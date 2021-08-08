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Печерский суд избирает меру пресечения обвиняемому в убийстве Вербицкого Мыслывому
Сегодня, 8 августа, Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения Сергею Мыслывому, обвиняемому в деле о похищении активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который сейчас находится возле здания суда.
По информации помощника судьи Елены Бусык, которая избирает меру пресечения, Мыслывому выдвинуто подозрение по ч.3 ст.27, ч.3 ст.146, ч.3 ст.127 Уголовного кодекса Украины. Одна из статей подозрения - "организатор преступной группировки".
Как сообщалось, сегодня утром обвиняемый в убийстве Вербицкого Мыслывый пришел в Печерский суд.
Ранее журналистка Худецкая сообщила, что обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО.
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+9 Tierre
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+9 Алла Новосад #194524
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+5 Super Gut
показать весь комментарий08.08.2021 11:54
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На питання що потрібно ще зробити владі України нещодавно на закиди Зєлі на Ко відповідали і з США, і з ЄС.
На Цензорі були про це новини.
Пошукайте. Якщо протягом години не впораєтесь, я допоможу.
Позицію США озвучив Байден.
«Сначала нужно искоренить коррупцию»: Байден ответил Зеленскому по поводу членства в НАТО.
https://sud.ua/ru/news/publication/205086-snachala-nuzhno-iskorenit-korruptsiyu-bayden-otvetil-zelenskomu-po-povodu-chlenstva-v-nato-video
каломойша з ахметом і їхні зелені маріонетки разом грабують Україну.
Плюс злив спільної із деякими членами НАТО операції по вагнерівцях.
Ніхіба НАТО такий член?
Коли він буде покараний?
І цей курс в протилежному напрямку від НАТО і ЄС.
Як він зупинив вторгнення росіян?
Ну если вы вообще без памяти, то напомню, что пока вокруг Славянска танцы с бубнами были без каких либо решительных действий добробаты, часто именуемые в российской пропаганде личной армией Коломойского и прозваные ими жидобандеровцами начали освобождение городов донбасса. Причем решительно, показательно в этом отношении освобождения красноармейска.
Які міста визволили виключно добробати коломойського?
Які населені пункти ( у множині, як і стверджувалось у коменті
https://censor.net/ru/comments/locate/3281461/01921434-6d1d-7123-8298-e31d2d7c02e2https://censor.net/ru/comments/locate/3281461/01921434-6d1d-7123-8298-e31d2d7c02e2
https://censor.net/ru/comments/locate/3281461/01921434-6d1d-7123-8298-e31d2d7c02e2
https://censor.net/ru/comments/locate/3281461/01921434-6d1d-7123-8298-e31d2d7c02e2
Ще які міста, селища?
Так само легко ви брешете і в іншому.
Тільки на прикладі одного, невеликого населеного пункту об'являти каломойшу рятівником України неадекватно.
До того ж цей покидьок-"визволитель" в 2018 році відкрито відмазував пуйла, розказуючи що той "ні при чьом на Донбасі".
https://www.dsnews.ua/society/putin-ni-pri-chem-kolomoyskiy-povtoril-kremlevskuyu-propagandu-28112018123800
Почали втуляти тут казки про Бєню-рятівника України, доведіть це.
Не можете, будемо прощатись.
Як в Донецькій області, так і в Луганській.
Красноармійськ це промисловий гігант Донбасу? Чим він такий видатний, що його визволення надіває на Бєню корону визволителя України?
Добробатів було багато, наприклад, Айдар, Київська Русь, Горинь, Чернігів, Карпатська Січ.
Їх всіх фінансував Бєня?
Вони повірять.
І до чого ви ліпите добробати 2014-2015 року до умов вступу в НАТО?
В заявах все чітко сказано.
"За словами Сіммонс, із залученістю України, її участю в операціях НАТО - все чудово, і прогрес є очевидним.
Але стосовно інституційних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи, - в деяких сферах більше, ніж в інших.
Одна з них - інституційна реформа в сфері оборони.
"На додачу, статус "Партнера розширених можливостей" та План Дій щодо членства чітко говорять: є супутні реформи, в яких також має бути прогрес.
Це судова реформа і реформа безпекового сектору", - наголосила посол.
"Статус "Партнера розширених можливостей" та План Дій щодо членства чітко говорять: є супутні реформи, в яких також має бути прогрес."
Ви можете показати офіційні документи, в яких прописані умови для набуття статусу партнера розширених можливостей?
"Моє завдання як посла контактного посольства НАТО (статус "контактного посольства НАТО" є тимчасовим і переходить від однієї дипмісії Союзника до іншої зазвичай кожні два роки. З 2019 року цей статус носять спільно британське й канадське посольства. - ред.) полягає в тому, щоб поширювати обізнаність про НАТО і розвіювати дезінформацію, а також у тому, аби вести діалог з Україною, підтримувати і допомагати їй на шляху до членства".
План дій щодо членства в НАТО
"Очікується, що країни-претенденти щорічно надаватимуть інформацію про стан своєї економіки, зокрема головні макроекономічні та бюджетні дані, а також відповідні результати розвитку економічної політики."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
Тобто, дипломатично послали, тому що раніше знаходили можливість.
Татарови Зеленського, які гундять про зовнішнє управління Україною, хочуть в НАТО?
"дура" - посол Британії та посол контактного посольства НАТО, а ви анонім на форумі.
"Запрос Украины на восстановление доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море отклонен структурами НАТО."
19.04.2021
США ПРЕКРАТИЛИ передачу разведывательных данных космических систем наблюдения с высоким разрешением для ГШ ВС Украины"
Источник: https://censor.net/ru/n3277792
"НАТО считает, что поддержки Канады, Италии, Испании, США и Великобритании - усилий Румынии и Болгарии по защите воздушного и морского пространства Черноморского бассейна вполне достаточно для обеспечения безопасности в Черноморском регионе."
Источник: https://censor.net/ru/n3277792
Зєлю з Тараном послали.
А ви не відповіли на питання.
Антимайданівці татарови, які керують офісом преЗедента, хочуть в НАТО?
Кого татаров має на увазі під зовнішнім управлінням?
"До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление."
https://censor.net/ru/news/3235165/tatarov_moeyi_otstavki_trebuyut_antiukrainskie_sily
Він говорив це стосовно акцій за його відставку.
Ці акції організовував, в тому числі і Шабунін.
Шабуніним керує росія?
риг-антимайданівець татров з єрмаком, які зливають операції Луке мудіщеву та пуйлу, несумісні з НАТО.
На суддю, який змусив ДБР відкрити справу проти Зеленського за держзраду, Євгенія Сидорова наклали дисциплінарне стягнення вперше за 25 років його служби!
Стягнення наклали за зверненням Портнова і Бужанського.
Українофоб, риг, юрист Януковича Портнов діє в інтересах Зеленського.
- Подсудимый ,Вы признаете свою причаснрсть к выкраданию Майданрвцев7
- Кгм-м-м,кхы-кхы, чаво? А-а-а,неа!
-Подсудимый,Ваше последнее слово!
-Пятьдесят лямов и ни копейки больше!
-Так все-таки,подсудимый,признаете,или нет?
-Нет!!!
Ну,на нет-суда нет!
Куди подів Вербицького ? Не поспішай та відповідай !