Печерський суд заарештував обвинуваченого у вбивстві Вербицького Мисливого

Сьогодні, 8 серпня, Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Мисливого, обвинуваченого у справі про викрадення активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який зараз перебуває біля будівлі суду.

За його словами, суд обрав щодо Мисливого запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Інших подробиць наразі не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що Мисливому висунуто підозру за ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України. Одна зі статей підозри - "організатор злочинного угруповання".

Нагадаємо, сьогодні вранці обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий прийшов до Печерського суду.

Раніше журналістка Худецька повідомила, що обвинувачені в убивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО.

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