Білоруси навіть за кордоном не можуть почуватися у безпеці, - Тіхановська

Білоруси у всьому світі відчувають страх перед режимом Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська.

"Зараз ніхто не може почуватися у безпеці. І я теж, - сказала Тіхановська. - Я не знаю, наскільки довгою є рука режиму".

Водночас вона згадала смерть білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у парку в Києві.

Читайте також: Главу Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова знайдено повішеним в одному з київських парків, - Нацполіція

Випадок білоруської спортсменки Христини Тимановської також продемонстрував, що жертвою лукашенківського "апарату репресій" може стати кожен, наголосила Тіхановська. "Кожний неправильний рух або відкрита заява - навіть якщо вони не політичні - можуть призвести до затримання або ув'язнення", - зазначила опозиціонерка.

Читайте також: Боррель про інцидент із білоруською спортсменкою Тимановською: "Олімпійське перемир'я було порушено"

Тіхановська наголосила на важливості санкцій проти режиму Лукашенка. "Ми віримо, що економічний та політичний тиск може посприяти тому, що режим змінить свою поведінку, а також що це змусить його почати діалог із білорусами, звільнити політичних в'язнів і сісти за стіл переговорів", - вважає вона.

Згадуючи про придушення протестів у Білорусі, Тіхановська зазначила, що опозиція не була готовою до такої брутальності з боку влади. Втім, на її думку, репресії свідчать про "слабкість режиму, а не його силу".

Дивіться також: Дурепа і мерзотниця, - Лукашенко висловився про Тіхановську. ВIДЕО