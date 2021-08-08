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Новости Евромайдан
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Печерский суд арестовал обвиняемого в убийстве Вербицкого Мыслывого

Печерский суд арестовал обвиняемого в убийстве Вербицкого Мыслывого

Сегодня, 8 августа, Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Мыслывого, обвиняемого по делу о похищении активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который сейчас находится возле здания суда.

По его словам, суд избрал в отношении Мыслывого меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Других подробностей в настоящее время не сообщается.

Ранее сообщалось, что Мыслывому выдвинуто подозрение по ч.3 ст.27, ч.3 ст.146, ч.3 ст.127 Уголовного кодекса Украины. Одна из статей подозрения - "организатор преступной группировки".

Как сообщалось, сегодня утром обвиняемый в убийстве Вербицкого Мыслывый пришел в Печерский суд.

Ранее журналистка Худецкая сообщила, что обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный могут завтра выйти на свободу, - Закревская

Автор: 

арест (10454) суд (25072) Вербицкий (76) евромайдан (7835) Луценко Игорь (231) Мыслывый (7)


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Топ комментарии
+11
По логике нашей судебной системы его должны были отпустить. Ну, по крайней мере - домашний арест или арест со смешным залогом. ОН ЖЕ НЕ АТОШНИК!!!!!
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08.08.2021 14:36
+5
Это что за финт такой в судебной практике, "переарестовали" что-ли? Три переареста катят за три года заключения?
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08.08.2021 14:39
+5
Убил человека, есть улики, но суд делает одолжение и дает целых 60 суток. зе-упыри просто издеваться над украинцами через карманные суды!
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08.08.2021 16:06
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По логике нашей судебной системы его должны были отпустить. Ну, по крайней мере - домашний арест или арест со смешным залогом. ОН ЖЕ НЕ АТОШНИК!!!!!
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08.08.2021 14:36 Ответить
Это что за финт такой в судебной практике, "переарестовали" что-ли? Три переареста катят за три года заключения?
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08.08.2021 14:39 Ответить
Ото щосьу лісі здохло! Дивина.та й годі.
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08.08.2021 15:10 Ответить
а со вторым что?
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08.08.2021 15:29 Ответить
второй сдал первого
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08.08.2021 16:37 Ответить
Щось велике таке у лісі здохло...
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08.08.2021 15:50 Ответить
Петя?Та не.
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08.08.2021 21:33 Ответить
Нє. В пи###зде.
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08.08.2021 22:09 Ответить
Ванюша! Водки - НЕТ!!!
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08.08.2021 22:20 Ответить
Убил человека, есть улики, но суд делает одолжение и дает целых 60 суток. зе-упыри просто издеваться над украинцами через карманные суды!
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08.08.2021 16:06 Ответить
это всего лишь исполнители а заказчик гуляет на свободе
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08.08.2021 16:38 Ответить
ну вот, зрады нет.
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08.08.2021 17:40 Ответить
А Навотний що? Вже не винен?
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08.08.2021 19:32 Ответить
Цікаво. Пять років "потужний криголам", "надьожа нації" і "сивочолий гетьман" в однім лиці, так "рехвормував" силові структури і суди, що вбивці-кати Вербицького, пречудово пречувалися на волі. І тільки в БЕРЕЗНІ ДВАДЦЯТОГО РОКУ, коли Президентом став "малорос", силові структури арештували виродків. Не всіх... Більшість істот, причетних до вбивства, встигли втекти, скоріш за все - на паРашу...
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08.08.2021 20:16 Ответить
Судити і садити сволоту!
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08.08.2021 20:23 Ответить
устрівся з Юрієм Вербицьким на Майдані пізно вночі коло ЦУМу, коли він з товаришами тільки приїхав зі Львова... Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
Смерть ворогам!
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19.09.2021 12:38 Ответить
Вибачте пані та панове, якось ніби й ... НЕ КОШЕРНО! ТАМ були (і це АБСОЛЮТНО ДОВЕДЕНО) саме московські "гості". Може в таке хтось має віру, але ж не такі як я. Особисто , на власні очі бачив, (як ранком на роботу їхав), залиту шаленою кількістю крові зупинку, вбитих (двох, панове!) та біля них ментів. А щодо вимови, так званої московитої говірки тих, що наказували (свідки ж розповідали. Не ліниві, та не байдужі, вже давно та не одноразово це чули!)Тож який там "Грицько"?! Лайно собаче, а не правосуддя.
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06.01.2022 15:55 Ответить
 
 