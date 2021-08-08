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Новини Євромайдан
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Печерський суд заарештував обвинуваченого у вбивстві Вербицького Мисливого

Печерський суд заарештував обвинуваченого у вбивстві Вербицького Мисливого

Сьогодні, 8 серпня, Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Мисливого, обвинуваченого у справі про викрадення активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який зараз перебуває біля будівлі суду.

За його словами, суд обрав щодо Мисливого запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Інших подробиць наразі не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що Мисливому висунуто підозру за ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України. Одна зі статей підозри - "організатор злочинного угруповання".

Нагадаємо, сьогодні вранці обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий прийшов до Печерського суду.

Раніше журналістка Худецька повідомила, що обвинувачені в убивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО.

Читайте також: Збвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний можуть завтра вийти на волю, - Закревська

Автор: 

арешт (2520) суд (11646) Вербицький (61) Євромайдан (957) Луценко Ігор (179) Мисливий (7)


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Топ коментарі
+11
По логике нашей судебной системы его должны были отпустить. Ну, по крайней мере - домашний арест или арест со смешным залогом. ОН ЖЕ НЕ АТОШНИК!!!!!
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08.08.2021 14:36
+5
Это что за финт такой в судебной практике, "переарестовали" что-ли? Три переареста катят за три года заключения?
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08.08.2021 14:39
+5
Убил человека, есть улики, но суд делает одолжение и дает целых 60 суток. зе-упыри просто издеваться над украинцами через карманные суды!
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08.08.2021 16:06
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По логике нашей судебной системы его должны были отпустить. Ну, по крайней мере - домашний арест или арест со смешным залогом. ОН ЖЕ НЕ АТОШНИК!!!!!
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08.08.2021 14:36 Відповісти
Это что за финт такой в судебной практике, "переарестовали" что-ли? Три переареста катят за три года заключения?
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08.08.2021 14:39 Відповісти
Ото щосьу лісі здохло! Дивина.та й годі.
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08.08.2021 15:10 Відповісти
а со вторым что?
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08.08.2021 15:29 Відповісти
второй сдал первого
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08.08.2021 16:37 Відповісти
Щось велике таке у лісі здохло...
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08.08.2021 15:50 Відповісти
Петя?Та не.
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08.08.2021 21:33 Відповісти
Нє. В пи###зде.
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08.08.2021 22:09 Відповісти
Ванюша! Водки - НЕТ!!!
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08.08.2021 22:20 Відповісти
Убил человека, есть улики, но суд делает одолжение и дает целых 60 суток. зе-упыри просто издеваться над украинцами через карманные суды!
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08.08.2021 16:06 Відповісти
это всего лишь исполнители а заказчик гуляет на свободе
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08.08.2021 16:38 Відповісти
ну вот, зрады нет.
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08.08.2021 17:40 Відповісти
А Навотний що? Вже не винен?
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08.08.2021 19:32 Відповісти
Цікаво. Пять років "потужний криголам", "надьожа нації" і "сивочолий гетьман" в однім лиці, так "рехвормував" силові структури і суди, що вбивці-кати Вербицького, пречудово пречувалися на волі. І тільки в БЕРЕЗНІ ДВАДЦЯТОГО РОКУ, коли Президентом став "малорос", силові структури арештували виродків. Не всіх... Більшість істот, причетних до вбивства, встигли втекти, скоріш за все - на паРашу...
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08.08.2021 20:16 Відповісти
Судити і садити сволоту!
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08.08.2021 20:23 Відповісти
устрівся з Юрієм Вербицьким на Майдані пізно вночі коло ЦУМу, коли він з товаришами тільки приїхав зі Львова... Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
Смерть ворогам!
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19.09.2021 12:38 Відповісти
Вибачте пані та панове, якось ніби й ... НЕ КОШЕРНО! ТАМ були (і це АБСОЛЮТНО ДОВЕДЕНО) саме московські "гості". Може в таке хтось має віру, але ж не такі як я. Особисто , на власні очі бачив, (як ранком на роботу їхав), залиту шаленою кількістю крові зупинку, вбитих (двох, панове!) та біля них ментів. А щодо вимови, так званої московитої говірки тих, що наказували (свідки ж розповідали. Не ліниві, та не байдужі, вже давно та не одноразово це чули!)Тож який там "Грицько"?! Лайно собаче, а не правосуддя.
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06.01.2022 15:55 Відповісти
 
 