАТО колегіальний орган. Згоду мають дати всі члени НАТО."
показать весь комментарий
08.08.2021 19:02 Ответить
Ні, я мала на увазі саме мафіозі каломойшу.
Як він зупинив вторгнення росіян?
показать весь комментарий
08.08.2021 19:55 Ответить
На бис: наличие мафиози не является каким либо препятствием для вступления в НАТО. Тем более в США их поболее чем в Украине, да и в других странах НАТО тоже.
Ну если вы вообще без памяти, то напомню, что пока вокруг Славянска танцы с бубнами были без каких либо решительных действий добробаты, часто именуемые в российской пропаганде личной армией Коломойского и прозваные ими жидобандеровцами начали освобождение городов донбасса. Причем решительно, показательно в этом отношении освобождения красноармейска.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:06 Ответить
В США та країнах ЄС мафія при владі?
Які міста визволили виключно добробати коломойського?
показать весь комментарий
09.08.2021 08:53 Ответить
Ага. Про красноармейск уже писалось, можете дальше погуглить если памяти нет.
показать весь комментарий
09.08.2021 13:25 Ответить
Гуглила. Не знайшла.
Які населені пункти ( у множині, як і стверджувалось у коменті
https://censor.net/ru/comments/locate/3281461/01921434-6d1d-7123-8298-e31d2d7c02e2https://censor.net/ru/comments/locate/3281461/01921434-6d1d-7123-8298-e31d2d7c02e2
https://censor.net/ru/comments/locate/3281461/01921434-6d1d-7123-8298-e31d2d7c02e2

https://censor.net/ru/comments/locate/3281461/01921434-6d1d-7123-8298-e31d2d7c02e2
показать весь комментарий
09.08.2021 14:03 Ответить
О уже и виключно. Что ж завиляли так? Так что там с красноармейском? Не гуглится?
показать весь комментарий
09.08.2021 14:15 Ответить
Тобто, окрім красноамійська без значної допомоги ВСУ та інших добробатів жидобандерівці каломойського не звільнили нічого?
показать весь комментарий
09.08.2021 14:18 Ответить
То б то освободили красноармейск вы можете однозначно ответить без виляний?
показать весь комментарий
09.08.2021 14:28 Ответить
Я вам повірила.
Ще які міста, селища?
показать весь комментарий
09.08.2021 14:31 Ответить
Мне этого достаточно что б уличить вас в неискренности. А то что потом к освобожденным добробатами городам, и да при помощи других подразделений всу, некоторые из которых перед этим сдали технику террористам, примазалися всякий "освободитель 2/3 донбасса" как у вас записанно в методичке. То это его пиар, а не выполнение своих обязанностей. Так что коломойский сделал гораздо больше для освобождения донбасса чем те кому это было положено. Но это не отменяет того что он жулик, как к стати все наши олигархи и бывший президент в том числе.
показать весь комментарий
09.08.2021 14:42 Ответить
Ви нахабно брешете про "мої методички".
Так само легко ви брешете і в іншому.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:05 Ответить
А вы опровергните фактами, а то привыкли ля ля ля тополя. Кто освободил красноармейск? Освободитель 2/3?
показать весь комментарий
09.08.2021 15:12 Ответить
Навіщо? Я ж написала, що повірила вам про красноармійськ. Але один красноармійськ це крапля з десятків, сотен звільнених на сході країни населених пунктів за участі інших, НЕколомойських добробатів та ВСУ.
Тільки на прикладі одного, невеликого населеного пункту об'являти каломойшу рятівником України неадекватно.
До того ж цей покидьок-"визволитель" в 2018 році відкрито відмазував пуйла, розказуючи що той "ні при чьом на Донбасі".

https://www.dsnews.ua/society/putin-ni-pri-chem-kolomoyskiy-povtoril-kremlevskuyu-propagandu-28112018123800
показать весь комментарий
09.08.2021 15:20 Ответить
Да не виляйте вы. Поверили вы видите ли. Правдивым факты от вашего верю или не верю не зависят. Добробаты с всу освободили все то на чем пиарится тогдашней президент, это факт. То что Коломойский мелет что попало ради выгоды, как и Порошенко это тоже факт. Порошенко ведь тоже открыто отмазал ***** на Донбассе атовской операцией вместо того чтоб выполнять то чему его закон обязывает. Так что два сапога пара. Но это тоже не имеет никакого отношения ко вступлению в НАТО. Так что вопрос так и висит: почему мы не в НАТО? Можно и дальше почему не выполняются международные договоры? И наконец что же нам делать раз такие вопросы просто висят безответно?
показать весь комментарий
09.08.2021 16:01 Ответить
Більше за вас тут ніхто не виляє.
Почали втуляти тут казки про Бєню-рятівника України, доведіть це.
Не можете, будемо прощатись.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:16 Ответить
Вы опровергните участие добробатов в освобождении донбасса если хотите ещё повлиять. А если забыли изначальный вопрос напоминаю: почему мы не в НАТО?
показать весь комментарий
09.08.2021 16:45 Ответить
Я ніколи не заперечувала, що добробати брали участь у звільненні окупованих насеених пунктів. Але робили вони це разом із ВСУ та нацгвардією.
Як в Донецькій області, так і в Луганській.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:54 Ответить
На бис: кто освобождал красноармейск? На бис чьи это добробаты в основном?
показать весь комментарий
09.08.2021 16:56 Ответить
Ви стверджуєте, що Бєніни жидобандерівці. Нехай буде так.
Красноармійськ це промисловий гігант Донбасу? Чим він такий видатний, що його визволення надіває на Бєню корону визволителя України?

Добробатів було багато, наприклад, Айдар, Київська Русь, Горинь, Чернігів, Карпатська Січ.
Їх всіх фінансував Бєня?
показать весь комментарий
09.08.2021 17:04 Ответить
Ага все и что? И да красноармейск это промисловий гигант. Таки при чем это все ко вступлению в нато?
показать весь комментарий
09.08.2021 19:30 Ответить
Знайдіть для своїх побрехеньок когось із зомболохів Г+Г.
Вони повірять.
показать весь комментарий
09.08.2021 22:19 Ответить
То что вы не верите фактам, как вам уже говорилось ничего не меняет. Если сливаетесь, то сливаетесь достойно без истерик, а то сильно глупо выглядите мешая добровольческий Айдар финансируемый Коломойский и нацгвардецскую карпатскую сич. Но блин какое это отношение к вступлению в НАТО так и не может родить.
показать весь комментарий
10.08.2021 08:04 Ответить
Де докази того, що каломой був причетний до створення Айдару?
І до чого ви ліпите добробати 2014-2015 року до умов вступу в НАТО?
показать весь комментарий
10.08.2021 08:57 Ответить
Шо вы мелете? Опять боты поменялись? Коломойский финансировал много добробатов, но не все створював. Что то такое впечатление что ваша ботоферма явно не из Украины, не помните даже ближайших событий и элементарных фактов по городам, структурам и тд. А уж то что не помните кто приплел добробаты к НАТО, вообще за гранью разумного. В пересменке ботов хоть устно ознакамливайте что молол предыдущий бот. Ну и на бис изначальный вопрос от которого вы постоянно увиливаете: почему мы не в НАТО?
показать весь комментарий
10.08.2021 10:38 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/9/7303203/
показать весь комментарий
10.08.2021 10:40 Ответить
Опять те же бредни по второму кругу? В нато четко ответили: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/7/7299779/ Заявление спецпредставителя нато . А то что считает эта мадам, так это отдает идиотизмом :https://censor.net/ru/news/3281591/velikobritaniya_vypolnyaet_vse_trebovaniya_budapeshtskogo_memoranduma_posol_simmons. Она даже не знает сколько обязательств в этом документе и о чем они, да и вообще о чем этот документ и кто его подписывал. Так что ее личное мнение не путайте с официальным. Так почему мы не в нато?
показать весь комментарий
10.08.2021 11:06 Ответить
Брєдні у вас.
В заявах все чітко сказано.

"За словами Сіммонс, із залученістю України, її участю в операціях НАТО - все чудово, і прогрес є очевидним.
Але стосовно інституційних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи, - в деяких сферах більше, ніж в інших.
Одна з них - інституційна реформа в сфері оборони.
"На додачу, статус "Партнера розширених можливостей" та План Дій щодо членства чітко говорять: є супутні реформи, в яких також має бути прогрес.
Це судова реформа і реформа безпекового сектору", - наголосила посол.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:16 Ответить
Эта простите за откровенность дура, исходя о ее мнении о бм, в своем личном мнении, из вашей статьи:"Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає" Намолола то что идет в разрез с заявлениями спецпредставителя нато: "Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе и собственно членства недостаточно технического достижения определенных критериев, потому что принятие определенной страны в НАТО является политическим решением. " Так что бредни у вас и этой мадам. Так что почему мы не в нато не имеет отношение реформы чего либо.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:29 Ответить
Це неправда?
"Статус "Партнера розширених можливостей" та План Дій щодо членства чітко говорять: є супутні реформи, в яких також має бути прогрес."
показать весь комментарий
10.08.2021 11:32 Ответить
Нет конечно, вам спецпредставитель нато сказал четко что надо: Он пояснил, что страна, безусловно, должна быть готова к членству, но к расширению должен быть готов и НАТО, и это решение должны принимать страны-члены.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:37 Ответить
Звідки ви знаєте, що НІ ?
Ви можете показати офіційні документи, в яких прописані умови для набуття статусу партнера розширених можливостей?
показать весь комментарий
10.08.2021 11:43 Ответить
Вот об этом и речь что таких документов не существует, о чем и говорит вам спецпредставитель нато. Если вам не доходит то объясняю что он сказал что хотите и как хотите реформируйте но принятие в нато это голосование за всех его членов без всяких критереев. Или уже приближаетесь к дну где у вас есть эти документы с критериями?
показать весь комментарий
10.08.2021 11:51 Ответить
Посол Британії не просто посол. Читайте, що вам показують.

"Моє завдання як посла контактного посольства НАТО (статус "контактного посольства НАТО" є тимчасовим і переходить від однієї дипмісії Союзника до іншої зазвичай кожні два роки. З 2019 року цей статус носять спільно британське й канадське посольства. - ред.) полягає в тому, щоб поширювати обізнаність про НАТО і розвіювати дезінформацію, а також у тому, аби вести діалог з Україною, підтримувати і допомагати їй на шляху до членства".
показать весь комментарий
10.08.2021 12:00 Ответить
План по членству в НАТО складається індивідуально для кожної країні та включає і економічні питання.

План дій щодо членства в НАТО

"Очікується, що країни-претенденти щорічно надаватимуть інформацію про стан своєї економіки, зокрема головні макроекономічні та бюджетні дані, а також відповідні результати розвитку економічної політики."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
показать весь комментарий
10.08.2021 12:02 Ответить
Написано "изучаем возможности".
Тобто, дипломатично послали, тому що раніше знаходили можливість.
показать весь комментарий
10.08.2021 13:33 Ответить
Чому припинили надавати такі дані з квітня 2021 року?
показать весь комментарий
10.08.2021 12:51 Ответить
Повна фраза не змінює факт, що інформація не надається.
Татарови Зеленського, які гундять про зовнішнє управління Україною, хочуть в НАТО?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:46 Ответить
Все таки вы молодец дно пробили! Итак какой план действий для Украины? Официальный документ у вас есть а у властей Украины нет! Ну, повторюсь если до вас не доходит, про бредни этой дуры мне достаточно было понять кто она в её высказываних о бм, так что её личное мнение не ссылайтесь сами выглядите глупо. Тем более в её идиотских разъяснениях которые она выдумывает на ходу.
показать весь комментарий
10.08.2021 12:17 Ответить
Ви із дна і не піднімаєтесь.
"дура" - посол Британії та посол контактного посольства НАТО, а ви анонім на форумі.
показать весь комментарий
10.08.2021 12:24 Ответить
Да, как ни прискорбно но это так. Рад что вы наконец начинаете это осознавать. От того и в мире такое творится, что такие идиоты на таких должностях. ***** стал вообще президентом огромной страны не смотря на свою явную психическую ненормальность. А уж если вспомнить историю то там таких примеров уйма.
показать весь комментарий
10.08.2021 12:30 Ответить
дерьмаки, зеленські навіть без реформ в економіці, судовій системі не можуть бути допущені в НАТО, тому що вони кремлівські жополизи, як мінімум, а може і агенти.

"Запрос Украины на восстановление доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море отклонен структурами НАТО."


19.04.2021
США ПРЕКРАТИЛИ передачу разведывательных данных космических систем наблюдения с высоким разрешением для ГШ ВС Украины"


Источник: https://censor.net/ru/n3277792
показать весь комментарий
10.08.2021 12:31 Ответить
И шо? Где написано что они 1 кремлевские жополизы (как вы любите ссылаться на официальные документы). 2что кремлевских жополизов не берут в нато(венгрия жопу лижет ***** но в нато) Шо еще за бредни вы можете озвучить как всегда голословно? Вы хоть статью что приводите прочли где и почему перестали передавать?
показать весь комментарий
10.08.2021 12:43 Ответить
А вы статью прочтите что приводите. А если выдумывать высосаные из пальца версии, то самая вероятная это произошло одновременно с отзывом кораблей сша из черного моря. Так что тут явно Байден лизнул ***** перед приходом на поклон.
показать весь комментарий
10.08.2021 12:59 Ответить
Читайте:
"НАТО считает, что поддержки Канады, Италии, Испании, США и Великобритании - усилий Румынии и Болгарии по защите воздушного и морского пространства Черноморского бассейна вполне достаточно для обеспечения безопасности в Черноморском регионе."

Источник: https://censor.net/ru/n3277792

Зєлю з Тараном послали.
показать весь комментарий
10.08.2021 13:03 Ответить
Где написано что послали? Там написано что достаточно чьих то усилий что даже не все корабли США что собирались войти в море вошли. Это и есть ответ почему мы не в нато: потому что в нато развелось сильно много лижущих жопу *****.
показать весь комментарий
10.08.2021 13:09 Ответить
"По запросу Украины мы изучаем возможности для усиления ее доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море" Это полная фраза где не место вашим фантазиям. Тобто не выдумывайте почему мы не в нато.Источник: https://censor.net/ru/n3277792
показать весь комментарий
10.08.2021 13:42 Ответить
Ну вы без выдумок можете? Полная фраза это полная фраза и в ней написано то что написано, а не то что вы выдумываете о причинах почему мы не в нато. На бис вам спецпредставитель сказал что нужно что б попасть в нато и этим условием являются не ваши выдумки.
показать весь комментарий
10.08.2021 13:59 Ответить
От я вам думку впливових в НАТО країн і показала.
А ви не відповіли на питання.
Антимайданівці татарови, які керують офісом преЗедента, хочуть в НАТО?
показать весь комментарий
10.08.2021 14:12 Ответить
Ваша думка это думка. Я вам показал спецпредставителя нато комментарий ко всем думкам и его описание реального положения вещей. Блин в нато уже столько жополизов ***** от Германии, Венгрии и тд до уже штатовского Байдена, то даже если вы татаровых и ермаковых считаете жополизами то почему этих жополизов не берут а те там сидят?
показать весь комментарий
10.08.2021 14:21 Ответить
Немає відповіді на моє питання про татарова.
Кого татаров має на увазі під зовнішнім управлінням?

"До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление."

https://censor.net/ru/news/3235165/tatarov_moeyi_otstavki_trebuyut_antiukrainskie_sily
показать весь комментарий
10.08.2021 14:28 Ответить
Наверно росийи, ведь под диктовку ***** написаны минская капитуляция указывающая какие в Украине должны быть законы. Так при чем тут татаров со своей думкой так же как и у вас ко вступлению в нато? Татарова в нато принимают или государство Украина?
показать весь комментарий
10.08.2021 14:31 Ответить
Завзято маніпулюєте, брешете, вигороджуючи покидька, антимайданівця татарова.
Він говорив це стосовно акцій за його відставку.
Ці акції організовував, в тому числі і Шабунін.
Шабуніним керує росія?
показать весь комментарий
10.08.2021 14:38 Ответить
Если как вы высасывать из пальца то да может и росийя и кто попало. Но при чем тут татаров к нато? Напоминаю нато это военно- политический блок государств, а не обьединение татаровых с шабуниным.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:42 Ответить
Я вже пояснювала.
риг-антимайданівець татров з єрмаком, які зливають операції Луке мудіщеву та пуйлу, несумісні з НАТО.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:47 Ответить
Ну ваши выдумки уже надоели. Этот бред только вы и несете, больше никто. В америке раосиянских шпионов ловят периодически не считая того что Байден лично действует в угоду ***** но они же в нато. Хоть это они слили операцию по вагнеровцам если любые версии можно высасывать из пальца. И этому больше фактов.
показать весь комментарий
10.08.2021 15:01 Ответить
ну-ну... побачимо рішення суду...
показать весь комментарий
08.08.2021 11:56 Ответить
Лялькова вистава триває !!!)))
показать весь комментарий
08.08.2021 12:04 Ответить
Повесить!!
показать весь комментарий
08.08.2021 12:07 Ответить
@leusenko1

На суддю, який змусив ДБР відкрити справу проти Зеленського за держзраду, Євгенія Сидорова наклали дисциплінарне стягнення вперше за 25 років його служби!

Стягнення наклали за зверненням Портнова і Бужанського.
Українофоб, риг, юрист Януковича Портнов діє в інтересах Зеленського.
показать весь комментарий
08.08.2021 12:10 Ответить
Це лялькі з одного кремлівського балагана !!))
показать весь комментарий
08.08.2021 12:14 Ответить
Печерський суд обирає запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Вербицького Мисливому - Цензор.НЕТ 6457
показать весь комментарий
08.08.2021 12:19 Ответить
Обирати міру запобіжного заходу іудопечерські судді будуть приблизно за ьаким сценарієм:
- Подсудимый ,Вы признаете свою причаснрсть к выкраданию Майданрвцев7
- Кгм-м-м,кхы-кхы, чаво? А-а-а,неа!
-Подсудимый,Ваше последнее слово!
-Пятьдесят лямов и ни копейки больше!
-Так все-таки,подсудимый,признаете,или нет?
-Нет!!!
Ну,на нет-суда нет!
показать весь комментарий
08.08.2021 12:46 Ответить
Питання до Ігоря Луценко . Ти забрав його з лікарні ? Ти вийшов з - під катувань ?
Куди подів Вербицького ? Не поспішай та відповідай !
показать весь комментарий
08.08.2021 13:06 Ответить
 
 