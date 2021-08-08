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Новини Репресії в Білорусі
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Білоруси навіть за кордоном не можуть почуватися у безпеці, - Тіхановська

Білоруси навіть за кордоном не можуть почуватися у безпеці, - Тіхановська

Білоруси у всьому світі відчувають страх перед режимом Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська.

"Зараз ніхто не може почуватися у безпеці. І я теж, - сказала Тіхановська. - Я не знаю, наскільки довгою є рука режиму".

Водночас вона згадала смерть білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у парку в Києві.

Читайте також: Главу Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова знайдено повішеним в одному з київських парків, - Нацполіція

Випадок білоруської спортсменки Христини Тимановської також продемонстрував, що жертвою лукашенківського "апарату репресій" може стати кожен, наголосила Тіхановська. "Кожний неправильний рух або відкрита заява - навіть якщо вони не політичні - можуть призвести до затримання або ув'язнення", - зазначила опозиціонерка.

Читайте також: Боррель про інцидент із білоруською спортсменкою Тимановською: "Олімпійське перемир'я було порушено"

Тіхановська наголосила на важливості санкцій проти режиму Лукашенка. "Ми віримо, що економічний та політичний тиск може посприяти тому, що режим змінить свою поведінку,  а також що це змусить його почати діалог із білорусами, звільнити політичних в'язнів і сісти за стіл переговорів", - вважає вона.

Згадуючи про придушення протестів у Білорусі, Тіхановська зазначила, що опозиція не була готовою до такої брутальності з боку влади. Втім, на її думку, репресії свідчать про "слабкість режиму, а не його силу".

Дивіться також: Дурепа і мерзотниця, - Лукашенко висловився про Тіхановську. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) репресії (1621) Тіхановська (389) Шишов Віталій (40) Тимановська (12)


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Топ коментарі
+3
О опять лаптеногое нарисовалась, как там Якутия, вся сгорела?
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08.08.2021 15:56
+2
начните снова... с цветов.....
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08.08.2021 15:50
+2
Об этом можно где-то почитать? Или Вы спутали иракских мигрантов с "патриотами"?
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08.08.2021 15:53
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"патриоты" через забор в Литву лезут . Не созрели они ещё .
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08.08.2021 15:23 Відповісти
Об этом можно где-то почитать? Или Вы спутали иракских мигрантов с "патриотами"?
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08.08.2021 15:53 Відповісти
Ну-ну ..
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08.08.2021 15:56 Відповісти
Нет, я без тени ехидства. Просто в темах о мигрантах очень многие комментаторы считали, что это - о беларусах.
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08.08.2021 15:57 Відповісти
Лариса! "Відасик" писав що, там поголовно - курди Переважно - з Іраку
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08.08.2021 18:34 Відповісти
Я-то знаю. Это не у меня в текстах беларусы через забор прыгают.
Знаю только один случай с Кузнечиками и шведским посольством. Подумалось просто, что, может, я что-то пропустила, и был еще 1 или 2 случая. Даже погуглила перед тем, как задать вопрос.
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08.08.2021 18:44 Відповісти
Ні, ну там писалося якось про студентів з якогось білоруського ВУЗу (здається з гродненського), які розповідали однакову історію, після затримання, про причини втечі - однак це був один факт
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08.08.2021 18:49 Відповісти
Не, не один факт. Писали о "студентах"-иностранцах с легендой, что их притесняют. Так в той статье многие в комментах тоже решили, что речь о беларусах. Ну, да ладно. Сейчас самолеты из Ирака прилетают пустыми, чтобы забрать своих. По крайней мере, так пишут.
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08.08.2021 19:07 Відповісти
Будем надіяться...Якщо це правда то "бацька" в черговий раз "обісрався"!
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08.08.2021 19:26 Відповісти
На неопределенное время прекращены. А какое оно - неопределенной?...Думаю, что в этих решения задействована "тяжелая" "артиллерия" /Литве не по силам/.
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08.08.2021 20:06 Відповісти
...полеты из Ирака с пассажирами прекращены*
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08.08.2021 20:08 Відповісти
Я "Максу" відповів - почитайте
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08.08.2021 20:19 Відповісти
? Не поняла...В этой теме не вижу "Макса".
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08.08.2021 21:21 Відповісти
Вибачаюся! Я на іншій гілці "Ак-Мурзі" писав про те що не виключено що американці "накрутили хвоста" владі Іраку і ті примчалися своє "лайно" з Білорусі вивозить
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08.08.2021 21:26 Відповісти
Иракские дипломаты прибыли в Минск, чтобы вернуть на родину своих соотечественников. Сейчас иракцами кишит весь Минск.

МИД Беларуси о визите умалчивает. В Минске для урегулирования миграционного кризиса находится делегация иракских дипломатов, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирака Ахмад Аль-Сахаф, пишет https://naviny.online/new/20210808/1628406716-irakskie-diplomaty-pribyli-v-minsk-dlya-uregulirovaniya-migracionnogo naviny.online . 6 августа прошла встреча иракских дипломатов с представителями белорусского МИД, который о визите коллег пока ничего не сообщил.

Литовцы (не без помощи "тяжелой" "артиллерии", естественно) наклонили «ненаклоняемого». Возможно, если успех сохранится, это пойдет как плюсик для Дали Грибаускайте на выборах нового генсека НАТО в 2022 году.
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08.08.2021 20:37 Відповісти
Tut rukovoditeli ES prigrozili Iraku sto ix zdut sankciji po vizam v ES i ix kompanijam po perevozkam dumaju eto polne dostatocno.Potomu s ES nikto nebudet soristsia izza meloci kak Belorus
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08.08.2021 21:29 Відповісти
Тихановская, Титановская. Да какая разницо?
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08.08.2021 15:24 Відповісти
ТАК ДУМАЄ ШЕВЧЕНКО ІЗ СЛУГ І НЕ ТЛЬКИ ВІН..
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08.08.2021 17:00 Відповісти
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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08.08.2021 18:29 Відповісти
Когда ЗЕленый сОпель у руля, ни один оппозиционер не будет себя чувствовать у нас в безопасности.
Кремльядьские НКВДэшники даже убивали их при правлении шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ.
Кузьма Скрябин, Амина Акуева, Шеремет, ну и........"Сашко Билый", которого завалила смердячая мусарюга Макаков
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08.08.2021 15:36 Відповісти
иди в спам кацапский моральный урид!!!
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08.08.2021 16:02 Відповісти
За сОлеля тельник рвешь???
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08.08.2021 16:06 Відповісти
ВСЕ ВІРНО ПРИ БАРИЗІ РОЗЦВІЛО, А ЗАРАЗ ДОЗРІВАЄ.
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08.08.2021 17:03 Відповісти
Україна= заграницацаца??
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08.08.2021 15:41 Відповісти
Ну так а хто їм, біларусам, винен?
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08.08.2021 15:48 Відповісти
начните снова... с цветов.....
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08.08.2021 15:50 Відповісти
О опять лаптеногое нарисовалась, как там Якутия, вся сгорела?
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08.08.2021 15:56 Відповісти
У тебя задний привод дымит! Иди, смажься, а то сгоришь на работе)))
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08.08.2021 16:52 Відповісти
Белорусы - могут, змагары - нет.
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08.08.2021 16:31 Відповісти
Я казав.що диктатора не скинуть.Бо щоб його скинути,потрібно фактично воювати.
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08.08.2021 16:58 Відповісти
Ти ж себе відчуваєш в повній безпеці,мотаєшься по світу,обсираеш рідну державу,просиш напастей для неі...,сама себе проголосила президентом....
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08.08.2021 17:04 Відповісти
Ох она и длинная рука режима. Ох и длинючая! Страаааашшшно длинючая!
Дык вы знаете, что Беларусь собралась строить ...ррр....пауза...собственный авианосец??? Ничего смешного, его сплавят по Днепру и он присоединится к группировке Тихоокеанского флота.....а, защищать интересы Саюзнаго государства в Тихом океане.
Вы скажите, а какие там магут быть белорусские интересы?
Даа, а вы знаете, что на некоторых безлюдных островах можно садить картоху!!..??? Опааа...и глазки заблестели, заблестели.
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08.08.2021 17:55 Відповісти
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
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08.08.2021 18:32 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3280696/tihanovskaya_o_smerti_shishova_belorusy_ne_mogut_byt_v_bezopasnosti_daje_za_granitseyi

03.08.21 22:20 Тихановская о смерти Шишова: Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей
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08.08.2021 20:01 Відповісти
 
 