Тіло Олександра Ройтбурда 9 серпня доставлять до Одеси для поховання, - міськрада

Родичі художника Олександра Ройтбурда і влада міста 9 серпня узгодять час прощання і похорону художника.

Про це повідомили Укрінформу в департаменті культури і туризму Одеської міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Труну з тілом видатного митця доставлять до Одеси 9 серпня, тоді ж буде узгоджено час прощання одеситів з Олександром Ройтбурдом. Орієнтовно - 11-12 серпня. Також буде погоджено з дружиною художника одне з двох кладовищ, де його буде поховано", - сказала керівник департаменту культури і туризму Тетяна Маркова.

Нагадаємо, український художник Ройтбурд помер 8 серпня на 60-му році життя в київській лікарні в результаті важкої хвороби.

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Ройтбурд - представник південноукраїнської художньої школи, а також постмодернізму. Здобув освіту на художньо-графічному факультеті Одеського педагогічного інституту. Став співзасновником одеської асоціації "Нове мистецтво" (Одеса), працював арт-директором, а з 1999 по 2001 рр. - президентом цієї асоціації. У 1997-1999 рр. очолював Центр сучасного мистецтва Сороса в Одесі. Був регіональним координатором фестивалю "Культурні герої" (Одеса).

Ройтбурд в 2017 році виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри опір депутатів облради в березні 2018 року голова Одеської обласної державної адміністрації підписав з ним контракт на 5 років.

У 2019 Одеська обласна рада проголосувала за його звільнення з посади директора музею, але в 2020 році після численних протестів поновила на посаді. Крім того, Верховний Суд в червні 2021 року визнав звільнення Ройтбурда незаконним.

Олександр Ройтбурд був учасником понад 100 виставок і мистецьких проєктів. Його роботи експонувалися у багатьох музеях світу.

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